Det står en lenestol i hjørnet av leiligheten på Høivold Brygge. Jan Berg kaller den «sensurstolen». Han har kjøpt den for penger han har tjent som sensor for eksamensoppgaver levert av elever på videregående skoler.

Kristin Ellefsen

Det var her han satt og leste første bind av Karl Ove Knausgaards «Min kamp» en høstdag i 2010. Plutselig dukket hans eget navn opp på en av sidene. Over et par linjer beskrev Knausgaard læreren han hadde hatt i 1. klasse ved Kristiansand katedralskole.

«Han (Berg) hadde vært entusiastisk og varm, men også hatt en skarphet ved seg, den kom ikke ofte fram, men når den gjorde, hadde jeg tenkt at den var ond,» leste han.

Ordene som hang igjen var «skarphet» og «ond».

– Det var ubehagelig. Det er ikke slike ord du vil skal hefte ved deg, sier Berg med et skjevt smil.

Det ble oppstyr. «Karakterdrap» ble nevnt mer enn en gang. Berg var ikke den eneste som reagerte på boka. Det ble avisartikler, TV-programmer og debatter om det var greit å beskrive folk fra virkeligheten på den måten - i en roman.

Noen kolleger og venner vurderte sterkt om de skulle foreta seg noe på vegne av Berg. De kjente seg slett ikke igjen i karakteristikken han var tildelt i boken. Tekstmeldinger og sympatierklæringer fra tidligere elever strømmet inn. Telefonoppringninger ble gjerne åpnet med frasen «Ja, det er litt tøft for tiden».

Så blåste det over. Bind 2, 3, 4, 5 og 6 kom ut. Jan Berg kunne igjen konsentrere seg om det han syntes var givende.

Fakta: Jan Berg Alder: 77 Bosted: Høivold Brygge Sivilstatus: Gift Familie: To barn (Caroline og Jakob) og fem barnebarn Utdannelse: Cand. philol. fra Universitetet i Oslo. Karriere: Lektor ved Kristiansand Katedralskole og Kristiansand Lærerhøgkole Organisajonsdeltakelse: Norsk Lektorlag, Undervisningsforbundet, AFS, United World Colleges, Amnesty International, Fremtiden i våre hender, Venstre, BUL, Kristiansand Museums venneforening, Norges Riksmålsforbund, Norsk-italiensk forening.

Hvem er egentlig Jan Berg, spør du kanskje.

En av Kristiansands mest aktive og synlige pensjonister må han iallfall være. En av dem som tar ansvar i foreningslivet. Sjansen for at du har støtt på ham er ganske stor.

Pianist

Faren var meieribestyrer på Biri på Toten. Her vokste Jan opp i en toetasjes villa. Allerede som seksåring tok Jan Berg buss på den svingete veien mellom Biri og Gjøvik for å ta pianotimer.

– Jeg må virkelig ha villet lære å spille piano. Jeg måtte ofte spy på de bussturene på grunn av den dårlige veien.

Privat

Vennegjengen var tilknyttet bygdeungdomslaget på stedet, og fra tenårene freste Jan og vennene rundt for å spille til dans. «Jan Berg-kvartetten», het bandet. Til og med faren, meieribestyreren, leide dem inn når meieriet skulle markere noe.

– Det skulle være bra, men ikke for dyrt, ler 77-åringen.

Det var ingen engelskundervisning på bygda, så Berg måtte lære språket av stedets tannlege. En selsom opplevelse, ifølge ham selv. Oppe i hodet kvernet minner om boring og pussing mens han satt sammen med tannlegen og lærte nye ord på et fremmed språk.

Engelsken har vært Bergs følgesvenn siden. 17 år gammel dro han som utvekslingselev til USA.

– Den gang var det ikke mange som reiste ut. Oppholdet i USA ble en kulturell rystelse, sier den pensjonerte lektoren.

Lærer i Wales

Etter å ha fullført utdannelsen sin ved Universitetet i Oslo, var Jan Berg klar for lærergjerningen. Sammen med sin danske kone Agnes dro han like godt til den lille byen Llantwit Major i Wales, og Atlantic College. Der underviste han i skandinavisk for unge nordmenn, dansker og svensker som hadde kommet inn på den prestisjefylte skolen.

