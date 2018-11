Siv Dolmen

Trolig var det få som hadde sett for seg Torbjørn Urfjell som ny kulturdirektør i Kristiansand. Derimot var det flere som hadde bedt ham spille inn navn på andre som egnet seg. Men da han i siste liten selv søkte på jobben, gikk Urfjell forbi samtlige av de bra damene han hadde foreslått.

– Da jeg hørte om tilsettingen, ropte jeg «Yess». Dette er den beste personen vi kunne få. Han er akkurat passe gal, i ordets mest positive betydning, og er det noe vi trenger i kulturadministrasjonen her sør, så er det litt av den deilige galskapen, sier Fædrelandsvennens kulturanmelder Emil Otto Syvertsen.

– Det er en unik mann vi har fått hjem til Sørlandet. Det var dette som måtte til for å få ham hjem. Jeg har høye forventninger, både fordi jeg vet hva slags kapasitet han er og hvor kreativ han kan være , sier Ap-politiker Mette Gundersen.

Det var Nye Kristiansands nye rådmann, Camilla Dunsæd, som ansatte ham.

– Torbjørn har noen visjoner for byen på kulturfeltet som jeg deler. Han er framoverlent. Han vil utvide kulturbegrepet og setter kultur i et større perspektiv, som redskap for å skape et godt samfunn, sier hun.

Også kristiansandsordfører Harald Furre (H) er fornøyd.

– Urfjell kommer inn med en solid ballast som er interessant for Kristiansands utvikling og vil tilføre friske øyne, samtidig som han kjenner historien. Jeg forventer at Urfjell blir en viktig aktør i byens kulturliv, sier Furre.

Bjelland, Kjartan

Fakta: CV Torbjørn Urfjell Alder: 41 Oppvekst: Gjerstad i Aust-Agder. Bosted: Registrert som hjemmehørende i Gjerstad, har pendlerleilighet i Oslo og Kristiansand. Familie: Gift med Vili Vunasau-Naivalu, fijiansk new zealander. Utdanning: Vågsbygd videregående skole. Politikk: Aktiv SV-er i kommunepolitikken i Kristiansand og fylkespolitikken i begge Agder-fylkene i 12 år fram til 2005. Styreverv: Cultiva, Gullruten (styreleder), bransjemagasinet Rushprint. Tidligere: Opera Sør, Kilden, Kristiansand symfoniorkester, Riksteatret, Fond for lyd og bilde, Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner; Fakultet for kunstfag på UiA, Riksoperaen, Likestillingssenteret, KS. Jobber: Politisk rådgiver for utviklingsminister Erik Solheim (2005–2008), jobber i partiapparatet til SV (2008–2010), rådgiver i Geelmuyden.Kiese (2010–2012), kommunikasjonssjef i FN-sambandet (2011–2014), Head of strategy and Communication i Stordalen Foundation (2014), Bransjedirektør i hovedorganisasjonen Virke (2014–2018). Aktuell: Ansatt som kulturdirektør i Nye Kristiansand fra 1. januar 2020. Fra i høst i funksjon som prosjekteier for omstruktureringen av kultur, frivillighet og innbyggerdialog i den nye storkommunen, en funksjon som går over til direktør for samme område når kommunesammenslåingen trer i kraft.

Tor Erik H. Mathiesen

Politisk altmuligmann

Jon Anders Skau

Mange forbinder nok Torbjørn Urfjell først og fremst med SV. I 12 år var han partiets iherdige og utrettelige representant i Kristiansand bystyre og fylkestinget. Rekken av styreverv i det lokale kulturlivet er lang, fra Opera Sør, symfoniorkesteret og Kilden til kunstmuseet og Cultiva. Dessuten har han vært leder av kulturstyret.

Ingen kan ha unngått å få med seg at han er homofil, som han alltid har vært åpen om.

– Jeg har aldri vært noe annet enn homo; jeg skjønte det da jeg vokste opp. Jeg var åpen om det i en artikkel i Fædrelandsvennen i 1995 med tittelen «Kan vi stole på denne mannen?», og det kostet meg ikke så mye, sier han.

