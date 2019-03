Kristiansand-musiker omkom i trafikkulykke i USA

Det melder plateselskapet Heist or Hit i en melding på sin Facebook-side natt til fredag norsk tid.

Laading var en del av bandet Her’s og var på på vei fra Phoenix, der de hadde spilt konsert tirsdag, til Santa Ana i delstaten California.

Sammen med ham var den britiske bandkollegaen Stephen Fitzpatrick og deres turnémanager Trevor Engelbrektson. Også de omkom i ulykken.

Duoen, som til daglig holder til i Liverpool i England der de to i sin tid møttes på Liverpool Institute, var for tiden på turné i USA da ulykken skjedde onsdag klokken 01.00 lokal tid, skriver VG som omtalte saken først. Av plateselskapet omtales Her’s som et av de mest lovende bandene i Storbritannia.

Ifølge britiske medier rykket politiet ut på meldinger om en pick-up som kjørt i feil kjøreretning på motorvei nummer 10, men politiet nådde ikke fram før pick-upen kolliderte med turnebussen som Laading, hans bandkollega og manager satt i.

En fjerde person som satt i den andre bilen omkom også i ulykken, ifølge lokale politimyndigheter.