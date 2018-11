Våren 2017. Teddy Moen føler seg litt uggen. Han merker at noe er galt, uten å gjøre noe med problemet. Etter hvert begynner det å stikke i magen, men heller ikke det får 53-åringen til å undersøke om det er noe som feiler ham. Den tidligere Start-treneren blir gradvis verre, og bestemmer seg for å ta tak etter sommerferien. Han oppsøker fastlegen i august, og blir henvist videre til Sørlandet sykehus for CT-undersøkelse, MR og i løpet av høsten en endoskopi (kikkertundersøkelse).

– Jo tidligere du kommer inn og til behandling, jo større er sjansene for at det skal gå bra. Jeg drøyde altfor lenge, sier Moen.

Ett år etter

En fredag i november 2018. God Helg sitter sammen med 53-åringen i et venteområde ved radiologisk avdeling på Sørlandet sykehus. Han er kommet for å ta nye CT-bilder. De forrige han tok i juli ga ikke legene noen ordentlige svar på om kreften er borte, selv om blodprøvene ser fine ut, og allmenntilstanden hans er bra.

Det er ett år siden Moen fikk den dystre beskjeden. Han hadde en ondartet svulst i tykktarmen.

– Det var egentlig en lettelse å få en avklaring, for jeg hadde skjønt at noe var galt. Det som var tungt, var å si det til kona og ungene. De reagerte ikke så veldig bra. Når man nevner ordet kreft, er det forbundet med noe alvorlig, sier Moen.

På det tidspunktet han fortalte familien om sykdommen, hadde han ingen anelse om hva som kom til å skje videre, hvor alvorlig krefttypen hans var, eller om den ville spre seg til andre organer.

– Selv om jeg ble slått litt ned, så ble jeg også rasjonell. Dette skulle jeg klare, selv om jeg visste at det var en ondartet kreftsvulst, og at det ikke så bra ut, sier Moen.

Fakta: Theodore «Teddy» Moen Født: 6. april 1965 i New York, USA Sivil status: Gift med Marianne. To barn, Markus (23) og Martine (22). Bosatt: I Vågsbygd i Kristiansand. Utdannelse: Idrettslærer og fotballtrener (NIH og NFF). Innehaver av UEFA A-lisens og trenerutdannelse fra det engelske fotballforbundet (FA). Jobb: Daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening (ansatt der siden 1998). Trenerjobber: Start-trener i 1996. Har også vært spillerutvikler i Odd.

Fikk 50/50-sjanse

Ifølge Kreftregisteret ligger Norge i verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. I 2017 ble det påvist 3007 nye tilfeller av tykktarmskreft. I 2016 døde 1178 av den alvorlige sykdommen.

– Jeg fikk med meg et hefte fra legen, som jeg begynte å bla litt i. Der var det prognose, og jeg mener jeg leste at det var en 50/50-sjanse for å overleve. Jeg ble uvel bare av å lese det, sier Moen.

Han valgte å legge fra seg heftet. Det har ligget uåpnet siden.

– Jeg ville ikke vite så mye. Jeg bestemte meg i stedet for å forholde meg til legene og spesialistene, og at jeg skulle være optimistisk og mentalt sterk. Om jeg hadde undersøkt mer, ville jeg sikkert ha blitt enda mer deprimert, sier Moen.

– Tenkte du på døden da du fikk beskjeden?

– Ja. En av de første jeg ringte, var den lokale presten i Vågsbygd. Jeg er ikke redd for å dø, men jeg hadde behov for å snakke litt om det som kunne skje, sier Moen, som er vokst opp i et kristent hjem, og beskriver seg selv som troende.

– Det var beroligende å snakke med en prest. Det ga meg litt mer trygghet, sier Moen.

Han hadde noen tunge dager etter å ha fått kreftdiagnosen, og det gikk noen dager der han syntes veldig synd på seg selv.

– Da gjorde jeg meg noen tanker om at man er sårbar, og at det ikke er sikkert at livet blir så langt som man har trodd.

Testamente

Etter hvert kom han seg, og da valgte han å ta tak i en del praktiske ting, blant annet å sette opp et testamente.

