Valen-show måtte avbrytes etter 30 minutter: – Jeg innser at jeg må ha profesjonell hjelp

Fredag kveld skulle Kristian Valen underholde 400 tilskuere i Hjertnes kulturhus i Sandefjord, men etter en halvtime gikk sceneteppet ned.

For mindre enn 20 minutter siden

Kristian Valen måtte fredag avbryte et show i Sandefjord. Foto: Ole Kaland / NRK

Årsaken var at Valen ikke var i stand til å gjennomføre showet. Han mumlet, snøvlet og fremstod som ruset, ifølge publikum som var til stede i salen.

– Vi anså det som uforsvarlig å fortsette arrangementet når Valen var i den tilstanden han var i. Av omsorg for han selv og av hensyn til publikum, valgte vi å la teppet gå ned etter en halvtime, sier Lars Fuglevik, seksjonsleder for kultur og kino i Sandefjord kommune, til Aftenbladet.

Han beklager de til 400 fremmøtte.

– Det er trist for dem som har satt av kvelden og gleder seg til show. Alle får pengene tilbake, sier Fuglevik.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

HER GÅR SCENETEPPET NED MIDT I FORESTILLINGEN:

Også i Horten

Torsdag ble showet «Åsted Valen» vist i Bakkenteigen kulturhus i Horten. Også denne forestillingen blir betegnet som en skandale. Flere publikummere forlot salen underveis.

– Vi har fått rapporter om at Valen framstod ukonsentrert eller ruset på scenen. Om han var ruset, vet vi ikke, men det er ingen tvil om at flere er misfornøyde med forestillingen hans, sier Linda Berglund, leder for Bakkenteigen kulturhus til avisen Gjengangeren.

Hun bekrefter at de nå er i samtaler med Valens management om det som skjedde.

Valen: - Beklager

Lørdag ettermiddag sendte Valen ut en pressemelding, der han innrømmer at han har alvorlige problemer med alkohol og at han trenger hjelp.

«Kristian Valen har den siste tiden vært gjennom en krevende periode. Han erkjenner i dag at dette ikke har blitt håndtert på en god måte – alkohol har blitt en ”følgesvenn” som over tid har tatt overhånd.

Jeg innser at jeg må ha profesjonell hjelp for å kunne ta tilbake livet på vegne av min forlovede og jobben er jeg i dag i dialog med helsevesenet med tanke på øyeblikkelig behandling!

Jeg beklager på det aller sterkeste det som skjedde under show i Horten og Sandefjord og den skuffelsen som publikum fikk. Jeg innser nå at jeg trenger hjelp, og jeg vil gjøre alt for å kunne komme tilbake som en ny og bedre Kristian.

Jeg ber om ro og forståelse ovenfor mine nærmeste og meg selv for å raskest mulig komme tilbake. Igjen beklager på det sterkeste! Jeg er flau og lei mg for alle de jeg har sviktet.



Mvh, Kristian»

Show i Stavanger om to uker

Valen er på turne med sitt siste show «Åsted Valen». Turneen startet i Odda i slutten av februar. Lørdag skulle han etter planen hatt nytt show i Kongsberg. Forestillingen er utsolgt.

20. mars og 21. mars er det planlagt Valen-show i Kuppelhallen i Stavanger. Det er usikkert om Valen kan fortsette turneen.

– Den beslutningen ligger hos de som Kristian skal til behandling hos. Vi forventer å få svar på dette like etter helgen, skriver Geir Hamnes i selskapet Artist & Event i en sms til Aftenbladet.

Selskapet er ansvarlig for alle bookinger av showet til Valen.

Publisert Publisert: 7. mars 2020 17:17