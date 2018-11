Privat

De henger over dype juv. Mellom seg og fortapelsen har de bare et tynt tau og noen bolter i fjellveggen. Kroppen skjønner at den er i livsfare. Nettopp det er noe av poenget med ekstremopplevelsen; å kjenne på skrekken. Og overvinne den.

De er fem voksne kristiansandsdamer som drar sammen på klatreturer, til Chamonix, Skottland, Hellas, Romsdalsalpene, til Nord- Norge og til iskledde fosser i Setesdal og Rjukan. Nylig kom de hjem fra det kjente klatreparadiset på øya Kalymnos i Hellas. Nå planlegger de nye mål og nye utfordringer.

En av damene, Anne Kari Skarpodde, som er uformell leder av gruppa, gir seg ikke før hun har klatret i Nepal, til minst 6000 meters høyde. At hun er 47 år er ingen hindring. Alle damene er fra 46–57 år. Samtlige er bitt av klatrebasillen.

– Når vi står på toppen i dunjakker og holder på å fryse ihjel, spør vi hverandre: «Hva i helsike er det vi holder på med?» smiler Anne Kari.

– Det handler om mestringsfølelse; at du må slite for å få det til. Og om frihetsfølelsen ved å ta valg der og da. Jeg realiserer meg sjøl, sier hun.

– Noen ganger, når jeg står på toppen, kan jeg nesten kjenne at jeg har en dirring av en form for lykke, sier Sigrunn Galteland Skaiaa (48).

De er helt hekta

Ingunn Trosby (53) har holdt på i 25 år, Sigrunn har bare klatret i knapt fire, mens Anne Kari ble grepet av fascinasjon for alpefjellene da hun kom dit første gang som au pair 18 år gammel. Siden har hun vært hekta. Og det er takket være hennes driv etter å finne stadig nye utfordringer at damene har dannet en mer eller mindre fast klatregjeng de siste tre årene.

De sliter sammen, svetter, får sår, fniser, sverger, spiser og sover tett sammen i telt og billige hotellrom. I Hellas freste de tynnkledde rundt på mopeder og kastet seg i turkisblått hav etter endt økt. Det var bortimot paradisisk.

Dype juv og store høyder pirrer damene.

Klatring i store høyder handler om wow-opplevelse, forklarer Søgnes kultursjef Marianne Laukvik (46).

– Jeg liker å oppleve nye ting; få noen wow-erfaringer. Skrekken er en del av det; at du faktisk overlever. Opplevelsen av at «så skulle jeg ikke dø i dag». Du blir litt redd, men finner ut at så gikk det greit til slutt, sier hun.

– Hva er poenget med å utsette seg for det?

– Ønsket om å ha «den sublime erfaringen», den folk som ser skrekkfilmer og action også søker. Spenningen gir et rush, en følelse av å være i live. Når du nærmer deg risiko og kroppen er redd for å dø, da opplever du en forløsning etterpå. Du sto på randen av stupet, men falt ikke. Det er en følelse mange nordmenn får når de står ytterst på en fjellskrent på en vanlig tur, sier Marianne.

Slik tenker Ingunn:

– De fleste gangene er jeg innafor komfortsonen, det er «spennende trygt» og jeg kan nesten juble når jeg holder på. Så hender det noen ganger at det er skummelt - det krever mye av meg og jeg er ikke sikker på om det går. Da må jeg puste rolig og prøve å få det til. Gi det jeg har. Da blir opplevelsen enda sterkere når det er helt på kanten, sier hun.

Bruker all ferie

Så å si all ferie bruker damene på klatring sammen, flere ganger i året. Og siden det ikke fins så mange fjell rundt Kristiansand, blir det mange turer både innen- og utenlands.

Ektemenn, kjærester og det som etter hvert er blitt voksne barn, holder seg hjemme og følger damene på Facebook.

– Mann og barn heier på meg, smiler Anne Kari.

Hun jobber så mye overtid hun kan for å få råd, mens Sigrunn i høst har jobbet ekstra for å ta igjen fridager hun «lånte» for å dra til Hellas.

Når de først har skaffet seg utstyr for rundt 20.000 kroner, er det reiser og opphold som koster. Det er ingen inngangsbillett til fjellene.

Til daglig har Anne Kari en stillestittende jobb som sekretær på barneavdelingen på sykehuset i Kristiansand. Sigrunn er enhetsleder på merkantil avdeling på sykehuset i Arendal. Ingunn er selvstendig næringsdrivende og styrer feriemengden sin selv, mens Siw Ørnhaug (57) omskolerer seg til gartner fra IT.

Redd for høyder

– Jeg var egentlig ikke noe sportslig av meg; bare ei friluftsjente, men hadde aldri trent ordentlig, sier Siw.