Privat

– Fiat-eieren Agnelli hadde en sønn som gikk der. Det var mange gullkantede navn på skolen fra alle deler av verden. Det britiske kongehuset var veldig involvert i skolen. De norske elevene som gikk der, var nok litt mer demokratisk utvalgt. Det var en veldig spennende skole. Jeg husker hver eneste dag begynte med at elevene måtte bade i utendørsbassenget - uansett temperatur. Det var skolens måte å få dem til å våkne på, sier Berg.

Skolen var en blanding av idealisme, internasjonal forståelse og britisk overklasse. Lærerværelset var et litt slitt, stort rom. Langs veggen stod et skap med sherryflasker. Her kunne lærerne forsyne seg gjennom dagen. De måtte sette en strek ved navnet sitt for hvert glass de tok.

– Det ble noen glass - og jeg husker skolens rektor klaget over at det stod så mange streker ved navnet hans da skoleåret nærmet seg slutten, ler Berg.

Like langt

To år senere byttet han ut Agnelli, sherry og undervisning i skandinavisk med en lektorstilling ved Kristiansand katedralskole. Hva var det som fikk det unge paret til å bryte opp og flytte til nettopp Kristiansand?

– Min kone var fra Viborg på Jylland, jeg var fra Biri. Det er like lang reisetid fra Kristiansand til begge stedene. Derfor ble det slik. Det skulle være rettferdig. Ingen skulle ha noen fordeler, sier 77-åringen.

Året var 1972. Berg kom til et lærerværelse som var i ferd med å forynges. Det var nye tider. Studentopprøret fra slutten av 60-tallet gikk over i bevegelser. Kvinnesak og miljøsak stod på dagsorden. «Dis» ble erstattet med «dus». Lærere og elever kom nærere hverandre enn tilfellet hadde vært i tiårene før.

– Jeg har vel hatt kontakt med rundt 3000 elever mellom 1972 og 2006. En sjelden gang streifer det meg, alle de som har passert i årenes løp, sier Berg.

Han stopper plutselig opp i fortellingen om livet sitt og kikker på veggen bak meg. Det er som om han prøver å la de 34 årene på «Katta» passere revy for å se hva som sitter igjen.

Vi har alle et forhold til dem som satt bak kateteret da vi selv gikk på skolen. Dum, snill, flink eller kjedelig. Noen lærere har betydd svært mye for enkeltpersoner, andre har forsvunnet i glemselens slør. Hvordan er det med læreren? Hva slags inntrykk har elevene gjort?

Ikke fag

– Noen husker jeg svært godt. Særlig fra de første kullene. Det er nok disse som har satt mest spor. Det rare er at det veldig sjelden handler om fag. Mer det at du gjorde spesielle ting sammen med elevene. Prosjekter, turer og slike ting. Det er det som gjør at jeg husker elevene ekstra godt, sier Berg.

Det er ikke bare Knausgård som har gjort det skarpt etter at han forlot Katta. Berg kan med jevne mellomrom ta en titt på TV-en og gjenkjenne gamle elever. Kanskje med en viss stolthet?

– Jo, det kan nok hende. Man inspirerte kanskje noen i sine beste øyeblikk. Det faglige har vært viktig i lærergjerningen min, men igjen må jeg si at møtet med mennesker har vært vel så viktig for meg som prestasjonene. Det er sikkert noe av dette som gjør at jeg følte at Knausgårds beskrivelse var urettferdig.

Det siste ordet sier han på kav sørlandsk. Til tross for drøyt 46 år i Sørlandets hovedstad har han beholdt østlandsdialekten sin. Den har han latt runge eller smyge, alt etter anledningen, i alle organisasjonene han har vært medlem i, det er et titalls. Jan Berg er en ihuga foreningsmann. Et nysgjerrig menneske med trang til å bidra.

Hjemme i rekkehuset i Bringebærveien på Hånes ble deler av barnas oppvekst akkompagnert av støyen fra skrivemaskinen som klapret og klapret.

– Jaha, det var slik de opplevde det, humrer han.

Privat

Amnesty International, studentutvekslingsorganisasjonen AFS og Fremtiden i våre hender. Brev ble forfattet og søknadsskjemaer fylt ut.

Mat fra bunnen

Kona hadde lengre arbeidsdager og var dessuten engasjert i partiet Venstre. Matlagingen falt på lektor Berg. Og maten skulle lages fra bunnen av.

Jan Berg er en mild mann. Folk rundt ham omtaler ham som en som deler raust av sine talenter og sin kunnskap. Han er engasjert og det mange vil kalle for en «ja-mann». Men ikke la deg lure. Han har ett område i livet hvor alt dette kastes på båten.

Stikkordet er middag.

