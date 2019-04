Nå kommer Skoda med elbiler

På bilmessen i Genève i mars var det tydelig at Skoda satser elektrisk. Mest oppmerksomhet vakte nok Vision iV, konseptmodellen av en stor elbil som skal være klar for Norge like etter årsskiftet. Men først ute er småbilen Citigo i elektrisk versjon. Bilen lanseres allerede i mai, og kommer helt sikkert – i god Skoda-tradisjon – til å plassere seg svært prisgunstig.

Den helelektriske Citigo er altså basert på småbilen med samme navn. Skoda har opplyst at den skal få en rekkevidde på inntil 260 km etter WLTP-standarden. I dette segmentet høres det bra ut og burde gi rekkevidde til å dekke de fleste hverdagslige behovene uten at du forurenser i trafikken.

Tor Mjaaland

Interessant er det at samtidig melder Volkswagen at deres elektriske småbil, e-Up, øker rekkevidden fra 133 km til 260 km, altså samme som Citigo. Så her skjerpes konkurransen mellom biler fra samme konsern, Volkswagen.

– Dette har vi gledet oss til lenge. Den elektriske versjonen av Citigo er en liten, smart og praktisk bybil, og dekker de hverdagslige behovene til veldig mange av våre kunder og norske bilister generelt. Vi forventer derfor stor interesse for denne bilen og ser at en reservasjonsløsning må til for å ivareta kundene våre på best mulig måte, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda i Norge i en pressemelding fra selskapet.

Han forteller at allerede i juni åpnes det for reservasjoner av neste elbil Vision iV. Den kommer i to utgaver, først som en suv, og et par måneder senere i kupéutgave. Denne skal etter signalene å dømme få en rekkevidde på 500 kilometer og blir tilgjengelig med firehjulsdrift.