Arkivfoto

Så forsvant Urfjell fra Kristiansand og avisspaltene da han for 13 år siden flyttet til Oslo for å bli politisk rådgiver for utviklingsminister Erik Solheim fra SV i 2005. I hovedstaden gikk Urfjell fra den ene spennende jobben til den andre, i SV, i FN-Sambandet, som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese, som «Head of Strategy and Communication» for Gunhild og Petter Stordalen i organisasjonen EAT, og sist som bransjedirektør i organisasjonen Virke.

Fra tid til annen har det piplet nyheter om ham inn i Fædrelandsvennen også i den perioden, som da Urfjell 27 år gammel signerte avtale i Afrika med Bill Clinton om det store vaksinasjonsprogrammet til Stoltenberg-regjeringen. Eller om at han danser og synger 2. tenor iført fjær og stiletthæler i det halvprofesjonelle Oslo fagottkor.

Det er denne galskapen anmelder Syvertsen håper Urfjell skal befrukte kulturlivet i Kristiansand med.

Valerie Kubens

Fakta: Åtte kjappe Hvordan er din drømmehelg? – Ei helg med venner, langbord, et lite stilettløp og fyr på bålet ved Eikelands verk hjemme i Gjerstad. Hvordan bruker du sosiale medier? – I blanding av lyst og nytte. Det er nesten umulig å skille jobb og personlig på sosiale medier, særlig Facebook, så jeg stuper uti med liv og lyst og har altfor mange venner og ingen filtrering. Hvis du skulle valgt yrke på nytt, hva ville du blitt? – Jurist og menneskerettighetsadvokat, i alle fall praktisert i rommet mellom jus og politikk. Hva slags middag lager du til dine venner? – Det er helst min mann som lager middag, men jeg er brukbar på torsk. Dessuten kan jeg fort smelle i gang en skikkelig grautfest. Siste kulturopplevelse? – Lørdag kveld fikk jeg oppleve to herlige DJer. DJ og dans er stor kultur. Ellers så jeg «Mordene i Kongo» og er veldig glad for at jeg har fått med meg både to konserter med Kristiansand Symfoniorkester og teater på Kilden på kort tid. Hva er det verste med det norske samfunnet? – At vi ikke bruker posisjonen vår som verdens rikeste, mest privilegerte og best utstyrte folk til å gjøre verden enda bedre. Vi velger oss for små fellesskap. Din mest irriterende side? – Da mine kolleger sa farvel til meg da jeg forlot Virke Produsentforeningen, så kunne jeg konkludere med at jeg må ha vært en fest og en plage. Jeg kan nok være veldig insisterende og ugreit sta. Din beste egenskap? – Det får vel bli festen, det da. Jeg er en glad kar som kan få det til å være gøy, sjøl om det også skal være alvor og hard jobbing.

Privat

Entertainer

– Torbjørn er en fantastisk kombinasjon av en svært sprudlende og lekende person, han er et lite skuespillertalent, samtidig som han er en ekstremt dedikert medarbeider. I Virke sto han på seint og tidlig for dem han skulle ivareta. Han er en ujålete person som er villig til å brette opp ermene, sier tidligere kollega Inger Lise Blyverket, direktør for arbeidsliv og politikk i Virke.

Hun forteller at Urfjell bringer mye fest inn i hverdagen på jobb.

– Han har en entertainer i seg og byr på seg sjøl. I Oslo fagottkor lever han seg så inn i sangene; han er den med den største mimikken og det mest talende kroppsspråket. Og den sprudlingen kan vi like gjerne møte ved kaffemaskinen på jobb om morgenen, sier Blyverket.

Privat

På en fest i fjor, uten å klarere det med noen, kledde Urfjell seg ut som toppsjefen Vibeke Hammer Madsen med skjørt, hæler og parykk og strenet opp på scenen foran et stort publikum og doserte i vei så publikum knakk sammen i stolene.

– Mange av oss trodde først at det var henne. Og da vi etter hvert skjønte at det ikke var det, trodde vi det var en innleid skuespiller. Men så oppdaget noen av oss at det var jo HAN, Torbjørn!! Selv etterpå var det kolleger som ikke hadde fått med seg at det var Torbjørn, så proft var det, forteller Blyverket.