– Jaha, ja. Du har pratet med en av ungene...

Når bordet stod dekket hjemme på Hånes, beveget lektor Berg seg til bunnen av trappen og ropte «miiiddag». Hvis sønnen Jakob eller datteren Caroline dristet seg til å stille spørsmål om hva som sto på menyen fra sine rom oppe i andre etasje, kom det kontant:

– Maaaaaat!

«Et skikkelig brøl»

Han vrir seg litt i stolen og mumler fram noen «ja, jo, tja» før han omsider konstaterer at «det var nok et skikkelig brøl». Han er født i 1941 og tilhører krigsgenerasjonen. Man spiste det man fikk. I bakhodet lå nok også tanken om fattige barn i Afrika som ikke hadde mat. Mat er viktig for Berg.

– Jeg har egentlig alltid likt meg på kjøkkenet. Jeg tror nok at min nåværende kone føler det kan være litt vrient. Hun liker også å lage mat, sier han.

Familien Bergs engasjement i forskjellige organisasjoner preget familielivet. Hvis en vertsfamilie og en utvekslingselev ikke kom overens, havnet eleven gjerne hjemme hos Berg. De ble også en naturlig del av fjellturene til familiens hytte på Bortelid.

– Jeg husker en kar fra New Zealand som bodde hos oss. Han hadde aldri hatt ski på beina før. Da han tok dem på seg for første gang, mestret han det umiddelbart. Det var helt utrolig å se på. Vi fikk også puttet skiene på ei jente fra Øst-Tyskland som vi hadde boende. Hun dro fra oss i sporet. Det viste seg at hun var en tidligere ungdomsmester og at begge foreldrene hadde bakgrunn fra langrennsporten, ler han.

En brå sving

Da barna flyttet ut, flyttet Jan og Agnes til Høivold brygge. Hun var fortsatt aktiv i politikken, mens han hadde engasjert seg i stadig nye foreninger. Riksmålsforeningen, BUL-koret og Fylkesmuseets venneforening har alle nytt godt av lektorens innsats. Dessuten stilte han på liste for Kristiansand Venstre ved kommunevalg. Mest i sympati med kona, sier han i dag.

Så i 2000 tok livet en brå sving.

Kona Agnes hadde brukt en søndags ettermiddag til å forberede seg til et fylkestingsmøte dagen etter. Samme natt døde hun uten forvarsel. 30 års samliv tok plutselig slutt. Fargevalgene hennes og møblene hun bestilte preger fortsatt stua.

– Jeg kan takke familie, gode kolleger og venner for at jeg kom meg gjennom den tiden, sier han stille.

Han kunne dra veksel på det store nettverket han hadde opparbeidet seg gjennom jobb og foreningsliv. En av de store lidenskapene han og Agnes hadde delt var Italia. Da familien passerte Brennerpasset og landet på Po-sletta under en ferietur i 1986, var Jan fortapt.

– Kombinasjonen av mat, dufter, farger, livsstil, språk og musikk. Landet er så utrolig forskjellig fra nord til sør. Vi besøkte en liten by i Liguria, like ved Genova. Jeg kan huske farger og lukter fra denne byen ennå, sier Berg.

Privat

Formann i 25 år

Du heter ikke Jan Berg og blir forelsket i et land uten at du gjør noe med det. Han meldte seg selvfølgelig inn i den norsk-italienske foreningen i Kristiansand. Der har han nå vært formann i 25 år. Ikke fordi han ikke vil slippe til noen andre, som han sier, men han «tror ikke det er noen som er særlig interessert i å overta vervet».

Der møtes mellom 10 og 30 medlemmer sånn cirka åtte ganger i året for å lytte til foredrag, mingle litt og prøve seg på noen italienske fraser. Det har blitt rundt 160 foredrag i årenes løp, og Berg har hentet de fleste av foreleserne til Norge. Over temaer som «111 steder du bør besøke i Italia» via «Floraen i Appenninene» til «Mafiaens betydning» har Berg og resten av foreningens medlemmer kunnet suge til seg lærdom fra støvellandet.

Det var kjærligheten til Italia som indirekte førte til at kjærligheten på hjemmebane kunne blomstre på nytt. Noen år før Agnes døde, hadde paret reist til Italia sammen med en kollega av Jan fra «Katta». En tid etter at Agnes døde, fant de to ut at de hadde sansen for mange av de samme tingene - og hverandre. Da lektoren gikk av med pensjon i 2006, giftet han seg med sin mangeårige kollega og venn Mari Syrtveit. Bryllupet gikk av stabelen i Assisi i Italia.

