KRISTIANSAND: – Jeg tenker at der det er en vilje er det en vei. Sørlandets kunstmuseum har vært en sentral del av debatten vi skal belyse med teaterstykket. Derfor er det helt naturlig å ønske seg museet som ramme for Sløserikommisjonen 3, sier Morten Traavik.

Fædrelandsvennen skrev forrige uke om planene om å sette opp kunstsilodebatten som teater, med mange av de involverte i rollene som seg selv. Foreløpig er det klart at Nils Nilsen er satt opp i rollen som Jesus, Agder kunstsenter har takket ja, mens Einar Øgrey Brandsdal er med dersom mange nok andre stiller. Også musiker og forfatter Cornelius Jakhelln blir trolig med.

Utgangspunktet har vært å sette opp stykket i november, og Traavik jobber med å finne lokaler. Selv om Sørlandets kunstmuseum som institusjon har takket nei til å bidra på scenen, mener Traavik likevel det bør være mulig å få bruke museets lokaler i den gamle katedralskolen. Museets virksomhet i Skippergata 24B stengte for publikum i august, og i høst gjør de klart til flytting til Kunstsilo.

Morten Traavik t.h. er oppgitt over at det er så vanskelig å få bruke Skmu-lokalene. Her med Cornelius Jakhelln under en tidligere oppsetning av Sløserikommisjonen. Foto: Thor Brødreskift

Lokalene i Skippergata 24B skal være tømt til jul. Romjulsshow med Sløserikommisjonen blir vanskelig å få til. Foto: Torbjørn Witzøe

Leien utløper ved nyttår

– Det er ikke noe problem for oss om det settes opp teater i lokalene når vi er ute av dem. Men fram til 22. desember har våre ansatte et ekstremt tett program med å flytte ut av lokalene. For å gi dem julefred har vi satt en intern frist om at alt skal være ryddet til 22. desember. Vår leieavtale med Cultiva utløper 31. desember, sier SKMU-direktør Reidar Fuglestad.

Morten Traavik har ikke tenkt å gi seg:

– Vi har spurt om det ikke vil være mulig å bruke lokalene 22. og 23. desember. Det er ikke mye plass vi trenger, og vi kan selv bekoste utvask og rydding, sier Morten Traavik. Å bruke lokalene i romjula er et annet alternativ han har luftet.

– Dette er det huseier Cultiva som må svare på, sier Reidar Fuglestad.

«Noenlunde seriøst»

Cultiva-leder Kirsti Mathiesen Hjemdahl sier:

– Vi forholder oss til at vi har overtagelse 1. januar, og da skal vi straks i gang med oppussing. Overtagelsen innebærer en grundig gjennomgang av lokalene med både SKMU og entreprenøren.

– Hadde dere fått til dette dersom dere virkelig ville?

– Nei, det er ikke vilje det er snakk om her. Det er snakk om langtidsleie av lokaler på 4000 kvadratmeter, og det må vi forholde oss noenlunde seriøst til, sier Cultiva-sjefen.

– Jeg forstår ikke hvorfor dette må være så vanskelig å få til, sier Morten Traavik.

Morten Traavik sier mange er allergiske mot Nils Nilsen (bildet). Foto: Jacob J. Buchard

Nils Nilsen-allergi

– Men ville du virkelig flytta forestillingen fra november til rundt jul for å få anledning til å bruke lokalene til SKMU?

– Ja, hvorfor ikke gjøre et juletema ut av dette? Vi har jo allerede en Jesus på plass. Han kan gå hvileløst rundt ute på gata mens fiffen koser seg inne på SKMU, sier Traavik.

Ideen for øyeblikket er nemlig at Nils Nilsens Jesus-skikkelse skal opptre et helt annet sted enn resten av forestillingen, og at publikum skal vandre mellom scenene.

– Det har etter hvert gått opp for meg at mange i Kristiansand lider av langt framskreden Nils Nilsen-allergi. For noen er det vanskelig både å stå på samme scene som ham, og kanskje til og med å være i samme rom eller bygning. Dette har jeg stor forståelse for. Men jeg vil jo sørge for at flest mulig likevel blir med på dette, så da må jeg tilpasse forestillingen deretter, sier Traavik.

Tronn Hansen bekrefter at han stiller som Judas. Foto: Myklebust, Eva / Fædrelandsvennen

Judas er rekruttert

Han ser derfor for seg at Jesus-Nilsen for eksempel kan opptre i Rådhuskvartalet, og at resten av forestillingen så kunne vært i gamle Sørlandets kunstmuseum.

Rollelista til Sløserikommisjonen 3 utvides gradvis. Nå har Traavik også sikret seg en Judas i skikkelse av Tronn Hansen. Hansen var en kort periode redaktør for Sørlandsnyhetene, men har de siste årene tatt sterkt avstand fra det som skjedde på Facebooksida etter at han fratrådte våren 2018.

– Jeg kan bekrefte at jeg tar rollen som Judas, men videre spørsmål må du ta med regissøren, sier Hansen til Fædrelandsvennen.

– Nå leter jeg etter en Pontius Pilatus. Jeg er åpen for forslag, sier Morten Traavik.