Han bidro til at Toyota toppet salget i mai

– Vår fjerde Toyota, sier Terje Eikså, kristiansander som bidro til at salgssjef Halvor Aamot hos Toyota Sør har grunn til å smile bredt etter toppmåneden mai.

I mai ble Eikså eier av en ny Toyota Rav4, bestselgeren hos Toyota denne måneden. Før det har han eid en Prius, en Avensis og en Rav4 forrige generasjon.

– Jeg har vært utrolig godt fornøyd både med bilene og servicen, så valget var enkelt, sier Eikså. I familien kombinerer de bilholdet mellom en liten elbil som brukes til småkjøring og suv-en når de skal til leiligheten på Bortelid, forteller Eikså som medgir at mange av hans kamerater tenker Tesla og kanskje mer trendy biler. – Men vi velger Toyota fordi det aldri er trøbbel med bilene, utstyrsnivået høyt, framkommelighet på topp og hybridløsningen gir et hyggelig forbruk, sier Eidså, opprinnelig fra Songdalen, nå bosatt i Kristiansand.

Valgte leasing

Han har mye pent å si om nye Rav4. – Mer plass, bedre å kjøre, mer utstyr og forbedret firehjulsdrift. Det siste får vi ikke testet før til vinteren, sier Toyota-entusiasten som denne gang valgte å lease bilen fordi det skjer så mye nytt i markedet.

– Mange velger leasing, bekrefter salgssjef Aamot og peker nettopp på usikkerheten i bilmarkedet. Og på tross av at Toyota ikke har biler «med stikkontakt», som utgjør rundt halvparten av nybilmarkedet, kan han vise til «all time high» i første kvartal.

– Vi er det klart mest foretrukne bilmerket blant dem som ikke velger ladbare biler, og i mai var vi helt på topp uavhengig av drivstoff, slår salgssjefen fast.

Men flere bilselgere enn Aamot har grunn til å være fornøyd. For bilsalget på Sørlandet holder seg fortsatt høyt og ligger etter fem måneder 5,6 prosent over fjoråret, solid over landet som helhet. Elbilandelen i mai gikk ned til ca. 33 prosent, og ligger etter fem måneder hårfint under 40 prosent.

Volvo imponerer

Når vi har nevnt de to på topp, Toyota og Volkswagen, må vi for all del ikke glemme svenskene. På Sørlandet ser Volvo ut til å gå mot et rekordår, og det uten elbiler. Men de leverer så det suser på ladbare hybrider og hadde en økning i antall nyregistreringer i mai på hele 129,2 prosent, etter fem måneder har nybilsalget økt med 42,7 prosent. Bestselgeren er nye V60 der 90 prosent av bilene er ladbare.

Mest solgte modell i mai er igjen Volkswagen Golf. Av de 46 nye Golf-modellene som rullet ut på veiene i Kristiansand i mai var hele 40 e-Golf som dermed ble den klart mest solgte elbilen. E-Golf leder også i elbil-klassen etter årets fem første måneder.

Mjaaland, Tor

Jaguar ypper seg

Registreringsstatistikken for mai viser også at merker som tidligere nesten ikke har vært synlige på statistikkene, har gjort et kjempebyks oppover. Det gjelder først og fremst Jaguar som nå ruller for fullt takket være elbilen I-Pace. Alle Jaguar-bilene som ble registret i Kristiansand i mai var elektriske.

Også i mai ble det registrert flere biler med dieselmotor enn bensinmotor, henholdsvis ca. 16 og ca. 13 prosent av de nye bilene. Vinneren var som tidligere nevnt elbilene med ca. 33 prosent, fulgt av ladbare hybrider på 19,6 prosent. Ikke ladbare hybrider, i vesentlig grad Toyotas mange modeller, sto for rundt 17 prosent av nyregistreringene.