«Barna tror de ser en film»

KRISTIANSAND: – Jeg tror den «virkelige verden» er en truet størrelse blant dem som vokser opp nå. Kanskje er det i mindre grad slik her i Norge hvor dere har naturen og dens virkelighet nærmere, men mange unge i dag lever for det meste via skjermen. Det er derfor det er viktig å konfrontere dem med teater, sier Randi de Vlieghe.

Den flamske skuespilleren sitter og tørker av seg tykke lag sminke bak teater- og operascenen i Kilden. Sammen med kompanjong Jef van Gestel har han nettopp danset og spilt seg gjennom danseteaterstykket «Rita».

«Rita» handler om en halvsenil gammel dame og pleieren hennes Martino. Og tross den i utgangspunktet ungdomsfjerne tematikken klarte duoen å fenge et par hundre åttendeklassinger i salen. Publikumsengasjementet toppet seg da tre fra salen ble rekruttert til å spille bingo. Bingovinneren ble Victoria Ighodaro (14) fra Kristiansand internasjonale skole.

Interaksjon

– Dette stykket var ganske bra, sier Victoria som opplyser at hun har vært på teater av og til før også.

– Det hjalp vel at du ble tatt opp på scenen?

– Ja, det gjorde jo det. Det var en god del interaksjon i dette stykket, og det syntes jeg fungerte godt, sier Victoria til Fædrelandsvennen ettterpå.

Hun er en av 4000 skoleelever som denne uka besøker Sand-festivalen i Kristiansand. Dette er den årlige festivalen for scenekunst beregnet på barn og unge, og scener både i Teateret og Kilden er i bruk. Samtidig med Sand-festivalen kommer også 800 delegater fra hele verden til Assitej Artistic Gathering som i år er lagt til Kilden og Kristiansand.

«OL i barne- og ungdomsteater»

Assitej-konferansen kan nesten kalles et «OL i barne- og ungdomsteater» ifølge Kildens Endre Sannes Hadland.

– I fjor var arrangementet i Beijing, til neste år er det i Tokyo, og i år er det altså her, sier Hadland. Han er i festivalstabens kunstneriske råd, og i arbeidet med programmet har han gått gjennom opptak av 550 teaterstykker.

– Hvorfor er det viktig å vise barn teater nå som alt likevel finnes på skjerm?

Alt på skjerm

– Det er litt av det vi samles på denne kongressen for å finne ut av. Som Knut Nærum sa: «En tv-serie ser seg jo ikke selv». Og strengt tatt er ikke teater «nødvendig». Ikke engang kino trengs nå som de kan få alt på skjerm hjemme. Likevel viser det seg så godt som alltid at publikum sier etterpå at det var gøy, sier Hadland.

Han har sett litt forskjellig ettersom Kilden året igjennom mottar tusenvis av skoleelever i forbindelse med Den kulturelle skolesekken.

– Når vi snakker med delegater fra andre land forstår jeg at vi er ekstra heldige med slike ordninger i Norge. Vi vet at teater er givende og bra på så mange måter, selv om det er vanskelig å måle verdien i tall. Teater hjelper for nesten alt, sier Hadland.

– Hva da?

Opplevelse for livet

– Elevene kan huske det de lærte i et teaterstykke to år senere, mens engelsktimene til læreren er borte. Det er en multisensorisk læring, og det er også et løft ut av det hverdagslige som jo en ipad for eksempel har blitt. Det er også sosialt, og vi vet at det vi kaller «relasjonell estetikk» er viktig. Teater gir ungene en opplevelse for livet, og vi ser at de faktisk leker det de har sett på teater etterpå, sier Hadland.

Han forteller også at mange barn og unge er så lite vant med teater at de i stedet kaller det «film».

– Det er da jeg forstår hvorfor vi holder på med dette, sier Hadland.

I garderoben etter forestillingen forteller skuespiller Jef van Gestel om nøyaktig samme erfaring:

«Du er jo med i filmen»

– En gang ga jeg et klistremerke til en gutt etter en forestilling, og han utbrøt: «Men du var jo med i filmen!». Det var akkurat som om han ikke forstod at jeg var «virkelig». Vi ser likevel at publikum reagerer langt sterkere på «sjokkeffekter» på teater enn når de ser dem på film. De hyler for eksempel når jeg spytter halvtygde epler inn i munnen på Randi, humrer van Gestel.

Duoen forteller at de har spilt stykket «Rita» i et års tid nå, i regi av produsentgruppa Broks.

– Publikum i dag var ganske godt med. Men noen ganger viser de liten respekt. De ser på telefonene sine, de prøver å gå ut under forestillingen og de er litt opprørske siden de føler at de befinner seg i en skolesituasjon. Men så klarer vi å fenge dem likevel, og da kan de være fullstendig hekta, sier Jef van Gestel.