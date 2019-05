Prøvekjørt: Vinterbilen er blitt ny, større og hybrid

Det er liksom aldri noen tvil når firehjulsdrift diskuteres. Subaru sitt permanente system er blant de beste som leveres. Det har selvsagt nye Forester beholdt. Men ellers er det meste nytt. Den har strukket seg i lengde , bredde og akselavstand. Du sitter til og med litt høyere enn før, og fortsatt er sikkerhetsutstyret og førerstøtten standardutstyr. Eye-sight systemet til Subaru skal være videreutviklet og gi optimal hjelp til fører når det er behov for det.

Tor Mjaaland

Hybrid-familien

En viktig nyhet er at nå er Subaru Forester kommet i hybrid-familien. Ikke ladbar, men med et litium-ionbatteri på 110 volt. CVT-girkassen, som Subaru er trofast mot, skal være redesignet, Det er plassert en 10kW elektromotor i bakkant av denne. Motoren virker både som framdriftsmotor og som en dynamo ved regenerering.

Subaru forklarer systemet – en såkalt mildhybrid med en mindre elektromotor enn på fullhybrider, at kraften for igangsetting kommer fra den elektriske motoren. Når hastigheten øker, eller når det gis et visst gasspådrag, vil Boxer-motoren starte for å assistere den elektriske motoren. Ved høyere hastigheter koples elmotoren ut for ikke å «bremse» og dermed øke drivstofforbruket.

Tor Mjaaland

Forbruket

Og nettopp det siste – redusert forbruk og utslipp – skal være et av Subaru-argumentene for hybrid løsning. Boxer-motorene er kjent for å ha mange fordeler, men spesielt drivstoffgjerrige er de ikke. I nye hybride Forester oppgis blandet forbruk til 0,69 liter per mil. Ikke spesielt lavt, akkurat. Men dersom man ser på årlige drivstoffkostnader, betyr en desiliter lavere forbruk på mila ikke mer enn et par tusenlapper med normal kjørelengde.

Nok om hybride Forester. For det er mye annet som er like viktig hos nykommeren. Bagasjerommet er blitt større, bredere og rommer 520 liter. Det holder for folk flest. Beinplassen bak er blitt romsligere, og i førersetet er du minst småkonge. Det er faktisk få biler vi kan minnes å ha bedre utsikt og oversikt fra førersetet enn i nye Forester.

Tor Mjaaland

Velutstyrt

Forester ble lansert i Japan i 1997, og her hjemme har den av mange blitt sett på som hyttebilen, men kanskje med litt for liten plass. Nå burde den være romslig nok samtidig som du får en svært velutstyrt bil til rundt en halv million kroner. Forskjellen fra mange av konkurrentene er at prisen ikke går særlig høyt i været om du velger toppmodellen. Med skinn og soltak og litt til er prisen fortsatt godt under 600.000 kroner. Dette til forskjell fra mange premiumkonkurrenter der du gjerne må legge på et par hundre tusen kroner for å få toppmodellen med alt tilgjengelig utstyr.

Tor Mjaaland

Eyesight

Eyesight er navnet på Subarus førerstøttesystem. Det har de fått anerkjennende ord for, et system som har vært utviklet over mange år og først lansert i USA og Japan. Eyesight har to kameraer som skal virke som et par ekstra øyne på veien og sørge for at du holder deg på veien, bremser opp når det er nødvendig og setter fart når det er plass til det. Eyesight jobber tett sammen med den adaptive cruisekontrollen.

Tor Mjaaland

Vi fikk ikke prøvd nye Forester på utfordrende føre. Men historien forteller at det fungerer. Turen ga absolutt mersmak. Her får du en velutstyrt bil med super framkommelighet og haugevis av utstyr til en fornuftig pris. Eneste problem er om du skal velge denne eller storebror Outback. Nå er prisforskjellen mellom de to nesten borte. Og begge har plass, framkommelighet og utstyr som mer enn holder. Vi regner med at nestemann i familien som fornyes, blir nevnte Outback.

Fakta

Bil: Subaru Forester Hybrid Sport Premium Pris: Fra kr 509.900,- Pris prøvd bil: kr 569.900,- Motor: Bensin boxer motor 2,0 liter Effekt: 145 hk Maks. dreiemoment: 194 Nm El-motor: 10 kw/14 hk Dreiemoment: 65 Nm Samlet effekt: 156 hk Toppfart: 188 km/t 0–100 km/t: 11,8 sek Forbruk blandet kjøring: 0,69 l/mil Utslipp CO»: 156 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4627/1817/1677 mm Vekt: 1660 kg Tilhengervekt: 1800 kg Bagasjevolum: 520 l

Kjøregenskaper

Nye Forester ruller stille og rolig avsted. 156 hk holder greit, men noen racer er den ikke. Framkommelighet på all slags føre er nok noe bilen absolutt har lov til å skryte av.

Design

Litt mer moderne linjer i nye Forester enn i forgjengeren, men det er nok andre bilprodusenter som er dristigere når det gjelder design.

Økonomi

Subaru er ikke blant vinnerne når det gjelder forbruk. Men på pris og utstyr er det få som kan hamle opp med Subaru Forester.

Pluss

Mer plass, et velprøvd og utmerket firehjulssystem og mye sikkerhetsutstyr som standard trekker godt opp.

Minus

Boxermotoren har fortsatt litt høyt forbruk også i hybrid løsning. CVT-kassen kan mase litt ved kraftig akselerasjon, men det er egentlig en treningssak å unngå det.