Prøvekjørt Lexus priser aggressivt på ny kompakt suv

Når Lexus UX nå lanseres, kan du for første gang velge mellom to- eller firehjulsdrift hos bilprodusenten som har vært trofast mot trekk på alle fire hjulene så langt. Det betyr at innstegsprisen er på imponerende 398.000 kroner, en skikkelig prisoffensiv fra Lexus sin side. Skal du har firehjulstrekk, må du legge på 40.000 kroner. Ikke direkte skremmende det heller.

Nye UX utfordrer en hel rekke biler som alle liker å kalle seg kompakte premium-suv-er, eller crossovere, som de også kalles. Her er det etterhvert blitt mange på banen, som for eksempel BMW X1, Volvo XC40, Audi Q3 og Mercedes GLA. Alle er biler på høyt nivå og flere av dem til relativt høye priser i forhold til bilenes størrelse. Uansett er det tøffe utfordrere Lexus UX skal bryne seg mot, men bilen bør bidra til at luksus-merket til Toyota beveger seg oppover på salgsstatistikkene. For så langt i år har det ikke akkurat gått til himmels med Lexus, etter årets tre første måneder er det registrert 185 nye mot 186 i samme perioden i fjor.

Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Vinner år etter år

Egentlig litt underlig, for Lexus vinner år etter år etter år kundetilfredshetsundersøkelser både her hjemme og ikke minst i USA. Dette er biler eierne er uhyre tifreds med og gjerne kjøper igjen.

Både inn- og utvendig er det stil over nye Lexus UX, som det er over de mer voksne medlemmene av familien. Litt dristigere har kanskje designerne vært denne gang, blant annet med store og svært synlige plastskjold rundt hjulene. Innvendig er det egentlig «berre lekkert», materialvalg setter deg i godstemning, og fra førerplassen kalt «seat in control» har du kontroll og oversikt med det meste.

Tor Mjaaland

Imponerte

Som hos de andre i Lexus-familien, er det en berørings-pad mellom forsetene med peker på en åtte tommers skjerm du bruker for å mansøvrere mellom radiostasjoner, navigiasjon og annet du har behov for. Blir ikke helt dus med denne, har nok med førerens alder å gjøre! Hadde foretrukket dreiehjul, tror jeg.

Tor Mjaaland

En kompakt-suv vil aldri vinne på plass i forhold til familiestasjonsvogner i samme prisklasse. Bakseteplassen er OK, men sitter det sværinger foran, blir benplassen bak kanskje i minste klaget. Bagasjerommet er nok mindre enn hos noen av konkurrentene, men en reiseglad bilforhandler hadde prøvepakket for oss, og imponerte med hva han hadde fått plass til av kofferter og store bager. Det er ikke alltid at antall målte liter bagasjevolum forteller hele sannheten. Et lurt rom under bagasjeromgolvet kommer i tillegg.

Mjaaland, Tor

Lavt forbruk

Etter et par timer bak rattet, skulle vi gjerne nærmet oss en sekser på terningen, om vi hadde hatt en slik til rådighet. Lexus er rask, svært stillegående, lettkjørt og trives minst like godt på svingete Langenesvei som på E18 østover. Med fjerde generasjon hybrid-løsning er forbruket pent nede på 0.4-tallet takket være godt samarbeid mellom bensin- og elektromotor. Og utslippet er nede på det nivå EU krever fra 2021. Greit å være i forkant! De fleste er nemlig ikke det.

Blant kompakt suv-ene i premiumklassen får du mye kvalitet og luksus for pengene om du lander på nye Lexus UX. (UX: Urban X-over)

Fakta:

Bil: Lexus UX Pris: Fra 398.000,- (2 WD). Prøvd bil: 596.000,- Motor: 2,0 liter bensin Effekt: 152 hk Dreiemoment: 190 Nm Elektromotor: 109 hk Dreiemoment: 202 Nm Total effekt: 184 hk Toppfart: 177 km/t 0–100 km/t: 8,5 sek Forbruk blandet: 0,44 l/mil Utslipp CO2: 94 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4495/1840/1540 mm Vekt: 1540 kg Bagasjevolum: 320l (til bagasjeromtrekk – 438 l til taket)

Design

Litt dristigere design enn vi er vant med fra Lexus. Harmonisk ytre, plastbeskytterne rundt hjulene kanskje litt voldsomme for noen. Innvendig stilig.

Kjøreegenskaper

Lettkjørt og passe kjapp. CVT-girkassen smidig. Drivstoffvennlig med hyggelig bensinforbruk.

Økonomi

Aggressiv prising fra Lexus sin side. Mye bil for pengene om du ikke skal ha toppmodellene. Relativt rimelig i drift.

Pluss

Lavt forbruk, lavt utslipp og følelse av luksus når du setter deg ved rattet.

Minus

Litt lite benplass i baksetet, bagasjerommet litt mindre enn hos en del av konkurrentene.