– Jeg ble med Ingunn og prøvde klatring en gang på Samsen i 2002, og fant ut at jeg var både svak og redd, med veldig høydeskrekk, og ikke særlig trent. Jeg kom ikke langt opp i veggen før jeg ble trøtt i armene og svimmel. Jeg kom aldri til topps, mest fordi jeg var redd for høyden. Når du blir redd, blir du mer sliten fordi du anstrenger deg så, sier Siw.

Likevel fortsatte hun.

– Jeg hadde sett andre klatrere som så ut som de danset i veggen. Det hadde jeg lyst til å få til, sier hun.

Hun kom over høydeskrekken etter hvert som hun begynte å stole på at den personen som sto nede på bakken virkelig passet på at tau og sikring holdt skikkelig.

Siw ble sterkere i armene, fikk det bedre til og begynte å klatre ute. Hun avanserte til klippevegger, ferdigboltede klatreruter, som på Odderøya og i Holskogkilen, i det som kalles sportsklatring.

I likhet med de andre damene tok hun etter hvert sikkerhetskurs og instruktørutdanning for å bli flinkere selv og sikrere på håndverket.

– Jeg var veldig redd for høyder i hele oppveksten og som ung voksen, men det er det bare små rester igjen av. Det er sjelden jeg kjenner det nå. Det å utsette meg for det har hjulpet enormt.

– Mange som klatrer gjør det nettopp for å bryte grenser og slippe å være så redd, ut fra et ønske om kontroll. For jeg er ingen sensation-seeking type, sier Siw.

Særlig én gang fikk hun kjørt seg voldsomt. Hun klatret sammen med kjæresten i Stetind i Tysfjord i Nordland, det var bare de to. De tok det som kalles «normalveien» opp, som er fryktelig «luftig».

– Det var superskummelt. Vi måtte over en egg - 800 meter rett ned. Jeg var avhengig av at kjæresten min var rolig og trygg for å klare det. Og da vi skulle tilbake, hadde jeg vendt meg til det. Etter det har jeg klart luftige steder uten å bli redd på samme måte, både i Alpene og i Jotunheimen, forteller Siw.

– Hvorfor vil du opp på høye steder?

– Det er helt fantastisk strålende naturopplevelser. Jeg kommer til steder jeg ellers aldri ville ha sett. Jeg har gått fjellturer på beina i mange år, men det blir litt kjedelig. Klatring er det nest beste etter å fly. Hadde jeg kunnet fly, hadde jeg gjort det. Det er utrolig flott å komme seg opp i fjell og se utsikten derfra, sier Siw.

Forsiktige

– Men vi tar ingen sjanser, bedyrer Anne Kari.

I det hele tatt er damene veldig opptatt av sikkerhet. De gir seg ikke ut på for vågale ting. Det fins andre, spesielt yngre menn, som begir seg ut på langt dristigere ting, ifølge dem.

– Det gjelder å finne balansen innenfor grensen du mestrer. Det er hvis du overgår marginen din at du kan falle, sier Anne Kari.

Om hun har opplevd nifse ting?

– Det jeg er aller mest redd for er skred og ras. Vi hører stadig at det faller stein, men er ikke blitt tatt. Men vi har dukket oss ned et par ganger når vi har sett det har kommet stein dundrende, medgir Anne Kari.

Alpinklatring

Alpinklatring er nytt for alle de andre damene i gruppa, altså klatring i høye fjellvegger der det ikke fins ferdigmonterte bolter, men hvor de må sikre seg selv mens de klatrer. Det er Anne Karis erfaring med alpinklatring og det at Ingunn er så dreven i sportsklatring som gir trygghet til de mer uerfarne i gruppa.

Anne Kari startet skikkelig med klatring først da hun var 39 år og barna var store. I flere år leide hun seg guide i Alpene, første gang i 2011. Hun har besteget Mont Blanc, Alpenes høyeste fjell, og Matterhorn, det «bøseste» og særdeles «luftige». De siste tre årene har hun dratt med damegjengen uten guide.

Alpinklatring blir rangert i vanskelighetsgrader fra 3–9. Damene holder seg trygt mellom 4–5 i høyfjellet.

Marianne Laukvik

– Jo høyere vanskelighetsgrad, jo vanskeligere er det å sette sikringer, jo mindre tak for fingre å gripe fast i i fjellet, og jo mer eksponert med mer fritt fall og mindre beskyttelse er det, forklarer Anne Kari.

Den som går først opp, setter sikringer i fjellveggen. Å klatre først kalles å gå «på led». Klatring krever styrke i fingre og underarmer, som vanskelig oppnås med annen type trening enn akkurat klatring.

Noen ganger kan slike turer bli skikkelig krevende.

– Av og til skjer det ting underveis du ikke kan planlegge, som når en tur er planlagt til ti timer og kan ta 23, og det blir mørkt underveis, og noen blir syke med magesjau. Da får man testet hvor mye man tåler av hverandre og av seg selv, og finner ut hvor mye kroppen kan klare selv om man er utslitt. Det fikk vi testet ut i Chamonix i sommer, forteller Sigrunn.

