Nå bør du kvitte deg med kredittkort du ikke bruker

Bank Norwegian:

– Vi er glad for at gjeldsregistrene endelig kommer i produksjon, og vi er klare for å ta det i bruk. Det blir et viktig verktøy for å kunne gjøre bedre kredittvurderinger. Det vil på sikt også redusere bankenes tap. Den mest positive effekten av et gjeldsregister vil være at det kan stoppe en gjeldsspiral for kunder som har eller er i ferd med å få et problem. Men det er en stor svakhet at gjeldsregistrene kun inneholder usikret gjeld. Jeg håper at all gjeld i løpet av kort tid blir tatt med, slik at vi får en fullstendig oversikt over nye kunders gjeldsforpliktelser, sier Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Instabank:

– Som de fleste andre banker som tilbyr usikrede lån, har vi vært positive til dette registeret lenge. Dog mener vi gjeldsregistertjenesten raskest mulig må utvides til også å inneholde andre typer lån. Om konsekvensen av gjeldsregistertjenesten også vil føre til lavere utlånsvekst, er tidlig å si, selv om det kan fremstå som sannsynlig. Det viktigste etter vårt syn er at kredittvurderingene av den enkelte låntager blir bedre, at det over tid vil medføre at færre lånesøkere havner i en vanskelig gjeldssituasjon og at det igjen vil medføre færre misligholdte lån og lavere utlånstap, sier Robert Berg, administrerende direktør.

Lendo:

– Vi synes det er positivt at gjeldsregisteret kommer, og vi mener at det egentlig kommer ti år på overtid. Hadde dette kommet tidligere, hadde vi nok ikke vært i den situasjonen vi er i med den sterke gjeldsveksten som har vært. Hver dag prater vi med folk som enten ikke vet hva de har i gjeld, som tror bankene vet det eller som bevisst lyver for å få låne mer penger enn de egentlig kan. Et gjeldsregister vil gi kundene mulighet til å få oversikt og samtidig føre til bedre kredittvurdering hos bankene. Det vil føre til bedre datagrunnlag og lavere risiko. Det kan igjen føre til lavere priser på tjenester, sier Ådne Skjelstad, administrerende direktør i Lendo Norge.

Obs! Lendo er en del av Schibsted-konsernet.