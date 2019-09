Halvparten av elevene i grunnskolen har sitt eget nettbrett eller egen chromebook. Hva om førsteklassingen bruker brettet som ping-pong racket så det går i stykker? Eller femteklassingen søler skolemelken utover nettbrettet? Eller om syvendeklassingen mister det i bakken så det knuser?

Hvem er egentlig ansvarlig dersom nettbrettet av ulike årsaker går i stykker, og hvilke retningslinjer finnes for bruken av dem?

Svaret er at det i dag varierer fra kommune til kommune. Og det finnes ingen nasjonal oversikt over hvordan kommunene innretter seg, opplyser Utdanningsdirektoratet.

Likestilles med lærebøker

I praksis behandles nettbrett i skolen på samme måte som annet skolemateriell eleven har tilgang til. Ved skadeverk på lærebøker eller skolebygningen vil eleven, og i neste rekke foreldrene, kunne bli ansvarlig for skaden som er skjedd.

Det samme gjelder for nettbrettet. Foreldre kan ikke pålegges å betale noe for nettbrettene som blir utlånt, men de vil kunne bli erstatningsansvarlig dersom nettbrettet blir ødelagt, ifølge Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Men Forbrukerrådet forventer at skolene gjør en konkret vurdering i hver sak og ikke setter likhetstegn mellom skader på nettbrettene og forhold som barna eller foreldrene er ansvarlige for.

– Om et barn har handlet uaktsomt, vurderes opp mot alder og utviklingsnivå. Det skal i praksis veldig mye til for at et barn som ikke skader nettbrettet med vilje, blir erstatningsansvarlig, sier Iversen.

Halvor Pritzlaff Njerve

Etterlyser nasjonale retningslinjer

Hvilke retningslinjer som gjelder for den enkelte skolen, vil som regel finnes i skolens reglement eller stå oppført på en utlånsavtale som foreldre får utdelt ved overrekkelse av nettbrettet.

– Vi etterlyser felles retningslinjer i hele landet, slik at det ikke blir opp til hver enkelt skole å finne egne retningslinjer, sier Iversen.

Også Bærum kommune, som har hatt landets kanskje mest offensive Ipad-satsing, ber om nasjonale retningslinjer. I kommunen bruker alle elever, på alle trinn, brett.

– Når vi vet hvor mange som ikke får et godt nok tilbud, mener vi det bør være nasjonale føringer. Både med tanke på utstyr og innhold, men også med standardisering, så Kommune-Norge kan kjøpe riktige tjenester, sier Christian Sørbye Larsen, spesialrådgiver for digital skoleutvikling i Bærum.

Arkivfoto: Stein J. Bjørge

Trond Ingebretsen, direktør ved stab for digitalisering i Utdanningsdirektoratet, forteller derimot at de ikke har noen planer om å lage slike felles nasjonale retningslinjer:

– Det er opp til hver enkelt kommune om de vil lage felles retningslinjer for sine skoler eller om kommunen overlater til den enkelte skole å bestemme.

Han mener det er viktig at retningslinjene tilpasses lokale forhold og behov.

– Vi har full tillit til at skolene setter seg inn i og høster erfaringer fra både egne og andre skolers bruk av nettbrett eller PC.

Foreldre kan måtte betale inntil 3000 kroner

Bærum kommune har en felles utlånsavtale for alle skolene i kommunen. Den bygger på skadeserstatningsloven, som regulerer barn og foreldres erstatningsansvar.

I utlånsavtalen står det blant annet at «eleven kan etter en rimelighetsvurdering bli erstatningsansvarlig for tap og/eller skade som oppstår på nettbrettet dersom eleven har handlet uaktsomt eller forsettlig». Foreldre risikerer her å måtte betale inntil 3000 kroner for skader som er skjedd med vilje eller grov uaktsomhet.

I disse tilfellene vil foreldrene normalt bli erstatningsansvarlig:

Dersom elev uten å tenke seg om, kaster eller slenger skolesekken fra seg og Ipad blir skadet, er det en uaktsom skade.

Dersom elever for eksempel bruker Ipad som racket til å slå baller eller bruker den til å grave i sandkasse, vil det normalt bli betraktet som grovt uaktsomt. Dette gjelder dersom elevens alder tilsier at elev burde ha forstått konsekvens av slik bruk.

I Bærum er det utlevert rundt 20.000 Ipader. Spesialrådgiver Christian Sørbye Larsen vil ikke oppgi nøyaktig hvor mange av dem som er blitt ødelagt, men sier at det er «under tre prosent som går i stykker og at det kreves erstatning for en enda mindre andel».

– Det har skjedd at foreldre har måttet betale et mindre erstatningsbeløp for et nettbrett. Men det er ikke alltid nødvendig. Det må være opp til skolens skjønn om man skal kreve erstatning eller ikke, mener Larsen.

Hva om foreldre ikke vil skrive under på utlånsavtalen?

Privat

Dersom foreldre ikke vil skrive under på en utlånsavtale, må det bli opp til hver enkelt skole å finne ut hvordan de kan løse dette, mener Iversen i Forbrukerrådet.

I Bærum kommune har det hendt at foreldre ikke har villet skrive under av ulike årsaker. Det gjelder for eksempel foreldre med dårlig økonomi, foreldre som prinsipielt er motstandere av teknologi eller som er skeptiske til trådløse nettverk.

– I de tilfellene forsøker vi å møte foreldrene etter beste evne og å finne alternative løsninger, sier Larsen.

Dersom foreldre er skeptiske til trådløs teknologi, vil eleven eksempelvis få en overgang som kobler Ipaden opp til kablet internett.

Om en Ipad går i stykker grunnet uaktsomhet og foreldre melder at de ikke har råd til å erstatte denne, behandler skolen disse ut fra kjennskap til familiesituasjonen og dekker kostnaden, forklarer Larsen.