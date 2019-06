Det er lenge siden Camry forsvant fra markedet. Nå er den tilbake i sedan-versjon, er blitt mye større enn den var i gamle Toyota-dager, og har mer enn storbilopplevelse å by på.

Men en sedan på nesten fem meter, med bagasjerom nesten på størrelse med Mercedes E-klasse, fullstappet med utstyr og rikelig med plass til fører og passasjerer, blir neppe noen salgsvinner i Norge. Her er det suv, elbil og til dels stasjonsvogn som gjelder hos bilkundene. I ett segment må imidlertid Camry treffe blink, nemlig hos taxi-eierne. For Camry må være den ideelle taxibilen, med Toyotas sedvanlige kvalitet, masse plass, lavt forbruk og pris langt under premiumbilene mange i bransjen velger.

Tor Mjaaland

Lavt forbruk

Toyota har i massevis av år hatt solid rykte for biler med kvalitet, men kanskje litt trauste. Den tiden er utvilsomt forbi. På den nye plattformen lages nå Toyota-biler som har fått kjøreglede og opplevelse bak rattet som mange andre biler kan misunne dem. I tillegg er hybridteknologien utviklet til et nivå som gir imponerende lavt forbruk til bensinbil å være.

Kombinasjonen fossil motor og elmotor, vel å merke uten lading via stikkontakt, gir godt over 200 hestekrefter og en bil som sparker skikkelig fra. Ja, vi ble rett og slett en smule overrasket da vi tråkket til og opplevde at den over 1600 kilo tunge bilen skjøt fart. 8,3 sekunder fra 0 til 100 km/t burde holde for de fleste.

Sjokkerte

Mange svorne dieseleiere snakker varmt om solid dreiemoment og lavt forbruk. Og det har de rett i. Men i nye Camry, og andre modeller fra den japanske bilgiganten, får du nettopp dette. Nemlig høyt dreiemoment takket være kombinasjonen av elmotorer og bensinmotor og et forbruk nede på 0,4-tallet. I tillegg slipper du Nox-problematikken som dieselbiler til nå har slitt litt med.

I en test nylig sjokkerte «fetter Lexus UX» motorjournalistene ved å slå knock out på kompakte suv-konkurrenter når det gjelder forbruk. UX har samme teknologi som Camry, Rav4 og Corolla og lå et par desiliter under Audi Q3 og Volvo XC40 på drivstofforbruk. Det imponerte åpenbart testfolket.

Girkassen

Toyotas trinnløse girkasse har fått litt pes opp gjennom årene. Først og fremst for at den «maser» når du trykker skikkelig til og lar turtallet ligge høyt litt for lenge. Den tiden er faktisk over. Nå fungerer den like godt som enhver god automatkasse på så å si all kjøring. Med en ørliten tendens til det nevnte turtallet om du trør pedalen «i bånn», hvilket de fleste som kjører en slik bil sjelden vil gjøre.

Man kan snakke mye og lenge om design og look på en bil. Og der er meningene ofte delte og mange. Jeg tillater meg likevel å slå fast at nye Camry er en bil med stil som gir en opplevd følelse av klasse. Men den konkurrerer med mange vakre sedaner som er lansert den siste tiden, ikke minst innen premiumsegmentet. Camrys fordel da er at den er priset godt under de fleste konkurrentene.

Vi innledet med å si at den gamle storselgeren fra 1980- og 90-tallet i ny utgave må være en bil midt i blinken for taxinæringen. Derfor er det kanskje større sjanse for at du blir fraktet i en ny Camry er at du sitter ved rattet selv. Men velger du en sedan raus med plass og utstyr, får du en bil tett opp til det såkalte premiumsegmentet til hyggelig pris, med lavt forbruk og utslipp og fullstappet med sikkerhetsutstyr.

Fakta:

Bil: Toyota Camry Platium Pris: Fra Kr 441.800,-. Prøvd bil: 487.600,- Motor; 2,5 l bensin + elmotor Effekt totalt: 218 hk 0–100 km/t: 8,3 sek Oppgitt forbruk: 0,43 i/mil Toppfart: 180 km/t Utslipp CO2: 98 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4 885/1 840/1 445 mm Vekt: 1660 kg Bagasjevolum: 524 l

Kjøregenskaper

En ny, stor Toyota er ikke lenger bare traust og behagelig. Med ny plattform skaper Toyota biler som er artige å kjøre.

Design

Mange vil nok hevde at det er enklere å lage en flott sedan enn en stasjonsvogn eller suv. Uansett så har Toyota skapt en stilfull bil i nye Camry, både utvendig og innvendig.

Økonomi

Med kjøpspris et stykke under en halv million kroner, får du utvilsomt mye for pengene. Og forbruk på rundt halvliteren, takket være hybridsystemet, er absolutt bra.

Pluss

Tommelen opp for gunstig pris, lavt forbruk og massevis av utstyr. I tillegg er nye Camry en vakker bil som gir en god porsjon kjøreglede, mener vi.

Minus

Velger du toppmodellen med elektrisk justerbare bakseter, kan ikke ryggen legges ned og gi stort bagasjerom. Med så mye utstyr hadde vi kanskje forventet kjøling i forsetene. Ellers vanskelig å finne noe å trekke for.