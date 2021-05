Rocka italiensk Eurovision-seier – Norge på 18. plass

På spørsmål fra NRK på direkte om han er skuffet, svarte Tix følgende:

– Skuffet? Nei, nei. nei.

Møtte ikke pressen

Senere på natten opplyste NRKs pressekontakter at Tix ikke kunne møte pressen. Tix er «fornøyd, men også veldig sliten», heter det.

– Vi er så stolte av Tix og den fantastiske jobben han og teamet har gjort her i Nederland, sier NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen i en skriftlig kommentar.

– Andreas Haukeland har lagt ned et solid arbeid, og budskapet og historien hans har truffet og hjulpet tusenvis av enkeltmennesker. Han har vunnet over mobberne og kritikerne, og Norges største popstjerne har blitt større med MGP og Eurovision, fortsetter delegasjonslederen.

Vinnerlåt på italiensk

Den italienske vinnerlåten heter Zitti e buoni», eller «Hold kjeft og oppfør deg».

Vokalist Damiano David siterte Neil Young i sin særdeles korte takketale:

– Rock and roll never dies!

Vinnerlåten har intro som gir assosiasjoner til White Stripes. Bandet Måneskin har valgt sitt navn fordi bassist Victoria De Angelis har dansk som morsmål.

– Det er kjempekul musikk med attitude. Italia har Sanremo-festivalen, der vinneren bare blir spurt om de har lyst til å representere landet i Eurovision. Da blir det hakket mer ekte, sa president Morten Thomassen i den norske MGP-klubben til NTB tidligere i uka.

– Det er en innertier, for jeg føler at det er sånn rock skal være, fortsatte han.

Italia har to Eurovision-seire fra før, sist i 1990.

Sveits ledet

Måneskin fikk til sammen 524 poeng, noe som plasserte dem 25 poeng for Frankrike, som var representert ved Barbara Pravi og låten «Voilà». De to landene var der klare favorittene på forhånd.

Sveits ledet ganske klart etter at jurystemmene var fordelt, men falt til tredjeplass totalt etter at folkestemmene var fordelt.

Storbritannia endte med 0 poeng i år, etter at verken fagjuryene eller folkestemmene ga dem uttelling.

Hentet seg opp på folkestemmer

Norge og Tix lå på en 22. plass etter at jurystemmene var lest opp. De 15 poengene fordelte seg slik: 2 fra Italia, 7 fra Irland, 1 fra Ukraina, 2 fra Sverige og 3 fra Danmark.

Da turen var kommet til folkestemmene, fikk Norge 60 poeng, og det ble raskt klart at vi kom til å havne på nedre del av resultatlista.

– Gjort så godt jeg kan

Tix har tidligere gjentatte ganger understreket at det er en seier i seg selv å få framføre låten og fortelle sin historie for anslagsvis 200 millioner seere.

– Folk skal vite at jeg har gjort så godt jeg kan. Og hvis noen tenker at jeg har gjort så godt jeg kan, så har jeg gjort dobbelt så mye som det igjen. For her har vi virkelig stått på, sa Tix, til NTB i forkant av finalen.