– Det er skummelt å tørre å gjøre sånn uten å spørre Vibeke først, men Torbjørn er en veldig modig person. Og Vibeke elsket det, legger hun til.

Det er mange kvinner i Virke som har lånt fra Urfjells rikholdige samling av damesko i størrelse 41–42 med høye hæler, gull og strass, røper hun.

– Om det ikke akkurat skal bli galskap, så må det være gøy på jobb, sier han sjøl.

Privat

Kjenner mange

Det er kanskje ikke først og fremst lekenheten som har gjort Urfjell til kulturdirektør, men trolig mer det at han har så bred erfaring fra, og stort nettverk nasjonalt, innen både kulturbasert næring og frivilligheten.

Både Furre og Dunsæd har store forventninger til at Urfjell skal «sette Kristiansand på den nasjonale agendaen», altså gjøre Kristiansand synlig nasjonalt gjennom kulturlivet - og kanskje også gjennom nyskapende arbeids- og samarbeidsmåter.

NTB scanpix

For Urfjell blir også øverste sjef for enda to ting: å bygge samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner, og å finne nye metoder som kan sikre medvirkning fra innbyggerne i den nye storkommunen. «Innbyggerdialog» er det nye ordet. Ingen vet ennå hvordan det skal foregå, bare at dagens modell med høringer og informasjonsmøter ikke fungerer. Urfjells jobb blir å få innbyggerne til å føle at de kan bidra i utviklingen av lokalsamfunnet sitt og at det de foreslår faktisk får betydning.

Nå stiller han også spørsmålet om man i fremtiden skal la frivillige organisasjoner få nøkler til bygg og anlegg og ordne seg selv - eller, i motsatt enda av skalaen, om de skal ta en større del av tjenesteproduksjonen i kommunen. Svarene fins ikke ennå.

Urfjell får ansvar for en haug med ting: Tros- og livssynsorganisasjonene, likestilling, skjenkebevillinger, frivilligheten, fritid, idretten, kommunikasjonsavdelingen og altså innbyggerdialog.

– Det blir en svær jobb, slår han fast.

– Skal jeg være idrettsdirektør i «verdens sprekeste by», må jeg vel ha litt mer fart i fua og begynne å trene, sukker han.

Christian Storjord

– En gang, i 2011, løp jeg halvmaraton på 1.38 , og jeg angrer på at jeg ikke opprettholdt formen etter det.

Privat

Urfjell har diverse pokaler og medaljer fra «gamle dager», fra orienterings- og langrennsløp. Han spiller fortsatt trombone av og til, som han i sin tid lærte i skolekorpset den gang han også var en drivkraft i den årlige grautfesten og basaren i hjembygda til inntekt for Pastor Strømmes minnestiftelse. Barneteater spilte han og, og i ungdommen medvirket han i Shakespeares «Stor ståhei for ingenting» som elev på Vågsbygd videregående skole. Dit søkte han seg 16 år gammel fordi han ville ha kunsthistorie som fag - og fordi storesøsknene hans skulle studere her. Inn i bystyret kom han som vara for SV allerede 17 år gammel, og han ble raskt både tydelig og synlig.

Nå som han flytter tilbake etter 13 år i hovedstaden, frykter Urfjell at han må slutte i Oslo fagottkor, som han var med å stifte på et nachspiel for 12 år siden.

– Men jeg har avtalt at jeg skal ta sangtimer med Birte Myhrstad for å opprettholde instrumentet, som en slags egenpleie, flirer han.

Torstein Øen

Ingen utdanning

Det interessante, og uvanlige, er at det under posten «Utdannelse» på CV-en til Urfjell ikke står annet enn videregående skole.

– Sylfest Lomheim har sagt at jeg var en av hans gode studenter. Men jeg ble aldri ferdig med grunnfaget i norsk før politikken tok meg, flirer Urfjell.

Så det han kan, har han lært i livets skole. Og det er visst ikke lite, sier de som kjenner ham. Det skal jo litt til å forhandle med selveste Bill Clinton. Og når vi ber Urfjell fortelle om samarbeidet med Stordalen om EAT, bryter han over på engelsk.

