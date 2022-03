AGDER/OSLO: – Jeg følte jeg klarte å levere så godt som overhodet mulig for dagen, og det var godt nok til å gå videre. Jeg er veldig glad for det, gliste ålesunderen Aamås som har bosatt seg i Vennesla.

Fredag ble det fjerde og siste duell-programmet i talentkonkurransen «The Voice» med tre bidrag fra Sørlandet.

Venndølen Anne Førde (23), vestlendingen André Aamås (31) som bor i Vennesla, og Emilie Omland Grimstad (23) fra Kvinesdal har alle vært på scenen i kveld.

– Ekstremt sjarmerende

De to sistnevnte vant sine sangdueller og er gikk videre til programmets knockout-fase.

Aamås imponerte dommerne med Elton John-låten «Don’t Let The Sun Go Down On Me».

– Det er noe ekstremt sjarmerende med måten du leverer frasene dine på. Dette var veldig godt gjort, sa Ina Wroldsen, en av de fire mentorene i konkurransen.

André Aamås gikk seirende ut av sin duell mot Connie Damdalen. Sistnevnte ble derimot «stjålet» av en av de andre mentorene og får en ny sjanse senere i konkurransen. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

23-åringen fra Kvinesdal vant sin duell med Julie Løseth Bergset (20) etter duett med Emilie Nicolas låt «Oh Love».

– Ti av ti

– Dere to briljerte, sa mentor Yosef Wolde-Mariam.

– Ti av ti, kommenterte mentorkollega Espen Lind.

Hovedpersonen smilte bredt etter avgjørelsen.

– Veldig fornøyd, mente Emilie Omland Grimstad.

Anne Førdes drøm i sangkonkurransen endte etter duell mot Maria Honningsvåg-Rørstad (31) fra Oslo. Hun fikk likevel gode skussmål fra mentorene.

– Skikkelig god opplevelse

– Den skjørheten og sårbarheten du har i stemmen din har jeg lyst til å høre mer av, mente Ina Wroldsen.

Venndølen var skuffet over å bli slått ut, men synes konkurransen hadde vært en opptur.

– Det har vært en skikkelig god opplevelse hele pakka, sa Førde.

Nå går The Voice inn i utslagsrundene med de 16 gjenværende deltakerne som nå skal gjennom live-sendinger.