Redde for å dø sammen

– Jeg tror også det er ekstra drivkraft i at vi er en gruppe som trives sammen. Vi blir tette fordi vi er redde for å dø sammen, vi griner og ler sammen. Vi legger livet i hendene på hverandre. Fordi vi henger i tau flere hundre meter over bakken og må stole på dem vi går på tur med. Vi har vært på tur med andre hvor det ikke fungerer så bra, og er blitt mer oppmerksomme på hvor fint vi har det sammen, sier Sigrunn.

Anne Kari føler en annen frihet i fjellet enn i hverdagen.

– Du blir mer åpen i fjellet, du tør sette ord på ting og si ting. Alt er tillatt, sier hun.

Det spesielle med klatring er at det krever full konsentrasjon.

– Det gir en veldig tilstedeværelse i øyeblikket. Du er så fokusert på det du gjør. Alt må legges til side, man får total timeout fra alt annet. Hvis man klatrer på sin egen grense, vil feiltrinn og ukonsentrasjon gjøre at man kan falle, sier Ingunn.

Sigrunn har opplevd hvor nyttig slikt totalfokus kan være.

– Da jeg ble skilt for to år siden og livet var tøft, ble det en befrielse og et hopp inn i noe som er bra å måtte fokusere så sterkt, sier hun.

Isklatring

Nå står vinteren for tur med klatring innendørs. Men damene må regne med invitasjon fra Anne Kari om å bli med på isklatring når det fryser på. Det elsker hun. Jo kaldere, høyere, villere og mer krevende, jo bedre. Hun liker å skyve grenser. Klare litt mer enn forrige gang.

– Anne Kari kan sitte om sommeren og lengte etter snø og is; og veldig etter fjellene. Det er hun som har fått oss med på isklatring, forteller Sigrunn, og medgir at det er en litt sær ting å holde på med. Særlig for damer.

– At det har endt opp med at vi er en gjeng som gjør det på Sørlandet er litt unikt. Det er en litt ekstrem interesse å klatre høye fjell for damer - og særlig iskledde fjell. Det er ikke mange kvinner som driver med isklatring, og jeg hadde ikke hørt om det før jeg begynte med Anne Kari. Vi får tilbakemelding fra damer andre steder i landet om at vi er heldige som har en gjeng å gjøre dette sammen med, sier Sigrunn.

– Vi merker i Alpene at det vekker oppsikt når vi kommer en jentegruppe på fire-fem. Andre har guide og er mest menn, legger Ingunn til.

Isklatring er trolig den mest krevende formen for klatring man kan bedrive. På beina utenpå skoene har man stegjern for å drive hvert steg man tar inn i isen. I hånden sikrer man taket med isøks. Underlaget er glatt og bokstavelig talt avvisende. Går man først, må man ha isskruer som man skrur inn i isen og fester tauet i, og helst før man får neglesprett.

– Å klatre is på led - som vil si å gå først og finne steder å feste sikringen på, tok lang tid for meg å gjøre, fordi det er mer krevende og skumlere. Og farligere, sier Siw.

– Hvis du er i en vanlig, tørr fjellvegg og begynner å skli, har du mange muligheter til å feste grep veldig fort. Men hvis du faller under isklatring, er det fordi isen brister under føttene dine eller under øksen. Da mister du innfestingsmåten din. Det nytter ikke å holde på is med hånden fordi det er så glatt og så mye skarpt å skjære seg på, og muligheten for å skade seg er mye større, forklarer hun.

Siw ble fascinert av isklatring da hun ble med Anne Kari opp i Hedderviksfossen i Setesdal første gang i 2013.

Ingen ukjente ruter

Foreløpig har damene bare klatret der andre har vært før dem.

– Andre har mer pionerånd. Det synes jeg er skummelt, jeg har ikke klatret steder som ikke er beskrevet av andre ennå, sier Ingunn, selv om hun har klatret i 25 år.

For henne er klatringen blitt en lidenskap.

– Hvis jeg har klatret - helst ute - og fått til noe, eller akkurat ikke fått til noe, kan den opplevelsen leve i meg i en uke som en triumf, eller noe jeg må tilbake og fullføre. Det opptar meg mer etterpå enn når jeg er i det, det er noe jeg gleder meg til til neste gang, sier hun.

Hvor lenge tenker du å fortsette med klatring?

– Jeg tror jeg kan drive med klatring så lenge jeg lever, og har truffet mange virkelig gamle mennesker i fjellveggen. Så lenge jeg ikke har skader som setter meg ut av spill, kan jeg holde på til jeg er 80, tenker jeg. Det vil jeg. Det er planen. Jeg vil ta med meg rullatoren inn til klatreklippen og sette igang. Det ser jeg for meg, sier 53-årige Ingunn.