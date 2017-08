1 2 3 4 5 6 Krim

Jeg er selv blant dem som har kritisert historiker Hans Olav Lahlum for å skrive livløs krim, slik han nylig er blitt anklaget for i Aftenposten. Men årets bok er betydelig mer lesverdig enn de foregående. Trolig skyldes det at han har brukt en annen mal enn tidligere.

Mens de foregående krimbøkene til Lahlum med politietterforsker K2 er skrevet over samme lest med et begått mord som skal oppklares, er «De fems tegn» laget som en psykologisk spenningsroman der leserens interesse holdes oppe av fremdriften i handlingen. Det gjør at denne boka har mer liv og temperatur enn K2-bøkene, som etter hvert var blitt ganske «uttørrede». Tidvis er «De fems tegn» ikke til å legge fra seg.

Også denne boka har språkføring som gjør den litt komisk: «Det ble uventet hektisk i dagene før min avreise, både i mitt indre og ute på internettet».

Dette kan ikke forklares alene med at jeg-personen er 81 år gammel, ettersom Lahlum i alle krimbøkene sine har en hang til å plassere eiendomspronomenet foran substantivet, slik folk gjorde for en generasjon siden.

Lahlum bruker også svært mye tankereferat og redegjørelser av faktaopplysninger, og er tilsvarende sparsom med skildring av sanseopplevelser. Det gjør at eksempelvis torturscenene i boka mister den kraften de kunne hatt. De har mer til felles med oppføringer i et leksikon enn med eksempelvis de nervepirrende skildringene vi finner hos Jo Nesbø eller Lars Kepler.

Likevel fenges vi av historien om 81-åringen som 60 år etter krigen får for seg at at vil hevne tortur begått mot ham av nazistene. Boka er i fem bolker der hver innledes med tortur utført av en navngitt person, som 81-åringen deretter gir seg ut i verden for å finne - og drepe.

I likhet med i K2-bøkene, lar Lahlum ingen mann, men en ung kvinne ha hjernekraften som skal til for å løse mysteriet.

Slutten er riktig vakker, om enn litt sentimental og trolig urealistisk, med refleksjoner om hvorvidt et menneske trenger å være evig ondt fordi det har begått onde handlinger som ung.