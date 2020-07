Psykologen: Slik påvirkes familien når ferielivet deles på sosiale medier Hva gjør det egentlig med oss når vi retter dette utenfra-blikket på oss selv hele tiden?

Psykologspesialist og forfatter Line Marie Warholm gir råd om familielivet. Forslag til temaer hun kan skrive om? Tips oss gjerne.

Hvordan du bruker mobilen påvirker både deg og de rundt deg. Vi ønsker å bevare gode sommerstundene gjennom bilder og videoer. Noen deler familiens gleder med venner og bekjente gjennom sosiale medier – noen snapper seg gjennom sommeren.

Men hva gjør det egentlig med oss når vi retter dette utenfra-blikket på oss selv hele tiden?

Å vurdere seg selv utenfra handler ofte om hvorvidt vi er «bra nok». Å vurdere seg selv er noe helt annet enn å oppleve seg selv innenfra.

Hvis vurderingen tar for stor plass, kan det bli lite rom for indre glede. Opplevelsen av mening og sammenheng forsvinner. Vi føler tomhet og mangler motivasjon. Derfor kan ros virke mot sin hensikt: Ros formidler en vurdering og kan endre vårt eget perspektiv fra «Dette var deilig!» til «Er jeg flink nå?»

Hvis du sier til sønnen din: «Det så ut som du koste deg skikkelig i vannet!» holder du fokus på hans indre opplevelse. Det gjør opplevelsen større og viktigere og bidrar til økt selvfølelse. Dersom du sier at han var flink til å svømme, forsterker du oppfattelsen av at det er hans prestasjoner som er viktige.

Når vi fotograferer og deler på sosiale medier, minner vi alle i situasjonen på hvordan de ser ut utenifra. Dermed stimuleres fantasiene om hvordan vi bedømmes av andre. For mange ungdommer er dette sårbart.

Man kan ikke tusle rundt, usminket og i pysjen eller ligge i hagen i bikini hvis man plutselig havner på mammas Instagram.

Fellesskapet i opplevelsen av en hyggelig stund byttes ut med et ensomt møte med de andres blikk. Det holder ikke at man har det hyggelig, det skal se ut som om man har det hyggelig. Derfor skal vi ha et bevisst forhold til hva det er vi gjør når vi retter linsen mot oss selv og andre.

Noen situasjoner egner seg for forevigelse. En feiring eller markering kan tillegges ekstra verdi gjennom fotograferingen. Når alle er påkledt og pyntet – rustet for andres blikk – kan det føles fint! Men barnet som er oppslukt i egen lek eller tenåringen som ligger henslengt og er ustelt skal kanskje få være i fred?

Ved å begrense delingen på sosiale medier kan familielivet få en pause fra de andres blikk. Vi kan forevige ferieminnene våre i hodet i stedet for å fotografere. Vi kan dele sommerminnene med dem vi faktisk tilbringer tiden med i stedet for å dele dem på sosiale medier. Vi kan minne hverandre på å være til stede, sammen, her og nå.

