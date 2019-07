Fem tips som får datapakken til å vare lenger i sommer

Sol, sommer og ferie betyr gjerne at hjemmets wi-fi ikke er innen rekkevidde. Mer tid til å strømme favorittseriene, høre på musikk og surfe på internett blir det også.

Det betyr kanskje at du er nødt til å bruke telefonens mobilnett i større grad enn vanlig.

Telenor

Skjermdump IOS

Men vet du hva du bruker mest mobildata på? Sjekk på mobilen!

På en Iphone finner du det under «Mobilnett» i «Innstillinger». På Android-mobiler finner du det under «Databruk» og «bruk av mobildata» i «Innstillinger».

Obs! Vi har tatt utgangspunkt i en LG Nexus 5X når vi har funnet frem til funksjonene på Android. Det vil bety at innstillingene kan se litt annerledes ut på andre Android-telefoner.

I Norge er mobilbruk mye dyrere enn i resten av Norden, men heldigvis finnes det flere triks for å redusere databruken på mobil.

Vi har plukket ut fem tips til deg:

1. Reduser videokvaliteten

De fleste av film- og TV-appene lar deg velge billedkvalitet. Forskjellen i databruk på laveste og høyeste kvalitet kan være stor. Det resulterer i at antallet timer du kan se med datapakken din, kan variere med mange episoder av favorittserien.

Netflix har en egen meny for mobildatabruk. Der kan du blant annet velge kun å strømme når enheten er koblet til wi-fi.

Dersom du velger «automatisk», får du cirka fire timer pr. GB med data. Til sammenligning vil maks datamengde/HD-kvalitet kun gi deg 20 minutter pr. GB. Og 4K-video kun rundt 10 minutter pr. GB.

NRK TV-appen har fem ulike kvalitetsinnstillinger som gir deg fra 40 minutter («best») til syv timer med TV («lav») pr. GB.

«Automatisk» skal gi deg den beste videokvaliteten oppnåelig sett opp mot dekning og tilgjengelig båndbredde.

Skjermdump NRK-appen

– God 4G og bra wi-fi vil erfaringsmessig føre til at en får en av de høyeste kvalitetene. Ved dårlig 3G eller dårlig wi-fi-dekning vil kvaliteten automatisk ta seg ned til en lavere bitrate for å unngå hakking og brudd i strømmen, forklarer distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK.

TV 2 Sumo lar deg velge billedkvalitet på Android-appen, men ikke på IOS-enheter. På en Iphone strømmes det automatisk med 6 Mbps når du bruker wi-fi-nett og 1,8 Mbps i mobilnettet. TV 2 Sumos produktdirektør Marius Bjerke opplyser at det jobbes med å få på plass muligheten for selv å velge strømmekvalitet også på IOS.

Musikk. Strømming av musikk spiser betydelig mindre av datapakken din enn video. Eksempelvis vi du få nesten 14 timer med musikk på høy kvalitet på Spotify (160 kbps).

Den beste måten å spare mobildata på hvis du vil se eller høre på innhold, er å laste ned innholdet på forhånd når du fortsatt er på wi-fi.

2. Skru av Wi-Fi-hjelp

Skjermdump IOS

En funksjon som flere Iphone-eiere kanskje ikke er klar over at de har, er Apples Wi-Fi-hjelp. Wi-Fi-hjelp kan bidra til at bruken av mobildata øker, da den får mobilen til å hoppe over på mobilnettet når wi-fi-forbindelsen er dårlig.

Denne funksjonen er skrudd på som standard, med mindre du går inn og slår den av. For å deaktivere denne funksjonen går du inn på Mobilnett under Innstillinger og skroller ned til bunnen.

Det er verdt å merke seg at Wi-Fi-hjelp ikke automatisk vil bytte til mobilnett hvis du dataroamer, ifølge Apple Support. Funksjonen fungerer også bare hvis du har apper som kjører i forgrunnen og aktiveres ikke med bakgrunnsnedlasting av innhold.

Ifølge Samsung Support skal noen Android-telefoner også ha en tilsvarende funksjon som heter Smart nettverksbytte eller Adaptive wi-fi.

Fakta: Om mobildata Når du hører på musikk på telefonen din, leser e-post eller streamer en film, må du bruke trådløst nett (wi-fi) eller mobildata. Forskjellige operatører, som for eksempel Telia, Ice og Telenor, tilbyr forskjellige datapakker. Disse pakkene bestemmer hvor mye mobildata du kan bruke i løpet av en valgt periode. Hovedforskjellen mellom en Android-telefon og en Iphone er at de benytter seg av forskjellige operativsystemer: For eksempel bruker Samsung- og Huawei-telefoner Android som er utviklet av Google. Iphone bruker IOS som er utviklet av Apple. Det er verdt å merke seg at Android finnes i flere versjoner. Det er opp til hver enkelt produsent å oppdatere telefonen din til en nyere Android-versjon. Det vil si at innstillingene på en Samsung-telefon og en Huawei-telefon vil kunne se forskjellige ut.

3. Skru av app-oppdatering på mobilnettet

Skjermdump Android

For å spare mobildata kan du skru av funksjonen som gjør at apper oppdaterer seg automatisk når du bruker mobilnettet, slik at du kun oppdaterer apper via wi-fi eller manuelt.

På Iphone kan du gjøre dette ved å gå inn på Innstillinger, Itunes og App Store og skru av «Bruk mobildata».

På Android kan du gå inn på Google Play/Play butikk og Innstillinger. Velg «Oppdatere apper automatisk» og deretter «Bare via Wi-Fi».

4. Begrens bakgrunnsoppdateringer

Mange apper oppdaterer innhold i bakgrunnen, altså selv om du ikke har de åpne, når du er koblet til wi-fi eller mobilnett. Det betyr for eksempel at e-posten din allerede er lastet ned når du åpner appen.

Skjermdump Android

Men i sommer trenger du kanskje ikke lese e-posten din like hyppig som i hverdagen.

– Deaktiverer du bakgrunnsoppdateringer, kan du både spare mobildata og strøm, ifølge Bjørn Amundsen, dekningsdirektør for Telenors mobilnett.

På Iphone kan du enten skru bakgrunnsoppdateringen helt av for alle apper, eller du kan deaktivere enkeltapper som du ikke bruker så ofte. For å gjøre dette går du inn på Innstillinger, Generelt og trykker på Bakgrunnsoppdatering.

På Android går du inn Innstillinger og databruk, gå inn på bruk av mobildata og finn listen over hvor mye data de ulike appene bruker. Der kan du trykke deg inn på enkeltapper og skru av bakgrunnsdata.

5. Velg riktig datapakke

Har du først brukt opp datapakken din, går taksameteret fort. Sjekk prisene på tilleggspakkene, men vurder også om du har riktig abonnement.

Blant annet tilbyr både Telia (579 kroner), Chili Mobil (499 kroner) og Ice (fra 399 kroner) fri data. Sistnevnte i form av en pakke på 1000 GB som du kan velge å legge til for én måned av gangen, forutsatt at du har et Ice-abonnement på 6 GB. De 1000 gigabytene kan kun brukes når du befinner deg på Ice-mobilnettet.

For å vurdere hvilket abonnement som passer best for deg, kan du sjekke ut en av prissammenligningstjenestene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har godkjent.

Obs! Deler av denne saken er publisert i en tidligere sak. Der finner du også flere små triks til å redusere databruken.