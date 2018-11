«Skal du ha pose?» spør den unge gutten i kassa, der jeg står med hele ukas storhandel hulter til bulter på båndet. «Eh, ja», sier jeg, for som vanlig har jeg glemt de økologiske, miljøvennlige handlenettene i bilen, eller de ligger i skapet hjemme, eventuelt bortgjemt i en skuff. Jeg er nemlig opptatt av miljø, vil ta gode, bærekraftige valg, og bidra med det jeg kan, for å bremse den uheldige utviklinga.

Jacob Buchard

Derfor har jeg, i likhet med de fleste jeg kjenner, kjøpt inn en uhorvelig mengde handlenett, slik at jeg skal bruke minst mulig plastikk, og på den måten hindre at flere sjøfugler surrer seg inn i en Kiwi-pose på avveie. Nordmenn tar ansvar, boikotter plastikk, krever papirposer, og selv elegante kvinnfolk på høye hæler eller tøffe menn i dress observeres på butikken med et slitent bomullsnett i lomma.

Så kom beskjeden om at handlenett er verre enn verst.

Ikke bare ble det raskt problematisk på hjemmebane, hva skulle vi kaste søpla i når vi ikke hadde poser? Snart kom rapporter om at papirposer måtte brukes intet mindre enn 40 ganger, vanlige bomullsnett 7100 ganger, og den økologiske varianten, som jeg satte min lit til, må bringes tur/retur butikken hele 20 000 ganger før det framstår som et bedre miljøalternativ enn den vanlige plastposen, som vi trodde var selve symbolet på elendighet.

Så der fikk vi den, det skal ikke være lett å holde tunga rett i munnen.

I sin tid var dieselbiler veldig miljøvennlig.

Regjeringen anbefalte, la sågar til rette for kjøp av dieselbiler, og jeg skaffet meg, for første og definitivt siste gang i livet, en splitter ny bil. Imidlertid var det kun snakk om måneder før ny kunnskap snudde situasjonen på hodet og dieselbiler var det aller verste en kunne frese rundt i, alle gunstige avgiftslettelser ble trukket tilbake med umiddelbar virkning, og doningene falt i verdi som et lodd. Sånn kan det også gå. Det jeg trodde var et smart miljøkjøp, i aller beste hensikt, viste seg å være en idiotisk disposisjon for lommeboka, og dertil uheldig både for luftkvalitet, luftveier, regnskog og fremtidens klima.

Elbiler, da?

Vi går mann av huse, ventelistene er endeløse, rekkeviddeangst er et nyord i ordboka, og ladestasjoner popper opp overalt. Gratis passering i bomstasjoner og kjøring i kollektivfelt, kostnadsfri lading og lave utgifter lokker nok nordmenn like mye som hensynet til miljøet, men er alt bare bra med elbil?

Produksjonen, er den mer miljøvennlig og bærekraftig? Er det fremtiden vi ser, smygende lydløst rundt, på batteri? Noen er negative, det er alltid mulig å oppdrive kritisk forskning, men enn så lenge ser det ut som at elbilene sorterer under godt miljøvalg.

Jeg ville aldri kjøpe meg ei ny pelskåpe.

Men er det automatisk galt å bruke arvegodset? Det er ingen tvil om at det er lite miljøvennlig å kjøpe nye klær, selv om de ikke er laget av pels. Gjenbruk er et absolutt gode, men pels er litt tabu, politisk ukorrekt, dårlig signaleffekt, uansett hvor mange år som har gått siden kåpa ble produsert. Lett å trø feil, selv med de beste intensjoner.

De fleste ønsker å ta kloke miljøvalg.

Bytteringer, redesign og gjenbrukskvelder er i skuddet som aldri før. Vi plukker sopp og bær i skogen, spiser kortreiste varer og har fokus på matsvinn.

Men det er ikke så lett å orientere seg i jungelen av nye trender, forskningsrapporter og ulike varianter av synsing. Er økologisk landbruk bedre? Hjelper det å sortere søppel, eller er det bare en hvilepute, fordi forbruket likevel er alt for høyt? Det nytter lite å bære varene hjem i miljøpose hvis en kjøper noe en ikke trenger.

Sannheten er vel at vi har fjerna oss så langt fra bærekraftig livsførsel at nesten alt vi gjør belaster miljøet. Vi burde bruke beina, sykkelen, dyrke mat i hagen, holde oss i nærmiljøet, og gå med de klærne vi allerede har. Gjøre som i de gamle dager vi bare kjenner fra sort/hvitt-fotografier.

I mellomtiden spiser jeg tørt brød og restemat, går med mormors persianer de dagene det er vinter, og har enda nærmere 19 995 turer igjen til butikken før handlenettene mine er et godt miljøvalg, hvis jeg da bare husker å ta dem med…