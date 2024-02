Det skriver Kilden i en pressemelding mandag.

Svendsberget har vært engasjert som direktør for KSO siden 1. desember 2022. Han gleder seg til å fortsette arbeidet.

– Da jeg begynte hadde jeg to viktige fokusområder for orkesteret; god kunstnerisk utvikling og orkesterets betydning for regionens befolkning. Dette arbeidet har vi kommet langt med, men jeg ser fortsatt store muligheter. Her har jeg lyst til å bidra, sier han i pressemeldingen.

– Grundig forståelse

Harald Furre, administrerende direktør i Kilden, er fornøyd med ansettelsen.

– Med sin bakgrunn viser Pål grundig forståelse for ledelse av et orkester, for Kildens spesielle organisasjon og orkesterets rolle. Han viser en offensiv holdning når det gjelder utvikling av KSO og har klare ambisjoner. Jeg er trygg på at Pål vil lede KSO videre på en god måte, sier han.

Utdannet fiolinist

Svendsberget er 48 år gammel og utdannet fiolinist ved Barratt Due musikkinstitutt. Han har vært ansatt i KSO siden 1998. Han har lang fartstid bak seg som engasjert musiker, tillitsvalgt i fagforeningen Creo og som ansattrepresentant i styret i Kilden.

Han har vært ansatt i et 18 måneders engasjement som orkesterdirektør i KSO, der han etterfulgte Geir Rebbestad.