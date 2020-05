Har utsatt bryllupet

Janne Formoe og Jan Fredrik Karlsen skulle gifte seg på Sørlandet i sommer. Nå er bryllupet utsatt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jan Fredrik Karlsen og Janne Formoe utsetter bryllupet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

KRISTIANSAND: Kjendisparet, som har hatt et av-og-på-forhold i mange år, forlovet seg på hytta i Mandal i fjor sommer.

Bryllupet skulle finne sted på Sørlandet i juni, men er nå utsatt på grunn av korona-situasjonen, melder TV2.

– Må bli på Sørlandet

– Det blir dessverre ikke, alt er utsatt et år, bekrefter Jan Fredrik Karlsen til TV2s program God kveld Norge.

Paret har ikke ønsket å røpe detaljer om hvor bryllupet skal stå, men har bekreftet at det blir på Sørlandet.

– Det må jo bli på Sørlandet. Det blir ikke på fjellet, det kan jeg si, sa Janne Formoe i et intervju med KK i vinter.

Hun og Karlsen møttes for 15 år siden under innspilling av TV 2-programmet «Senkveld med Thomas og Harald». I 2005 fikk de datteren Felicia sammen.

«Fineste bursdagen»

Det var under feiringen av Formoes 44-årsdag i juli i fjor at Karlsen fridde, og fikk ja.

– For en glede å feire vår forlovelse på hytta vår i Mandal med våre beste venner og familie. For en lykke og for en dag, skrev Karlsen i en SMS til VG.

Formoe delte «bursdagsgaven» på Instagram, med følgende kommentar:

«Tusen takk for alle koselige hilsener etter den mest overraskende, rørende og fineste bursdagen jeg noensinne har hatt. Og hvis det skulle være tvil så sa jeg ja».

Nå må de altså vente enda et år før de kan gi hverandre sitt ja igjen.

– Det jobbes kontinuerlig med planleggingen, forteller Karlsen til TV2.