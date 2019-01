Han jaktet Gestapo på Arkivet

KRISTIANSAND: – Ja, jeg har kommet fram til det. Jeg tror jeg ville skutt gestapistene om de hadde vært her, sier Gunvald Greibesland. 95-åringen sitter i kafeen hos Stiftelsen Arkivet og forteller om det han opplevde ved frigjøringen i 1945.

Han er i dag ett av svært få gjenlevende tidsvitner fra det som hendte på Arkivet i fredsdagene.

7. mai 1945 var Greibesland en av de åtte-ni hjemmefrontfolkene som inntok det beryktede Statsarkivet om kvelden.

Tirsdag var han tilbake i bygningen for å innvie utstillingen av to gjenstander han fant. Det er snakk om et par håndjern, og et selvstrammende torturinstrument som går under navnet «gangjern».

Jacob Buchard

Torturert til døde

Disse står nå i et monter på freds- og menneskerettighetssenteret på Arkivet. Dette er den samme bygningen hvor Gestapo under siste krig torturerte noen av sine fanger så nådeløst at de døde.

Disse tingene visste 23-åringen Gunvald Greibesland mye om da han entret bygningen med skarpladd våpen om kvelden 7. mai 1945.

– Oppdraget var å ta Gestapo, og jeg tror jeg hadde skutt om vi hadde kommet over dem. Slik var forbitrelsen vi følte den gang, sier Greibesland i dag.

Også hans egen mor hadde vært på Arkivet for å bli forhørt, uten at han vet i hvor stor grad hun var involvert i motstandarbeid.

Statsarkivet Kristiansand / Statsarkivet i Kristiansand

Frihetens øyeblikk

– Hun ble ikke torturert, og hun var en voksen kvinne som kom seg fint ut av det. Det var Kerner (gestaposjefen, red. anm.) selv som forhørte henne, sier Greibesland.

Han kommer opprinnelig fra Torridal, og våren 1945 var han elektroinstallatør hos firmaet Stensland på Strai. 7. mai hadde han og noen andre vært og hjulpet til med gårdsarbeid i Øvrebø, og om ettermiddagen var de på vei mot byen med hest og vogn.

– I firetida kom vi til Høie og da fikk vi se et norsk flagg i toppen av stanga til Rolf Ellingsen, sier Greibesland. Det var da han skjønte at freden var kommet. 8. mai var dagen de tyske styrkene offisielt skulle kapitulere, og kvelden før mobiliserte den norske motstandsbevegelsen hektisk.

Jacob Buchard

Jøssing-lista

– Da jeg kom hjem fikk jeg beskjed om at de hadde ringt fra hjemmefronten, og at jeg skulle møte på Høie fabrikker om en times tid, sier Greibesland.

Han hadde på dette tidspunktet aldri vært i kontakt med hjemmestyrkene. Likevel ble han kalt inn fordi han stod på lista over dem som under okkupasjonen hadde gått såkalt borgervakt. Dette var folk som nazi-myndighetene satte til å holde vakt ved viktige installasjoner slik at de ikke skulle bli sabotert.

Statsarkivet Kristiansand / Statsarkivet i Kristiansand

– Det var egentlig «gisselvakt», for hvis noe hendte der vi holdt vakt ville vi jo bli skutt. Det var lensmannen som satte opp listene, og det var kun jøssinger som ble satt til dette. Derfor ble jeg innkalt til hjemmestyrkene nå, forklarer Greibesland. (For eventuelle yngre lesere: «jøssing» var kallenavnet på folk som viste anti-nazistisk holdning under krigen.)

Brant papirene

Etter et stopp på Hommeren for å få utdelt våpen og påføre seg armbind, gikk veien videre med lastebil til det beryktede Statsarkivet.

Greibesland og de andre visste ingenting om hva som ventet da de entret bygningen, så stemningen var meget spent. Men heldigvis var det ingen som ventet på dem med ladde våpen.

– Det så aldeles grusomt ut der inne. De hadde brent alle papirene på gulvet, og alle dørene stod oppe. Fangene var sluppet fri, og gestapistene hadde rømt, forteller Gunvald Greibesland.

Bilde fra boka «Gestapo»

Stor historisk verdi

Det var nede i kjelleren han fant håndjernene som noen hadde sagt eller kuttet opp, i tillegg til gangjernet. Disse tingene har han tatt vare på i sitt hjem i Auglandsbukta frem til i dag, men nå er de altså stilt ut der de kom fra.

– Originale gjenstander fra Gestapo-hovedkvarteret på Arkivet har desto større historisk verdi ettersom det fins så lite originalt skriftlig materiale. De to håndjernene som nå har «kommet tilbake», hører til de viktigste gjenstandene i samlingen vår, sier avdelingsleder Gro Kvanvig ved Arkivet.