– Det var fantastisk. Vi ble viet av borgermesteren. Selve festen ble holdt på et hotell i Assisi som har huset mange celebriteter som har besøkt byen. Det var en storslagen fest med fantastisk mat. Vi betalte ikke så mye for det, heller. En tid senere leste jeg at hotellet var slått konkurs. Jeg lurte en liten stund på om det var gildet vårt som hadde veltet bedriften, smiler 77-åringen.

For noen år siden kjøpte hans nye kone leiligheten ved siden av Jan på Høivold. Den bruker de blant annet til å huse de forskjellige foredragsholderne som kommer på besøk til Kristiansand for å formidle det glade, italienske budskap.

– Veldig praktisk - og så sparer vi foreningen for mange utgifter, sier Berg.

Spilte på sykehjem

Etter at han pensjonerte seg, fikk han enda mer tid som måtte fylles. En av løsningene ble å kaste seg på Kulturrullatoren. Ukentlig kunne du se navnet hans figurere i avisspaltene under Kunngjøringer. Det var av typen «Jan Berg spiller gamle svisker på Straitunet kl. 12 tirsdag».

– Jeg har spilt meg gjennom alle sykehjemmene i Kristiansand, og jeg vet hvor jeg ønsker å havne dersom det skulle bli behov for det, sier han.

– Hvor da?

– Jeg vil ikke snakke ned noen av stedene, men Ternevig virker som et flott sykehjem. Det er noe med at ånden som fyller et sted, preges av enkeltmenneskene, sier han.

Det er lite som tyder på at han ender på Ternevig med det første. Når han ikke er fordypet i Italia, kan det hende du treffer ham på korøvelse med Sølvstrupene i Kilden eller med BUL-koret. Eller han kan ønske Per Egil Hegge velkommen i regi av Riksmålsforeningen foran 200 mennesker på biblioteket. De siste tre årene har dessuten han og kona vært med i Domkirkens velkomstarbeid for flyktninger som kommer til byen.

Fakta: Åtte kjappe Hvordan er din drømmehelg? – Det er et besøk på hytta på Bortelid i slutten av mars med silkeføre innover fjellet. Hvordan bruker du sosiale medier? – I rykk og napp? Hvis du skulle valgt yrke på nytt, hva ville du valgt? – Det samme. Hva slags middag lager du til venner? – Noe som inneholder rotgrønnsaker bakt i ovnen. Din siste kulturopplevelse? – Juleevangeliet i Kilden før jul. Det verste med dagens samfunn ? – Unødvendige og farlige forbikjøringer. Din mest irriterende side? – For mye bruk av rødblyant. Din beste egenskap? – Min glede over å være sammen med medmennesker.

Hva er det egentlig som er så stas med denne foreningsvirksomheten?

Iboende nysgjerrighet

– Du opplever rikdommen av et stort nettverk. Du får impulser fra alle du møter. Jeg har nok en iboende nysgjerrighet som gjør at jeg liker å få impulser fra andre mennesker. Jeg har lært ufattelig mye av å være sammen med andre mennesker.

Når du kommer inn i leiligheten på Høivold brygge, møtes du først av en liten sofa («her kan gjestene hvile seg etter å ha gått opp fire etasjer, hehe»), deretter støter du på en gammel skrivemaskin av typen Remington («Jeg skriver ikke på den, altså») før du ender opp i en korridor av bøker.

– Vet du hva? Jeg er lektor med norsk hovedfag. I mange år var kommaene som var satt feil i oppgavene det viktigste i livet mitt. Jeg hadde ikke overskudd til å lese. Etter at jeg ble pensjonist har jeg lest og lest. Det er fantastisk.

Blant andre Karl Ove Knausgård. Og her sluttes ringen. Da hans tidligere elev gav ut bind seks av «Min kamp», fant Berg en slags trøst, ja nesten en beklagelse, i det at forfatteren spurte seg selv om det var riktig å omtale virkelige mennesker på den måten han hadde gjort.

Åtte år har gått siden han nesten hoppet i lesestolen sin. Det er vel ikke slik at han i ettertid er litt fornøyd med å ha blitt nevnt ved navns nevnelse i «Min kamp»?

– Ja, jo... medgir han etter å ha tenkt seg om. Før han fortsetter:

– Det er jo ikke alle forunt å bli nevnt. Han har jo levert et romanverk som sier mye om samtiden vår.