OSLO: – Det er helt sykt å være med på dette her. Det jeg er mest redd for er at jeg ikke får prestert så bra som jeg kan, sa 22 år gamle Vetle Kleveland før han skulle på scenen foran mentorene i The Voice.

– Jeg blir veldig nervøs i det jeg år opp på scenen, men i det jeg begynner å spille eller synge så går det bort. Så lenge jeg klarer å være til stede i musikken så pleier det meste av nervene å gå bort, fortsatte han.

Nervene viste seg imidlertid ikke å bli et problem.

Ga mentorene noe å bryne seg på

Kleveland sang «Louie Bag» av Yebba på sin audition, og imponerte flere av mentorene.

Ina Wroldsen kommenterte 22-åringens stemmespekter, og sa at sangen han hadde valgt seg er vanskelig å synge.

– Det er vanskelig å dømme!

Hun fikk støtte fra de tre andre, og mentorene diskuterte mye med ryggen til før Jarle Bernhoft og Ina Wroldsen valgte å snu seg i siste sekund.

Sammenlignet med edelstener

– Vi holdt deg lenge på pinebenken, sa Wroldsen og fortsatte:

– Det er visse partier hvor du er helt vanvittig rå. Du har så kontroll, og har valgt en grisevanskelig låt. Det går ikke an å ikke snu seg når du har en sånn kontroll. Jeg digget det.

Bernhoft fulgte opp med en sportsmetafor:

– Om ikke det var ti-kamp så var det 50- eller 70-kamp rent vokalmessig! Fordi det er så mye som skjer, du får vist frem alle registerne. Jeg har så mye ståpels at jeg nesten ikke hadde trengt klær, sa han.

Da Kleveland skulle bestemme hvem av de to han ville ha som sin mentor, falt valget på Jarle Bernhoft - som senere omtalte Klevelands audition som «en gruve med mange edelstener i».

– Den jeg velger er den som jeg føler er mest lik meg selv vokalmessig, og som jeg har en god feeling av, sa kristiansanderen.