– Ikke fordi jeg tenkte at jeg skulle dø, men at det var et mulig utfall, forklarer Moen.

Han og kona skal i tillegg flytte ut av det store huset sitt i Vågsbygd, og inn i leilighet i sentrum, noe Moen hadde vegret seg for tidligere.

Aldri i tvil om åpenheten

Teddy Moen er daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening. En liten uke etter at han fortalte om kreftsykdommen til kona og ungene, var han på plass i Oslo. Der skulle han lede Cupfinaleseminaret, årets største begivenhet for organisasjonen der han leder. Ingen av de nærmere tusen deltakerne var klar over hva lederen slet med.

– Jeg kunne ikke gå ut med noe før, for da visste jeg hvordan det ville bli, og jeg hadde ikke kunnet gjøre jobben min. Folk ville bare ha lurt på hvordan det gikk med meg. Det var en helt riktig strategi, sier Moen, som ga den nærmeste familien munnkurv inntil arrangementet var over.

4. desember, dagen etter at han hadde ledet Cupfinaleseminaret trygt i havn, ringte han rundt til resten av familien, venner og bekjente, og delte nyheten om sykdommen sin. Noen dager seinere ble det lagt ut en sak på trenerforeningens hjemmeside.

Naturlig å være åpen

– Det var en befrielse å kunne fortelle det til folk. Jeg er blitt et ansikt utad for trenerforeningen, og for meg var det helt naturlig å være åpen. Jeg var aldri i tvil, sier Moen.

Onsdag 6. desember var han i gang med behandlingen. Hver 14. dag dro han til kreftsenteret to dager i uka for å få cellegift. Målet var å kapsle inne kreftsvulsten, slik at den ikke spredde seg. Dersom det fungerte, kunne han bli operert.

– Cellegiftkurene var nok mye lettere for meg enn for mange andre. Jeg ble slått ut jeg og, men mange kaster opp og blir skikkelig dårlige. Det var ikke sånn for meg, heldigvis, sier Moen.

Operasjon på seks timer

I begynnelsen av mars – etter seks cellegiftbehandlinger, fikk han telefonen han ventet på fra legen.

– Jeg hadde vært i Kragerø, og sto alene på Neslandsvatn stasjon og ventet på toget tilbake til Kristiansand. Det var to meter snø, og kaldt. Da jeg la på, slapp jeg løs et jubelbrøl, sier Moen og smiler.

14. mars var han på plass på Radiumhospitalet i Oslo for å bli operert.

– Akkurat det at jeg skulle inn til operasjon, var noe jeg gledet jeg meg til. Jeg skulle bli kvitt dritten jeg hadde i kroppen. Jeg tenkte aldri på hva operasjonen innebar, sier Moen.

Tre kirurger

Selve operasjonen var langvarig og omfattende. I seks timer lå han på operasjonsbordet, og det var tre kirurger til stede, med Odd Mjåland fra Kristiansand i spissen.

– Kirurgene påsto at de tok ut en svulst på størrelse med en håndball. De gikk inn her, og jeg har sting herfra og ned, sier Moen og tegner en strek med fingeren fra brystet og ned til magen.

Han fikk kjapt beskjed om at operasjonen var vellykket.

– Det var godt å høre, selv om jeg var full av medikamenter og omtåket, sier Moen.

53-åringen tilbrakte ti dager på Radiumhospitalet, der han sakte men sikkert kom seg i bedre form.

– Den eneste gangen jeg var skikkelig dårlig, var tre-fire dager etter operasjonen. Da gikk jeg ned på mengden medikamenter, og kroppen skulle begynne å fungere igjen. Jeg hadde ingen matlyst, og jeg var kvalm, forklarer han.

– Ikke blitt noe mindre optimist

I juli hadde sin siste cellegiftbehandling.

– Nå er han 80 prosent sykmeldt. Planen er å være tilbake i full jobb i løpet av november.

29. november – 1. desember er det igjen duket for Cupfinaleseminaret i Oslo.

– Prognosene er veldig bra. Jeg er ikke blitt noe mindre optimist enn jeg var etter operasjonen og cellegiftbehandlingen.

– Hvordan har det siste året vært?

