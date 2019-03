Tesla Model Y: Derfor blir Teslas nye folke-SUV en salgssuksess

Per Kristian hadde flaks og sparte titusener av kroner på prisrotet til Tesla da han bestilte sin nye Model 3. Angrer han likevel på at han ikke ventet på Model Y?

Geir er glad for at Tesla droppet «falkevingene», og er ikke skremt over prisene. Men han mister ikke akkurat pusten av designet.

I denne episoden av Teknologimagasinets podkast ser vi nærmere på Tesla Model Y og priskaoset som har hersket rundt Model 3 de siste par ukene: Er Tesla Model Y den perfekte Norges-bilen?

Har du Spotify? Følg denne lenken.

Bruker du Iphone? Følg denne lenken.

Ellers kan du gå inn i podkast-appen på telefonen din, søk på Teknologimagasinet, lytt og abonner.

Siste episoder fra Teknologimagasinets podkast

Her trenger du ingen lenke:

Har du fått med deg at Volvo går i strupen på Tesla?