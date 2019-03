Feil med pyromaskin i MGP-finalen – Bratland fikk synge på nytt

Bratland, som er en av ti finalister, har opplevd trøbbel med pyroeffektene i forbindelse med finalen.

Under generalprøven lørdag ettermiddag brant artisten hånden etter at det var en feil med pyromaskinen. Ifølge Bratlands manager Erland Bakke slo flammene rett opp da artisten gikk gjennom dem.

Det var en stund uklart om artisten ville gjennomføre finalen, men etter kort tid ble det bekreftet at han ville innta scenen som planlagt.

Men under den direktesendte finalen skapte pyromaskinen nok en gang problemer, og pyroeffektene gikk ikke av som planlagt, skriver TV 2.

– Pyro-effektene gikk ikke av. Det var samme feil som skjedde under generalprøven. Erlend skal synge sangen på nytt, skriver Bakke i en SMS til TV 2 etter opptredenen.

Bratland fikk synge sin låt på nytt.

Til TV 2 skriver Bakke at det ikke er mindre enn veldig svakt fra NRK.

– Det skal ikke være mulig å garantere for at samme feil ikke vil skje igjen, så er det akkurat det som skjer. Dette er svært uheldig for Erlend. Hva mer er det NRK skal dra han igjennom av ild og vann for at han skal få muligheten til å konkurrere på like vilkår, skriver han.

Prosjektleder for MGP Stig Karlsen sier at en slik hendelse er beklagelig

– Dette var en uheldig hendelse som ikke bør skje. Nå har han fått en ispose på hånden, og vi gleder oss til å se ham fremføre låten sin i kveld, sa Karlsen etter generalprøven.