Vært på jobb

– For meg var det en tilnærming jeg tok ganske tidlig: Jeg skulle være åpen, offensiv, opptatt av å bli frisk, og underlegge meg behandlingsregimet. Samtidig ønsket jeg å gjøre de tingene jeg følte var viktig for at jeg skulle ha en bra livskvalitet. Jeg liker å være i bevegelse, og jeg er glad i jobben min. Jeg har jobbet nesten hele tiden, unntatt den perioden rundt operasjonen, og da jeg hentet meg inn, sier Moen.

– Har du fått et annet perspektiv på livet?

Nyter litt mer

– Det føler jeg, men det er ikke sånn at det er endret totalt. Jeg nyter ting litt mer. For eksempel setter jeg pris på at jeg er i god form, at jeg kan trene og leve relativt normalt. Jeg setter også enda mer pris på dem jeg har rundt meg, familie og venner, og de små øyeblikkene som er viktige, sier Moen.

Det siste året har han merket at det er mange som bryr seg om ham.

– Det er utrolig mange som heier på meg, ringer, sender en melding eller en oppmerksomhet. Det er veldig inspirerende, og har hjulpet, sier Moen.

Fakta: Tykk- og endetarmskreft Tykk- og endetarmskreft er blant de hyppige kreftformene i Norge, og forekomsten er økende. Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av tarmkreft. 4 332 kvinner og menn i Norge fikk tykk- eller endetarmskreft i 2017. Samtidig som forekomsten øker, lever mange flere av dem som får tykk- og endetarmskreft lenger. Mens fem års relativ overlevelse lå på rundt 30 prosent på 1970-tallet, er det tilsvarende tallet nå på over 60 prosent. 635 kvinner og 533 menn døde av tykktarmskreft i 2016. Den viktigste behandlingen er kirurgi, men en stor andel av pasientene får også kjemoterapi og/eller strålebehandling. De siste 20 år er andelen som får lokalt tilbakefall etter endetarmskreft blitt kraftig redusert, mens andelen som får spredning til andre organer har vært uendret.

Mistet faren av kreft

– Hva med bivirkninger?

– Da jeg ble operert, var det noen nerver i beinet som ble ødelagt. Jeg merker fortsatt at det er litt isete der, men legene har sagt at det gradvis vil gå seg til. Jeg må også være forsiktig med tunge løft, for mulighetene for brokk er til stede.

Under operasjonen ble en del av muskulaturen i magen fjernet.

– Jeg er i gang med litt forsiktig trening, men har ikke for mye belastning og tar det pent, sier Moen.

Risikofaktorer

For de som rammes av tykktarmskreft, har om lag én av fem en arvelig medvirkende årsak til sykdommen. Fettrikt kosthold, tobakk, alkohol og fedme gir også økt risiko.

– Jeg har aldri røykt, og har et avslappet forhold til alkohol. Jeg kunne nok ha trent mer, men det er jeg i gang med nå, sier Moen.

– Er det noen andre i familien som har hatt tarmkreft?

– Nei, men faren min fikk prostatakreft og døde etter hvert av det, sier Moen.

Kreften er borte

Mandag, to uker at de nye CT-bildene ble tatt. Teddy Moen har fått svar på bildene.

– Det er gode nyheter. De kunne ikke se noe som var relatert til kreft. Jeg er optimistisk, og det kommer jeg til å fortsette å være, forteller Moen.

53-åringen kommer til å gå til jevnlig oppfølging de neste fem årene. Nå er hans neste kontroll om seks måneder.

– Han er frisk til det motsatte er bevist, sier Moens lege ved Kreftsenteret i Kristiansand, lege Svein Mjåland.

I 2017 ble det registrert 33.564 nye tilfeller av kreft i Norge. Totalt lever det nå flere enn 270.000 personer i Norge som har eller har hatt kreft.

Screening

Ifølge årsrapporten til Kreftregisteret skal det settes i gang et nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft i Norge i løpet av 2019.

«Programmet vil invitere kvinner og menn til deltakelse det året de fyller 55 år. Standard metode i starten vil være en test for å avdekke usynlig blod i avføringen», skriver Kreftforeningen på sin hjemmeside.