– Det er vanskelig å snakke på norsk om dette, jeg har liksom vokabularet på engelsk, unnskylder han.

Kjartan Bjelland

Tegner kartet

For tiden lager han organisasjonskart med 12 stillingsbeskrivelser for lederne på nivåene under ham, han jobber med kommunens nye designprogram, med å få utformet nye symboler for storkommunen, nytt ordførerkjede, tar stilling til hvordan bilder av ordførerne fra tre sammenslåtte kommuner skal synliggjøres i rådhuset - planlegger servicetorg, og masse annet på en nesten endeløs liste. Foreløpig er det bare Dunsæd og Urfjell som er ansatt 100 prosent for å planlegge alt som må til for å få til en mest mulig knirkefri kommunesammenslåing 1. januar 2020.

– Han er et rivjern av en løsningsorientert type; han har fornyende kraft i seg, sier tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Beate Nossum om ham, og røper at oslovennene var overrasket over at han valgte å takke ja til jobben utenfor Oslo «der alt skjer».

– Torbjørn er en stjerne, så jeg tror han kommer til å skape masse liv og entusiasme i Kristiansand, sier en gammel SV-venn, Bård Vegar Solhjell, og legger til:

– Torbjørn er ikke det du forbinder med SV; han er litt businessorientert og mulighetssøkende. Men pass på at han får noen rundt seg som hjelper ham med struktur, for han er nok ikke den mest organiserte personen, smiler han.

Ellen Horn, Cultivas første styreleder, ler når hun tenker tilbake på en studiereise styret gjorde til Austin i Texas for å titte på musikkindustrien.

– Det var Torbjørns første tur til USA, som han syntes var et grusomt land. Men da han kom dit og møtte menneskene og så floraen av entusiasme man finner der, så satt han litt nyfrelst med stjerner i øynene på flyet hjem; litt motvillig nyfrelst, ler hun.

Torstein Øen

Vil ta risiko

Så hvordan vil Torbjørn Urfjell prege jobben?

– Jeg er blitt ganske god til å se struktur, alternativer og til å identifisere mulige retningsvalg. Jeg har som mål å klare å ha et blikk der jeg ser det vi holder på med fra andre vinkler enn en vanligvis ser det.

Kjartan Bjelland

– Jeg skal ikke selv ta alle beslutningene, men sette andre i stand til å gå litt lengre enn de hadde tenkt. Vi må prøve ut nye løsninger - så jeg vil sørge for at folk får rom for å ta risiko. For skal vi komme videre på vårt område, må vi tørre å ta risiko, og det gjør oss mer åpne for kritikk, sier han, og legger til:

– Jeg kan være insisterende sta, så jeg kan bli bedre på å gi rom til folk som vil noe annet enn meg.

– Er det noe spesielt du vil få til?

– At flere skal leve av kultur, at vi skaper flere kulturarbeidsplasser, og at det skal være lett å delta og oppleve. Det betyr at folk må lære seg å betale for kultur, også bedriftene. Jeg har mange ideer, men de må testes ut først. Jeg vil at summen av det vi allerede har skal bli større.

Særlig føler Urfjell ansvar for at folk i Søgne og Songdalen skal ha noe igjen for å bli slått sammen med Kristiansand.

– Mange er redde for å miste noe de har, og det må vi unngå. Vi må sørge for at det koker av arrangementer rundt bibliotek og innbyggertorg på Tangvall og Nodeland. Vi skal ikke lage masse kommunale arrangementer, men hjelpe dem som vil noe til å få det til å skje. Og når mer skal skje, må flere være frivillige.

Urfjell mener kultur og frivillige aktiviteter er noe av det mest samfunnsbyggende vi kan drive med.

– Det gjør folk lykkeligere, friskere og smartere.

Privat

Og dette er kultursynet til den nye kulturdirektøren:

– Kultur er ikke det vakre og underholdende; vi er kommet mye lengre enn det. Vi er forbi dannelsesnivået - til at vi nå ser kultur som en utfordrende kraft som kan avdekke ting og som kan hjelpe oss til å avkode ting på nye måter også på andre områder - som i næringslivet.

