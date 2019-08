Audi overrasker med «billig-e-tron»

Introduksjonsmodellen Launch Edition får en startpris på 499.000 kroner. Og den er faktisk svært velutstyrt. Det er nærmere 200.000 kroner mindre enn hva du må ut med for storebror. Forskjellen ligger først og fremst på rekkevidden, men Audi lover over 300 kilometer samt hurtiglading.

Toppmodellen med det aller meste av utstyr som er tilgjengelig, er priset til 599.900 kroner. Så dersom du kan klare deg med litt mindre rekkevidde, noe mange sikkert kan, er det penger å spare om du går ned til e-tron 50, De første bilene skal kunne leveres før årsskiftet.

«Oppsiktsvekkende»

– Audi investerer tungt i elektrifiseringen av den internasjonale bilparken, og det slår særlig godt ut i det norske markedet. En stor premium-SUV med mye utstyr fra Audi til denne prisen, det vil jeg beskrive som nesten oppsiktsvekkende, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller.

Audi e-tron 50 quattro er nær identisk med Audi e-tron 55 quattro, som allerede har sørget for at 2019 blir tidenes beste år for Audi i Norge. Også Audi e-tron 50 quattro kommer med mye utstyr inkludert som standard. I Norge blant annet følgende: Adaptiv luftfjæring, varmeseter foran, navigasjon plus, quattro firehjulsdrift, led hovedlys, cruise kontroll, elektrisk bakluke, virtual cockpit, parkeringssensor foran og bak, varmepumpe, samt ekstra oppvarming for kupé og batteri.

Rask lading

Audi e-tron 50 quattro blir blant de raskeste på hurtiglading i markedet, forberedt for 120 kWh hurtiglading og opptil 80 prosent batterikapasitet etter 30 minutters lading. Batteripakken på 71 kWh innebærer en rekkevidde på godt over 300 kilometer etter WLTP-standarden. Offisiell rekkevidde kommer straks bilen er ferdig typegodkjent.

Audi-sjefen i Norge minner om at en vanlig nordmann kjører rundt tre mil daglig. - Kombinert med mulighetene for hurtiglading er Audi e-tron 50 quattro en bil veldig godt egnet også for langtur, sier Sinervo.

I tillegg til introduksjonsmodellen til 499.900 kroner kommer e-tron Advanced Business og e-tron Advanced Sport, som starter på henholdsvis kroner 559.900 og 599.900 kroner.