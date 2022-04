Etter to sesonger med Sørlandet som kulisse, flytter NRK årets innspilling av det populære TV-programmet.

AGDER: På grunn av koronapandemien ble innspillingen av Mesternes Mester flyttet til Norge etter elleve sesonger i 2020.

Først falt valget på Arendal som innspillingssted, mens det i fjor ble lagt til Lillesand og Kristiansand.

Nå flytter derimot produksjonen innspillingen bort fra Sørlandet før den tredje strake sesongen med tilholdssted i Norge.

– Nå gleder vi oss til en spennende innspillingsperiode i Sandefjord. Vi håper alle tar oss godt imot og at værgudene er på vår side, sier NRKs prosjektredaktør Pia Basberg.

Innspillingen foregår i mai-juni, og resultatet blir å se på NRK på nyåret i 2023.

Fædrelandsvennen har så langt ikke fått tak i prosjektredaktør Pia Basberg.

Fra innspillingen i Lillesand i fjor sommer. Foto: Jarle R. Martinsen

Seermagnet

Mesternes mester er blant NRKs aller mest populære programmer og har blitt fulgt av 1,5 millioner seere i snitt per episode de siste to sesongene.

Serien vant Gullruten både i 2014 og 2016 i klassen beste konkurransedrevet reality.

Alpin-legenden Aksel Lund Svindal, som vant da programmet ble spilt inn i Arendal for to år siden, overtok i år som programleder for Dag Erik Pedersen.

Skjermer innspillingen

Det var den tidligere roeren Nils Jacob Hoff som stakk av med seieren i den seneste utgaven av programmet som ble spilt inn i Lillesand og Kristiansand i fjor sommer.

Det nye deltakerhuset ligger i Sandefjord kommune, og produksjonsteamet på rundt 45 personer vil bli innkvartert i byen, opplyser NRK i en pressemelding.

Arbeidet skal være godt i gang med å finne egnede steder i og rundt Sandefjord til de ulike konkurransene, i samarbeid med lokale krefter.

NRK opplyser at de ikke vil røpe nøyaktige steder for innspillingen for å skjerme produksjonen.