Tross sin bakgrunn i SV, lovpriser Urfjell mulighetene som ligger i samarbeid med næringslivet.

– Privat er bra. Jeg er ikke noen vandrende representant for SV. Og det er ingen motsetning mellom solidaritetstenkning og at folk lever av kultur. Det at alt skal være tilgjengelig for alle betyr ikke nødvendigvis at det skal være gratis; men noe skal være det, som bibliotekene.

– I samarbeidet med Stordalen våknet lysten på å «tøyle» kapitalen på et vis. Samtidig er kapitalkreftene sterke nok til at en kan få til skikkelig forandring, så hvis du får satt sving på kapitalkreftene, får du mye til å skje, sier Urfjell.

Byråkratprat

– På nettet skriver du under #byråkratprat, men du er da et politisk dyr?

– Ja, det vil jeg ikke nekte for, men det er mange andre måter å drive politikk og bygge samfunnet på enn gjennom partipolitikk. Politiske verv må gå på omgang. Det er sunt å lufte ut av og til og få inn nye perspektiver. Hvis folk sitter for lenge som politikere, blir de mer opptatt av spillet og spinnet enn av hvorfor de er der - og når forskjellene mellom partiene er så små at de må dikte opp noen, da er det greit å slutte, sier han.

Mette Gundersen er spent på hvordan Urfjell vil takle byråkratrollen.

– Jeg gleder meg til å se ham i rollen som byråkrat når han må innta en annen rolle enn som politiker eller talsperson for en interesseorganisasjon. Hvis det gjøres vedtak i bystyret som er imot det han mener, må han likevel iverksette. Det blir spennende å se hvordan han tar det, sier hun.

SV

Likeverd for homofile

Ett område der Urfjell har betydd en politisk forskjell, er i kampen for likeverd for homofile. Han tok initiativ til «Mangfoldplanen», som er vedtatt av begge fylkesting i Agder, og han inviterte til «ikke helt åpne møter» i pendlerleiligheten sin i Oslo der folk fra alle partier på Stortinget minus Frp og KrF la slagplan for hvordan de skulle få flertall for ny ekteskapslov, som ble vedtatt i 2008.

Selv var Urfjell og hans mann Vili Vunasau-Naivalu de første som giftet seg kirkelig i bispedømmet.

Andreas Birger Johansen

Som barn var Urfjell aktiv i skolelaget.

– Men jeg var utmeldt av kirken en periode da Olav Skjevesland var biskop. Jeg er vel en ikke-troende kristen. Jeg tror ikke at Jesus døde for våre synder og at han sto opp tredje dag, og tror ikke på én sann Gud. Men jeg har like mye rett til å delta i kirkelige fellesskap som andre som er døpt og konfirmert. Mange riter er bygd opp rundt kjerka, og da kan vi bruke dem når vi skal gifte oss eller begraves, sier Urfjell.

Vili er fijiansk new zealender, utdannet jurist, spesialist i kontraktsinngåelse, og bor for tiden i Oslo der han lærer seg norsk og jobber på Det norske teatret. Han og Urfjell treffes i helgene.

Andreas Birger Johansen

Bor tre steder

– Har du tid til å treffe gamle venner i Kristiansand?

– Det blir mest jobbing. Jeg har ikke laget et nytt liv i Kristiansand ennå, har ikke laget hverdagen ennå, og leiligheten er ikke på plass, sier han, og forteller om planer for å flytte kjøkkenet og stæsje opp resten.

Vi treffer ham i den lett trekkfulle pendlerleiligheten på 50 kvadratmeter han har kjøpt i 7. etasje i Kongensgate, der han den ene veien kan se Otra og den andre veien skimter havna med Kilden og Siloen.

– Jeg er nødt til å ha utsikt til vann der jeg bor, sier han. Den andre pendlerleiligheten er hans på ca 45 kvadratmeter og ligger ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo, mens huset i hjembygda Gjerstad, der han fortsatt er folkeregistrert som bosatt, ligger med egen brygge og langbord med plass til 16 ved Gjerstadvassdraget.

Torstein Øen

Nå tar ny-byråkraten på seg lave herresko og vinterjakke, og begir seg til jobben der han skal ta risiko.