Båndtvang trer i kraft mandag. Dette må du vite.

Fire spørsmål og svar om båndtvang.

Eksperten: Ola Fæhn

Utdanning: Jus fra Universitetet i Oslo

Jobber som: Advokat i Forbrukeradvokaten

Thomas Widerberg

1. Hva innebærer båndtvang og hvorfor har vi det?

– Båndtvang betyr at hunder må holdes inngjerdet, innestengt eller i bånd fra 1. april til 20. august. Det er for å hindre at hunder skader andre dyr, som storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest og vilt, sier Fæhn.

Hundeloven § 6 sier blant annet dette:

Den enkelte kommune kan etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet, turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser. Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Stein Bjørge

2. Gjelder båndtvangen over hele landet, eller finnes det unntak?

– Båndtvang gjelder i hele landet, men i enkelte kommuner kan det være innført utvidet båndtvang i begrensede tidsrom og begrensede områder ved ekstraordinære behov. Utvidet båndtvang kan ikke innføres generelt. Det fremgår av loven at dette ikke skal skje i større grad enn nødvendig og slik at man iveretar hundeiernes ønsker.

3. Hva er straffen ved brudd på båndtvang?

– Overtredelser av båndtvangreglene kan politiet straffe med bøter. Det kan også føre til strengere straff, men det er mer teoretisk.

Fakta: Dette sier loven § 6.Sikring av hund ved båndtvang m.m. I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo. Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet a) i og i tilknytning til boligområder og handleområder, b) i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon, c) på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, d) i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder, e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute, eller f) under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet. Båndtvang etter bokstav c og d kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det. Kommunen kan gi forskrift om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser. Kilde: Lovdata

4. Er det et et problem at folk bryter regelen om båndtvang?

– Det oppstår en del aggresjon mellom hundeeiere og de som ikke liker at hunder går løs. Det kan da være greit å være klar over at reglene om båndtvang ikke er innført for å beskytte folk som ikke vil treffe løse dyr. Båndtvang er laget for å beskytte andre dyrearter. Det er politiet som skal overholde at bestemmelsene blir fulgt, sier Fæhn.