– Jeg flyttet fra Fyresdal i Telemark til Sørlandet for å slippe unna den strenge vinteren, sier bonde Alv Vinjerui med et skrått smil.

Han står og ser ut over gården sin på heia midt mellom Hægeland og Songdalen. Gjødselkjelleren er full, lageret med fôr er i ferd med å tømmes. Nok en gang. Høsten og vinteren har vært noen tunge måneder for bonden øverst i Vennesla kommune.

– Det begynte vel strengt tatt i fjor sommer. Regnet kom. Så bare fortsatte det. Vi ventet på perfekte forhold før vi skulle ta den andre slåtten. Så ble det plutselig kaldt. Kona sa tidlig at 2018 kom til å bli et helvete, sier Vinjerui.

Jacob Buchard

Da vinteren kom, måtte Vinjerui ut på markedet for å finne fôr til 50 kyr, 330 sauer, en rekke islandshester og griser. Bonden tok kontakt med sine vanlige fôrleverandører i Norge, men de meldte tilbake om tomme lagre.

– Fôrmangelen har vært et problem for bønder i hele landet denne vinteren. Løsningen kom da ei nabojente fortalte om en fôrprodusent i Danmark som kunne levere høy til dyrene. Jeg må vanligvis kjøpe noe fôr på vinteren, men i år var det ikke noe å oppdrive her hjemme. Verken hos Per eller Pål, sier Vinjerui.

Jacob Buchard

Fra utlandet

Det er første gang i løpet av sine 30 år som bonde på Sørlandet at Vinjerui må hente vinterfôret sitt i utlandet. Mange av bøndene på naboheiene i indre Agder er i samme båt. Bonden i Vennesla anslår at det betyr en merutgift på rundt 200.000 kroner å hente vinterfôret i Danmark. Det er heller ikke noe alternativ å slakte noen av dyra.

– Slakter du dyra i den forfatningen de er nå, blir det dyrt. Dessuten blir ikke kvaliteten på kjøttet som ønsket. Jeg har vært inne på tanken om å slakte noen dyr, men den forsvant fort. Takket være import-fôret får dyra nok mat.

Kaldt siden februar

Våren har definitivt latt vente på seg. Snøen er ennå ikke helt borte alle steder på kysten. Lufta har vært isende kald langt ut i april.

Men hvor ille er det egentlig?

– Det har vært kjøligere enn normalt fra slutten av februar, sier statsmeteorolog John Smits på Meteorologisk institutt.

Særlig mars var kaldere enn normalt. På målestasjonen på Kjevik var likevel ikke gjennomsnittstemperaturen mer enn 1,3 grader kaldere enn normalen. Forskyver vi målingen med en halv måned, øker avviket til 1,4 grader for 30-døgnsperioden fra 12. mars til 12. april. På Hovden var det 1,4 grader kaldere, mens forskjellen på Lista bare var 0,3 grader.

– Våren kom noen uker seinere enn vanlig. Men den er her, forsøker Smits å trøste.

– For når gjennomsnittstemperaturen for døgnet er over 0 grader, så er det vår. Og det har den vært siden begynnelsen av april.

arkivfoto

1 grad

En grunn til at våren er forsinket, er den stabile snøvinteren der snødekket har holdt seg, forklarer han.

– Da går varmen fra sola med til å smelte snøen istedenfor å varme opp lufta, og da føles det kaldere. Hadde det vært halvannen grad varmere, ville snøen ha smeltet raskere. Men vi skal ikke lenger tilbake enn 2013 for å finne en vår som var enda kaldere. Da var mars 1,9 grader kaldere enn normalen på Kjevik, forteller han.

De siste 30 døgnene fra midten av mars til midt i april var gjennomsnittstemperaturen på Kjevik 1 plussgrad. Den skulle altså vært 2,4 grader om vi hadde vært på gjennomsnittet.

Jacob Buchard

Får ikke spredd møkka

Vinjerui viser oss rundt på gården. Gjødselskjellerne er i ferd med å fylles opp. Han får ikke spredd møkka før jordene er bare og frie for tele. Det kan fortsatt ta tid. Nå, i midten av april, ligger det et lag med en halv meter tettpakket snø på jordene. Men bonden velger likevel å være optimist.

Han siterer en bekjent når han skal fortelle hvordan han takler den utfordrende situasjonen.

– Det finnes bare to veier: Opp og fram.

Gården Nyberg er på 2400 mål med stort og smått. Dersom det ikke kommer mer kulde, håper Vinjerui å kunne få dyrene ut på beite rundt 17. mai. Hvis det kommer en ny kuldebølge, må han vente enda lenger.

Først skal snøen forsvinne, deretter skal gresset begynne å gro. Hvis ikke det er mye tele i jorda kan den prosessen gå ganske kjapt.

