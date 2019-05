Podkast: Her er Google-nyhetene som kan endre hverdagen din

Her kan du høre denne episoden:

På sin årlige utviklerkonferanse I/O (input/output) som ble arrangert denne uken i Googles hjemby Moutain View i Silicon Valley, samlet teknologikjempen tusenvis av utviklere for å inspirere og vise hvilke nye muligheter Google åpner for i tiden fremover.

Per Kristian opplevede at Google-sjef Sundar Pichai hadde et ønske om å gå tilbake i tid, da han innledet konferansens åpnings-keynoten. Tilbake til den gang Google bare var opptatt av å gjøre gode ting.

Geir mener fokuset på personvern var påtagelig under hele åpningsforedraget til Pichai, men Per Kristian bet seg merke i at Google ikke sa ett eneste ord om sin forretningsmodell:

– Å manipulere oss forbrukere til å gi fra oss mest mulig data, slik at annonsørene kan treffe oss med effektiv reklame.

I denne episoden ser vi nærmere på produktnyhetene Google lanserte på konferansen. Hva betyr det at den talestyrte Google-assistenten mange nordmenn har blitt kjent med gjennom sine Google-Home høyttalere, skal bli ti ganger raskere?

Geir har sans for smartskjermen Nest Home Max med kamera, og tror Google Live Caption som lager undertitler av tale i sanntid, kan bli en favorittfunksjon for mange.

Per Kristian er mest spent på hvor bra den nye «Duplex on the web» vil fungere i praksis. Kan han snart overlate til Google å gjøre kjedelige ting som å bestille leiebil og kinobilletter? Men hvor kommer annonsørene inn i bildet?

