Det var starten på en ny æra for Volkswagen med den helelektriske ID-familien da startskuddet gikk for ID.3 1.

For Volkswagen er i gang med en omfattende omlegging til bærekraftig mobilitet med sin elbiloffensiv, skriver selskapet i en pressemelding der investeringene innen elektrisk mobilitet beløper seg til hele ni milliarder euro. Kommende Volkswagen ID.3 blir ifølge selskapet første serieproduserte modell som er produsert klimanøytralt. Volkswagen planlegger å levere mer enn 10 millioner elbiler i løpet av de neste 10 årene.

Oliver Killig / Volkswagen AG

Utlevering i 2020

– Interessen for Volkswagen ID. har vært enorm siden den første konseptutgaven ble vist i 2016. Norge er et foregangsmarked for elektrifisering og endelig kan vi åpne for forhåndsbestilling av den nye ID.3, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen i Norge.

Utleveringer av den nye elbilen starter i midten av 2020. Spesialmodellen Volkswagen ID.3 1 får batteri med 58 kWh nettokapasitet (62kWh brutto) og med en estimert rekkevidde på inntil 420 km målt etter den nye WLTP-testsyklusen. Det er forventet at det er denne varianten som blir volummodellen av ID.3.

40.000 euro

Startprisen for denne blir i underkant av 40.000 euro i Tyskland. Hva prisen blir i Norge, er ikke offentliggjort. Men mye tyder på at den blir billigere enn i Tyskland der momsen er på 15 prosent. Så det er håp om at den norske prisen kan komme et godt stykke ned på 300.000-tallet.

- Vår første elektriske modell vil passe utmerket for det norske markedet, ikke minst på grunn av rekkevidde, god innvendig plass og en konkurransedyktig pris i sitt segment, sier Edvardsen-Eibak.

Fabrikk bygges om

Volkswagens fabrikk i Zwickau bygges om til å bli den største produksjonsenheten for elektriske biler i Europa, helt etter tidsplanen. Førserieproduksjonen av ID.3 er allerede i gang – mer enn 200 biler er allerede produsert.

Volkswagen opplyser at ID.3 blir i størrelse som en Golf på utsiden og med rommeligheten i kupéen til en større bil, grunnet fleksibiliteten til MEB-plattformen.

ID.3-familiens modeller kan på et senere tidspunkt konfigureres med ulike batteristørrelser for en rekkevidde fra 330 km til 550 km, etter den nye testsyklusen WLTP.