– Jeg har i alle fall lært én ting av denne høsten og vinteren. Jeg kan ikke sitte og vente på perfekte forhold når slåtten skal gjennomføres på høsten. Vi har nok hatt en tendens til å tenke at «været blir bedre» - og så venter vi med slåtten. I fjor ble det utsatt for lenge, plutselig ble det for seint. Når den strenge vinteren kom i tillegg, manglet vi fôr til dyra. Det skal ikke skje igjen, sier Vinjerui.

Nesten tre uker seinere

Bjelland, Kjartan

Tre John Deere-traktorer ruller sakte over jordet vest for Grimstad sentrum. Bak traktorene dumper det ut settepoteter i de rette radene. Det blåser en kald vind over jordet. Kalenderen viser 13. april.

– Sammenlikner vi med i fjor, er vi seint ute. Da gikk tidligpotetene i jorda 23. mars. I år begynte vi 11. april, sier Tom Sigurd Dokkedal.

Bjelland, Kjartan

Han overtok driften av gården i Reddal i 1990. I år har han måttet brøyte jordstykker for å få fortgang på dyrkingen.

– Det har jeg bare gjort en gang før. Jeg har aldri opplevd at det har vært så kaldt på denne tiden av året. Vi hadde forsinkelser i 2013 også, men da var det telen i jorda som var utfordringen. Det er jo det som er litt spennende med dette yrket, da. Ikke ett år er likt. Jeg ser ikke på den kalde vinteren som et problem, men som en utfordring, sier bonden fra plassen sin i traktorsetet.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så kaldt på denne tiden av året.

Bjelland, Kjartan

Nå håper han bare våren virkelig er kommet for å bli. Slik det ser ut nå kan tidligpotetene være ferdige i midten av juni. Det er seinere enn planlagt. Han mister kanskje en uke med gode priser på potetene sine. Han skal produsere 250 tonn poteter, 220 tonn hodekål, agurker og glutenfri havre i løpet av året.

– Det er ingen grunn til å krisemaksimere. Bare våren er kommet for å bli, så kommer dette til å gå bra i år også, sier Dokkedal.

Bjelland, Kjartan

En million mer til fyring

Bjelland, Kjartan

Et par kilometer inn i landet går fyringsanlegget for fullt. Inni drivhusene til J. Kristiansen gartneri står margeritter og hortensiaer og venter på å bli kjørt ut til planteutsalg over hele landet. Gartneriet er landets nest største blomsterleverandør.

– Dette skal ut i butikker og sesongdrivhus, sier produkt- og salgssjef Truls Haugsrud og peker ut over store arealer med planter som står i potter.

Det er 22 grader i drivhuset. Gartneriet har merket den kalde vinteren på bunnlinja. Fyringsutgiftene har føket i været.

– Vi ligger nok en liten million kroner over det vi normalt bruker på fyring. Kulda og vinden er årsaken til det. Jeg tror det er første gang det har vært så kaldt så seint på året her i Grimstad, sier Haugsrud.

Bedriften kan ikke ta igjen fyringsutgiftene på dyrere blomster. Plantene som står klare til å kjøres ut, er allerede solgt til avtalt pris. Nå håper Haugsrud at plantesalget skal ta seg opp etter en litt laber start. Det er ikke mange som kjøper tidlige planter når det ligger en halv meter snø i hagen.

– Uke 13 og 14 var under pari, men vi ser allerede i uke 15 at salget er som normalt. Dersom våren kommer for fullt nå, kan vi ha en veldig god periode fra begynnelsen av mai og helt fram til sankthans, sier produktsjefen.

Dårlig plass

Gartneriet har totalt 70.000 kvadratmeter med drivhus. Rundt en tredjedel av dette er sesongdrivhus. Disse er ikke like egnet til å huse planter når det er kaldt i været. I løpet av en mer normal vår flyttes plantene gjerne litt etter litt fra helårsdrivhusene ut i sesongdrivhuset, før de fraktes til utsalgene. Dette gjøres for å få plass til stadig nye planter i helårsdrivhusene.

– Det begynner å bli dårlig med plass her inne i helårsdrivhusene. Hvis varmen kommer nå, blir det noen hektiske dager med flytting av planter her på bruket. Jeg følger nøye med på været, sier Haugsrud.

Biter negler

Jacob Buchard

– Uffa ja, jeg ville lyve hvis jeg ikke sa at jeg har revet meg i håret og bitt negler denne våren, sier daglig leder Helge K. Røsstad på Oddernes Gartneri i Kristiansand.

– Det er snakk om store innkjøp og store summer, så det kan jo bli tøft økonomisk, sier den unge bedriftslederen. Dette er 38-åringens andre sesong som daglig leder i familiebedriften, og så får han oppleve en vår som aldri ser ut til å ville komme.

– Det blir en del å ta igjen, ja, sier han og forteller at dette er en av de tøffeste vårsesongene ikke bare han, mens også foreldrene hans har opplevd.

Men bedriften har opplevd tøffe vårer før også, så seint som i 2012 eller 2013 lå det fortsatt snø på parkeringsplassen i mai.

