Besteforeldre som ikke tar seg tid til barnebarna og besteforeldre som ikke får tid med dem. Slik takler dere familiekonfliktene.

Ekspertene er enige om at besteforeldre kan ha en avgjørende rolle i barns liv. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Opplever du at barnets besteforeldre ikke stiller opp? Eller får du ikke ta like mye del i barnebarnas liv som du skulle ønske? Her er rådene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn