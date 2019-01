Fakta: May-Linda Magnussen Forsker på: Mødre med flyktning bakgrunn og deres vei for å komme i jobb. Stilling: Post doktor på Institutt for sosiologi og sosialt arbeid på samfunnsvitenskapelig fakultet på UiA. Utdanning: Doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 2015 med tema: Familieforsørgelse i menns hverdag.

– Det som har overrasket meg mest når jeg har forsket på mødre med flyktningbakgrunn, er hvor mange forforståelser og fordommer vi faktisk har om dem, og at også jeg selv har vært stakkarsliggjørende. Der har jeg møtt meg selv i døra. Men jeg tror ikke jeg er det nå lenger, nå som jeg har truffet mange flyktningkvinner som er tøffere enn toget, mye tøffere enn meg, sier May-Linda Magnussen.

Hun har snakket med 20 mødre med flyktningbakgrunn bosatt på Sørlandet om deres vei for å komme i jobb. Tre kvinner følger hun tett i fire år og møter dem jevnlig. Kvinnene går gjennom mange faser med mange involverte fra velferdsstatens side; de er innom introduksjonsprogram, praksisplasser og møter kolleger og arbeidsgivere i tillegg til en mengde sosialarbeidere.

– Men det fins lite forskning der flyktningene selv får si noe om hele prosessen med å komme i jobb, forteller hun.

I tillegg har Magnussen intervjuet ansatte i Nav, i flyktningtjenester og andre «bakkebyråkrater» om hvordan de jobber med flyktninger.

– Dette er en type prosjekt hvor jeg ønsker å komme inn i detaljene på det som skjer. En del forskning på feltet blir så overordnet at blir vanskelig å vite hva som konkret skjer. Når vi snakker om diskriminering, vil jeg finne ut akkurat hvem som gjør hva med hvilket utfall, sier Magnussen.

Stor forskjell

Hun forteller om en somalisk mor som putter norske sosialarbeidere i tre kategorier: De «dårlige», de «snille» og de «flinke».

De «dårlige» er de som møter kvinnen med fordommer, folk som har bestemt seg på forhånd om hvilke ressurser hun (ikke) har, og hva hun (ikke) kan klare. De «snille» ser ikke ressursene hennes, men synes synd på henne og stakkarsliggjør henne. De «flinke» er de som ikke henger seg opp i at hun er fra Somalia, bruker hijab og er alenemor, men finner ut hva hun ønsker og er i stand til.

– De gode sosialarbeiderne gjør som en av dem gjorde da denne somaliske kvinnen med kort botid i Norge lurte på om hun kunne ta videregående skole på ett år i stedet for to. Mannen svarte: «Da tar jeg prat med lærerne dine på norskkurset for å høre hva de tenker» - i stedet for å tenke at «en alenemor fra Somalia, da går ikke dette», forteller Magnussen.

Mannen pratet med lærerne, som sa det ville gå strålende. Da fikk kvinnen det som hun ønsket, og klarte skolen på ett år.

– Den gode sosialarbeideren prøver så godt som mulig å sette sine personlige fordommer til side og møte den enkelte med nysgjerrighet og et åpent sinn - i dette feltet som er proppet med fordommer og generalisering, sier Magnussen.

– Hva innebærer dette for integreringen av flyktningene?

– Det er ikke sånn at alle som jobber med integrering alltid fremmer integrering. En del av det som gjøres virker mot sin hensikt. Det er overhodet ikke sånn at det bare er innvandrerne som representerer problemene og at de som jobber i systemet alltid representerer løsningene.

Dette er Magnussens råd til folk som jobber med innvandrere:

– Ikke prøv å forstå folk før du har snakket med dem. Vi har for fort for å kategorisere folk og putte dem i bås på feilaktig grunnlag. Flere afrikanske kvinner har fortalt at de er blitt demotivert av manglende tiltro til at de kan få ting til.

– Det er viktig å vise at det har mye å si hvordan vi møter flyktningene, sier hun.

Magnussen vil likevel ikke bare kritisere de «dårlige» sosialarbeiderne.

– Dette handler ikke om egenskaper ved sosialarbeiderne, men de rammene de har. Hvis de eksempelvis er overarbeidet med dårlig tid, er det kjempevanskelig å gjøre en god jobb.

– Hvorfor trenger vi å vite mer om dette?

– Det er kjempeviktig at flere flyktninger kan komme i arbeid, og da i jobber som kan utnytte ressursene deres på en god måte. Det er viktig for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig blir det et for stort fokus på at absolutt alle skal raskt inn i hvilken som helst jobb koste hva det koste vil.

– De aller aller flest innvandrere har lyst til å jobbe; jobb fremstår som selve drømmen for de fleste jeg snakker med. Det er mange flyktninger som har en vanvittig motivasjon og utrolig driv for å få ting til. Og mange skjønner at det med jobb og økonomi er viktig for å få de gode og trygge livene i Norge de har drømt om. Og for barna er det ofte kjempeflaut at foreldrene ikke kommer i jobb. Dette ligger over mange flyktninger som et åk. Men storsamfunnet må ha et kritisk blikk på hvor raskt og lett dette kan gå, mener hun.

– Hva består problemene i?

– Jeg opplever ikke at det er manglende motivasjon som er hovedproblemet i forhold til å få folk i jobb. Ett problem ligger i å fylle gapet mellom kvalifikasjonene og ressursene folk har og det som det norske samfunnet kan nyttiggjøre seg; og at systemet ikke på alle måter er tilpasset at integreringsprosessen går fort. Dessuten er arbeidslivet overhodet ikke så edelt, nobelt og nytenkende som vi skulle ønske at det var. Flyktninger møter utvilsomt diskriminering.