– Det blir jo en ubalanse mellom varer vi har bestilt og kunder som ikke er mottakelige. Så langt det har vært mulig har vi prøvd å få utsatt leveringene, men noe salg taper vi, sier Røsstad.

Jorda frossen

Snøen og kulda har særlig gått ut over salget av påskeliljer og sommerblomster.

– Folk kom jo ikke til så de fikk plantet på kirkegården til påske, og i krukkene på terrassene hjemme hos folk har jorda vært frossen helt til nå. Da får de ikke plantet. Folk handler gjerne sommerblomster i flere omganger, og starten av sesongen mistet vi i år. Så det blir en del å ta igjen. Men det kommer alltid til et punkt der våren smeller til for fullt, så vi håper det jevner seg ut sesongen sett under ett. Det skal nok gå veien i år også, sier han.

Denne formiddagen midt i april er vinden iskald. Det er lite som minner om vår, og lite som frister folk til hagearbeid. Men utebordene i hagesenteret bugner av påskeliljer, narcisser og stemorsblomster, som alltid er de tidligste vårblomstene og de som tåler kulda best.

Og kundene har begynt å komme.

– Nå forsvinner snøen i hagene, og vi begynner å merke at folk er skikkelig sultne på vår, sier Røsstad.

– Det er så masse fine farger, sier Marit Myhre, som fyller opp handlevognen med påskeliljer og stemorsblomster og gleder seg til å plante dem i krukker på Presteheia omsorgssenter, der hun jobber som hjelpepleier.

Jacob Buchard

Helges onkel Kay Røsstad mener våren iallfall er tre uker seinere ute enn vanlig i år.

– Ett år solgte vi stemorsblomster i slutten av februar, sier han.

De tre siste årene har hagesenteret «erklært våren for åpnet» den 15. mars. I år går den «offisielle vårfesten» av stabelen denne helgen - altså over en måned seinere enn vanlig.

– Men da blir det ellevilt, spår Røsstad.

– Fører kulda til at dere må kaste mye planter?

– Noe må vi nok kaste. Men når det er kaldt ute pynter folk mer med vårblomster inne, så vi har jo solgt en del på tross av været, sier Helge Røsstad.

Han mener leverandørene - gartnerier og planteskoler - har hatt det enda tøffere. I fjor var planteskolevarene - busker, trær og hekkplanter - på plass i hagesenteret en måned tidligere enn i år. De som produserer plantene, har opplevd presset fra hagesentrene om å utsette leveringene, samtidig som de har drivhusene fulle og gjerne vil ha varene ut. Når hagesentrene ikke vil ha plantene før varmen kommer, må produsentene i mellomtiden hindre at plantene vokser for tidlig inne i drivhusene eller fryser ute, noe som har gitt dem masse ekstraarbeid med å regulere temperaturen, med flyttinger, kjøleanlegg og lys, forteller Røsstad.

Fortsatt snø

Bjelland, Kjartan

Det er ikke bare bøndene og blomsterprodusentene som merker at naturen har gitt landsdelen et kaldt kyss i vinter. På Agder naturmuseum og botaniske hage ligger snøklattene fortsatt mellom rosebuskene foran Gimle gård. Sola skinner. De gamle rosebuskene strekker seg nakne opp fra bakken.

– Vi regner med at rosene er et par uker forsinket på grunn av den kalde vinteren, sier konstituert direktør Torill Gjelsvik.

Det årlige beskjæringsmøtet i Agder roseforum skulle vært holdt den 10. april. Det måtte utsettes to uker.

– Vi ser knopper på rosebuskene, men vi vet ikke når de kommer. Rosenes dag er lagt til 6. juli. Da regner man med at plantene er i full blomst. Det er ikke sikkert det blir slik i år, sier Gjelsvik.

Hun viser oss rundt på anlegget. De eneste plantene som har begynt å vise seg fram er krokusene. De står mellom tunge trær og strekker seg mot solstrålene som skinner mellom grenene.

– Det er jo en del som prøver seg på planter som normalt trenger litt varmere klima enn det vi har i Norge. Det kan være at vinteren har vært for streng med disse, sier Gjelsvik.

Bjelland, Kjartan

Mild desember og januar

Det er altså ikke tvil om at våren er forsinket i år. Og særlig om vi sammenlikner med årene før. I fjor var det nesten ikke snø, og bortsett fra 2013 har de siste årene vært varme - en god del varmere enn normalen, forteller John Smits.

– Og så må vi ikke glemme at vinteren var mildere enn normalt fram til 15.-20. februar. Desember og januar var milde, kan meteorologen minne om.

– Skiller våren i Agder seg ut fra resten av Norge?

– I grunnen ikke. Røros var 3 grader kaldere enn normalen i 30-døgnsperioden, mens det i Oslo og Bergen var henholdsvis 1,1 og 1,2 grader kaldere enn gjennomsnittet.

– Men nå blir det brukbart fremover, selv om jeg ikke kan love 20 grader, lover John Smits.