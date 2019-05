Bør barn få betalt for husarbeidet? Vi har spurt ekspertene

«Hvor mye får jeg for det, da?» spør poden og ser på deg med forventningsfulle øyne. Selv står du med hendene fulle av bæreposer i butikken og trenger sårt hjelp.

Kan du kjenne deg igjen i situasjonen ovenfor? Da er sønnen eller datteren din mest sannsynlig vant til å få belønning for oppgaver og plikter i hjemmet.

Elisabeth Johnsen

Inger-Lise Køltzow er firebarnsmor og forfatter av bøkene Tiden med barn. Hun er kritisk til belønningssystemer.

– Skal vi sette pris på eller prislapp på barnas hjelp? spør hun.

En stjerne på et skjema, ekstra lesetid på kvelden eller en tur i svømmehallen, er kjente strategier foreldre tar i bruk for å lokke barna til å bidra. Køltzow reagerer på slike former for verdsetting av barns hjelp.

– Skulle man dratt frem en plansje og gitt en stjerne hver gang ektefellen har gjort en innsats hjemme, eller når en kollega henter kaffe til deg? Nei. Så hvorfor gjør vi det med barna våre, da? Det er ingen andre arenaer hvor vi opererer på denne måten, sier hun.

Hyggelige ting som en tur i svømmehallen eller i biblioteket bør vi gjøre med barna fordi vi har lyst, ikke fordi de fortjener det, mener hun.

– Barn skal ikke måtte jobbe for å gjøre seg fortjent til tid med sine egne foreldre.

Penger og plikter bør holdes adskilt

Seks av ti norske barn (62 prosent) i alderen 8–19 år får lommepenger, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB i 2017. Beløpene varierer med alderen på barnet. 8–11-åringer får i gjennomsnitt 63 kroner i uken, mens 12–15-åringer får 127 kroner i lomma.

– Når du gir barnet penger for å gjøre en innsats, signaliserer du at det er noe han eller hun kan velge bort, sier Sofie Münster, som i fjor la frem ti anbefalinger for bedre barneoppdragelse for den danske barneministeren.

Camilla Stephan

Tanker som «gidder jeg å bruke tiden min på å støvsuge når jeg likevel ikke har bruk for pengene? Er 50 kroner nok?» dukker ofte opp i barns hoder når penger er involvert, mener Münster. Ikke overraskende er også hun motstander av at barn får belønning for husarbeid.

– Pliktene bør være en naturlig del av det å være i en familie og bidra til fellesskapet hjemme. I det øyeblikket barnet får betalt, risikerer du at alt ender med å bli en forhandling om belønning.

Münster understreker at barn selvsagt bør lære om økonomi, men at penger og plikter likevel bør holdes adskilt.

– Det handler om at barnet skal lære å ta ansvar og være med å gjøre en forskjell. De må få en følelse av at deres bidrag nytter.

Shutterstock / NTB scanpix

Slik lokker du – uten belønning

Så hvordan får man de minste med på å gjøre husarbeid, uten belønning?

– Barn er ofte lettere å få med enn man tror. Alle ønsker å føle seg til nytte. Mitt forslag er: Gjør oppgavene sammen med dem. De minste vil veldig gjerne hjelpe til og gjøre det voksne gjør. Både små og eldre barn setter pris på tid sammen med foreldrene sine, selv om det innebærer husarbeid, sier Køltzow.

Involverer du barna fra tidlig alder, vil de etter hvert se hva som må gjøres og ta fatt på oppgaver uten å bli bedt om det. Det er god læring til den dagen de skal flytte hjemmefra og klare seg selv, mener hun.

– Det er en gave og ingen grunn til å synes synd på dem.

Mye handler imidlertid om å tilpasse oppgavene etter barnets alder. Å gi barnet ansvar og utfordringer skaper motivasjon for oppgavene.

– Skal dere til Syden i sommer, kan tenåringen få ansvar for at dere sparer så og så mye penger før avreise, for eksempel ved å ta ansvar for matbudsjett og innkjøp i en måned, foreslår hun.

Og ønsker du å gi barnet en ekstra påskjønnelse, er Køltzows tips å vente til etter at innsatsen er gjort.

– Ikke annonser belønningen før jobben er gjennomført. Slik unngår du at fokuset blir på belønningen i stedet for oppgaven som dere gjør sammen.

Ønsker du å få med deg lignede saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.