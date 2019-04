Gamle Lundevigs dramatiske danmarkstur etter korn

Henrik Ibsen har med diktet Terje Vigen støpt et litterært monument over sjuårskrigens kystbeboere, som satte liv og frihet inn for å hente korn fra Danmark til en sultende befolkning hjemme i Norge. For Terje Vigen gikk det ille, han ble oppdaget av britene og tatt med til «prisonen» i England. Der tilbrakte han «lange» år, og da han omsider kom hjem til Grimstad, var både kone og datter døde.