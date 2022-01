Sørlendingene Guro Elen Woie (19), Andre Aamås (31) og Oline Meland (23) sto på scenen i The Voice fredag kveld. To av dem gikk videre til neste runde i konkurransen.

OSLO: Woie fremførte låta «Gone» av Lianne La Havas under sin «blind audition» på Tv 2-programmet The Voice.

To av sangkonkurransens mentorer kastet seg over knappen, som markerer at de ønsker å ha med seg artisten videre til neste runde.

– Guro, ekstremt bra gjennomført. Du har en veldig, veldig sterk tilstedeværelse og rå «attitude» når du gjør det. Digget det, sa Yosef Wolde-Mariam.

– Sjelden kost

Også Ina Wroldsen lot seg begeistre av Woies framføring.

– Når noen kommer her og synger noen ting som de mener – dét, Guro, min venn – å være 19 år og kunne mene det sånn som det, er sjelden kost. Jeg digget det, sa Ina Wroldsen.

19-åringen valgte til slutt Wroldsen som sin mentor.

Men det var flere sørlendinger i aksjon fredag kveld. Oline Meland (23) fra Eiken og André Aamås (31), som er bosatt i Vennesla, sto også på scenen.

André Aamås (31) er opprinnelig fra Ålesund, men bosatt i Vennesla. 31-åringen gikk videre til neste runde i The Voice. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

– Får høy puls

Aamås, som opprinnelig er fra Ålesund, sang «Carry me over» av High Red. Mentorene Espen Lind, Yosef Wolde-Mariam og Tom «Matoma» Stræte Lagergren snudde stolene sine.

– Jeg kjenner nå at jeg får litt høy puls, blir litt nervøs før jeg skal selge inn en «pitch» - for deg har jeg også lyst på. Det er noe helt magisk med stemmen din, at du kan leke deg gjennom en slik låt, for det er vanskelig. Det er så utrolig vanskelig. Og jeg må bare få jobbe med deg, sa Tom «Matoma» Stræte Lagergren.

Matoma fikk sitt ønske oppfylt da Aamås valgte ham som sin mentor videre i konkurransen.

Oline Meland fremførte låta «Jesus, Take the wheel» av Carrie Underwood. Til tross for gode tilbakemeldinger, gikk hun ikke videre i konkurransen.

– Du har jo en slags sånn country-«twang» i stemmen. Du synger låta ganske tro mot der originalen er. Og du er såpass tro mot den at jeg følte kanskje at fremføringa var fin, men litt lite personlig på ett eller annet vis. Selve syngingen din er veldig fin, altså, sa Espen Lind.