– Hendelsen er fra noen år tilbake. Det var en mørk novemberkveld med lett snødrev i lufta. Jeg skulle bistå en entreprenør med å orientere om et nytt byggeprosjekt i Lillehavn like ved Lindesnes. Det skulle bygges ferieleiligheter for utleie, noe det ble gjort mye av på den tiden.

I forbindelse med høring av reguleringsplanen skulle det være åpent møte på bedehuset på Fjeldskår. Vi kjørte fra Kristiansand, til Vigeland, og tok der av utover mot Lindesnes. Min oppgave var å finne ut hvor dette dette bedehuset var, og jeg hadde spurt meg fore og fått vite at det lå et hvitt, gammelt bedehus til venstre for veien like etter at vi hadde passert Ramslandsvågen.

Det snødde tett og var kuldegrader i lufta da vi ankom bedehuset. Vi visste ikke hvor mange som ville komme, men noen ganger dukker det opp mange på slike åpne møter, så vi var ute i god tid.

Den gang, som nå, er disse åpne møtene en arena for generell misnøye hvor tilhengere av prosjektene sjelden møter opp. I bedehuset stod døra åpen og lyset var på. Det var iskaldt, men noen hadde prøvd å tenne opp i en vedovn der inne. Vi fikk snart god fyr på den. Vi hadde rigget opp prosjektor og lerret da vi hørte en bil på tunet. En mann kom inn døra med en stor brun konvolutt, strenet morsk i blikket over gulvet, ga oss konvolutten og sa han ville protestere mot prosjektet. Så gikk han.

Torstein Øen

Det nærmet seg møtestart, og der stod vi. Verken arrangør eller andre innbyggere var å se. Men så kom en ny bil i høy fart, døra gikk opp og en stresset kar kom og sa han var glad han fant oss, for vi var på feil bedehus. Han loset oss inn i et helt nytt bedehus, bare femti meter unna. Her var det fyr i ovnen og knapt en ledig stol å finne. Litt på overtid fikk vi startet orienteringen. Det er vel ikke til å legge skjul på at forsinkelsen neppe gavnet prosjektet. Men nå, mange år etter, er det til tross for en trang start bygget ferieleiligheter i Lillehavn. Og om noen lurer, så kan jeg nå absolutt veien både til det gamle og det nye bedehuset på Fjeldskår.

