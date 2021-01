Tollonna

Så er det de to. Tvillingene. Som har levd i tre år. En to tre.

I det meste av det tredje året deres har vi lutende knappet kappen rundt oss for å verne oss mot en usynlig fare. Unngått hverandre. Holdt avstand. Lyttet til fjellvettreglene. Gravd oss ned i tide. Lukket døra godt etter oss og forklart de to små menneskene som virrer rundt på parkeringsplassen i småregnet, med bittesmå ryggsekker og bamseører på luene, at vi ikke kan besøke bestemor. Og de aller eldste, oldeforeldrene. Som ikke bare skal være redde for å ramle på isen, men som nå også skal engste seg for en klem fra barn, barnebarn og oldebarn.

Vi kan ikke gå i barnehagen.

På grunn av korona.

Vi må vaske hendene til de er såre og

sprekker,

og vi må ikke klemme enda vi vil det. Dessverre. Vi må ikke holde i hånden og vi må ikke hilse med noe annet enn øynene og de to små som bare har levd i en to tre år, de gjør som vi har sagt.

På grunn av korona.

Vi skutter oss og løfter jakkekraven over ørene og går fremover mot våren som om vi arbeider oss gjennom stille storm og uvær som bare må få rast fra seg. Før alt det vi ikke engang visste at vi hadde, endelig blir vårt igjen.

I begynnelsen møtte vi faren med vitsetegninger

og sterk angst og hei hei HEI! Nå tar vi det rolig her! Nok doruller nå, folkens.

Vi søkte informasjon fra ledere og nyhetsankere som snakket tydelig og rolig om hvordan vi skulle forholde oss til samvær og avlyste rakfisklag. Som om alvoret gikk opp for oss i små porsjoner av gangen, skiftet vi mellom utmattende redsel for italienske tilstander, hånlatter mot svenskene, dødsangst og selvmedlidenhet og en kollektiv takknemlighet for at vi tross alt så ut til å ha kontroll. Forskrekkelse over at vi som folk allikevel ikke er unntatt sårbarheten. Og tidvis dårlig samvittighet for at det nok en gang så ut til at det var vi som hadde trukket vinnerloddet. Ute i verden tuslet lut fattige mennesker barbente fra by til land for å finne mat, når det lille de tjente ble borte. Det ble stuet syke sammen i parkeringshus og vi så bilder fra store byer der de fortvilet forsøkte å finne plass til alle sine døde. Da grøsset vi og kneppet jakken enda tettere. Gryntet litt og sutret noe, fordi vi ikke fikk dradd på hytta eller Syden når vi ville, men børstet allikevel støv av bortlagte ord vi trodde var helt utslitte og brukt opp. Med ett var vi sammen om å ha dugnader, og solidaritet ga mening.

Innimellom måtte vi innrømme at det kjentes godt å bli begrenset, at livet vårt fikk regler som regjeringen bestemte. At det å ikke kunne gjøre annet enn å være sammen, hjemme, faktisk var litt deilig. Og var ikke den store krisen verre enn dette, skulle vi vel kunne stå den av. De hadde jo tross alt ikke Netflix da spanskesyken herjet.

Men ute ulte hundene. Og vinden tok i hjørnene, tiden halte seg forbi. Viseren dro alt for sakte rundt og rundt og gang på gang var det noe vi gikk glipp av og skal tro om verden vil være den samme når alt dette er over, sa vi til hverandre. Vil vi fortsette som om ingen ting har hendt, eller vil vi fremdeles verne om dugnad, samhold og solidaritet.

De to luene med bamseørene som går foran oss, synger julekveldsvisa sammen. De trasker i desemberregnet, traller og godtar det vi sier til dem, flytter seg inn i sia når det kommer biler som vil frem, kler på seg votter når det er kaldt. Vasker hender når vi ber dem om det.

De to som ikke klemmer bestemor og som følger med på hvordan vi hilser unnskyldende til hjertet når vi møter noen vi ikke har møtt før og som spriter hendene hver eneste gang de går innenfor og utenfor. På grunn av korona.

De tramper i sølepytter og de synger julekveldsvisa. Hånd i hånd. Født som en egen liten tvilling-kohort.

De vet ikke annet enn det vi viser dem. Sånn er verden sier vi. Sånn henger det sammen her. Velkommen skal dere være. Og husk å sprite hendene.

De rekker opp til dørhåndtaket. De drar av seg bamseluene. Henger hver sin bittelille barnehagesekk på knaggene. Setter skoene i bokhyllen. Vi nikker fornøyde. Hverdagens velsignelse. I en hver krise må hverdagen taes hånd om. Opp av ruiner bygges rutiner.

Knagger til å henge dagene på. Mat må skaffes og tilberedes. Og barn leker.

De to små hodene med fjonete bustehår, drar klossekassen frem og bygger. Kloss på kloss. Nye verdener. Byer og broer. Høye tårn. De synger julekveldsvisa. En strofe hver. Varmen legger seg i kinnene deres. De nynner og pusler med sitt.

Til de føler seg ferdige. Så da går de videre.

Nå må dere rydde opp klossene!

Når vi er ferdige med å leke med klosser må vi rydde dem bort. Sånn er livet. Vi kan leke og drømme oss bort, men til syvende og sist kommer ansvaret og konsekvensene av drømmeriet. Forklarer vi dem.

Og det er da de to sier;

Nei. Dessvelle.

Hvorfor ikke det da, spør vi forundret.

På dunn a tollonna.

Sier de. Og svinser videre. Til våren er de en to tre fire. Nesten en hel hånd.

Camilla Bøksle

