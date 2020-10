Birgit Amalie Nilssen blir program­ansvarlig ved Arkivet

Tidligere Kilden-teatersjef Birgit Amalie Nilssen er ansatt som programansvarlig ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Nyansatt programansvarlig: Birgit Amalie Nilssen sammen med direktør Audun Myhre (t.v.) og avdelingsleder Thomas V.H. Hagen. Foto: Foto: Ida Taule.

KRISTIANSAND: Det opplyser Arkivet i en pressemelding onsdag.

«Ved denne rekrutteringen får Arkivet en erfaren og engasjert medarbeider som vil bidra til at Arkivets posisjon som aktiv samfunnsaktør styrkes og utvikles», skriver Arkivet i pressemeldingen.

Nilssen tiltrer stillingen 1.januar 2021.

– Arkivet har samlet tung og rik fagkompetanse under samme tak. Jeg ønsker å bidra til å gi Arkivet en enda mer synlig posisjon lokalt og nasjonalt, og gleder meg til å være med på å løfte frem historiene, smerten og håpet som sitter i veggene på dette enestående bygget, uttaler Nilssen selv i pressemeldingen.

– Vi lever i en skremmende tid. Frykt utnyttes av sterke krefter. Samtidig vokser det farlige utenforskapet. På Sørlandet. I Norge. Og i verden. Derfor er jeg dypt takknemlig for at Arkivet finnes - med sin unike, vonde historie og sitt sterke, positive fremtidsfokus. Arkivet viser hvor viktig det er at vi er våkne og beskytter demokratiet vårt, sier hun.