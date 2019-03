Trond Moi: – Viktig for meg å kjøre miljøvennlig

Sammen med ni andre sørlendinger var kokken, forfatteren og vinkelneren fra Kvinesdal blant de første som denne uka kunne overta elbilen fra Audi. E-tron quattro har fått strålende motttakelse både i Norge og andre land, og Moi er tydelig på at bilen svarer til forventningene.

– Jeg sitter med det store smilet når jeg er på tur i bilen og finner stadig nye og spennende opsjoner. Her er det så mange muligheter til å gjøre kjøreturen både sikker og ikke minst miljøvennlig, sier Moi som mener det var på høy tid at han fikk skiftet ut den dieseldrevne suv-en han hadde fra før av.

– Miljøaspektet er viktig for meg. I virksomhetene vi driver har vi stort fokus på sortering og gjenbruk, og nå blir det heldigvis også miljøvennlig kjøring, sier Moi som elsker å kjøre bil, forteller han, og er mye på farten.

Privat

Over forventningene

Det er to år siden Trond Moi og de ni andre kundene som mottok hver sin nye Audi e-tron quattro mandag skrev seg på reservasjonslisten. - At det har vært lang ventetid, er jo noe som gjelder for mange nye elbiler, sier Moi som så langt slår fast at bilen leverer godt over forventningene.

At 2019 blir det heftigste elbil-året i Norge og på Sørlandet, er det liten tvil om. Nye modeller ruller jevnlig ut på sørlandsveiene, og salgs- og markedssjef hos Audi-forhandler Gumpen Auto Øst, Ole Jakob Stranden, regner med å levere ut nye elbiler så å si hver eneste dag fremover.

Kort ventetid

– Det produseres for fullt hos Audi, og når vi nå snart er ferdig med reservasjonskøen, kan vi faktisk skaffe biler med rundt to måneders leveringstid, sier Stranden. Da dreier det seg om såkalt predefinerte biler med et par fargevalg og godt utstyrsnivå. - Dette er biler til i overkant av 800.000 kroner, sier Stranden som venter neste elbil fra Audi mot slutten av året, en bil i samme størrelse som e-tron quattro. Nummer to i elbilrekken har et mer sportslig preg og dermed navnet e-tron Sportback.

Før det dukker nye ladbare biler opp, første A3 TFSIe i juli, og så kommer den store suv-en Q5 TFSIe i september.

– Så det blir høy spenning og mye elektrisk hos oss i tiden fremover, sier salgs- og markedssjefen hos Gumpens Auto Øst.