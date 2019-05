De fleste må nok bare drømme om denne

Det er mer enn 20 år siden den første Mercedes GLE, da som M-klasse, rullet ut av fabrikken i Tusclosa i USA. Siden den gang har det blitt produsert rundt to millioner eksemplarer, i tre forskjellige generasjoner.

Nå er GLE i helt ny versjon, større enn forgjengeren og med mulighet for plass til sju. Om den er produsert i USA, er det ingen tvil om at dette er tysk Mercedes-kvalitet tvers igjennom. Med så mye teknologi innbakt at det nesten kan ta pusten fra en sjåfør som setter seg bak rattet for første gang.

Tor Mjaaland

Nye GLE leveres med fire motoralternativer der utgangspunktet er en dieselmotor på 245 hestekrefter med et mulig dreiemoment på 500 Nm. Toppmodellen har en bensinmotor på 357 hk som vi vil tro passer bedre i landet den lages enn her hjemme.

Mer enn kjapp nok

Vi kjørte utgaven med en firesylindret dieselmotor. Det hele og fulle navn på denne er Mercedes-Benz GLE 300d 4Matic, hvilket også forteller at alle modellene selvsagt har Mercedes sitt anerkjente firehjulstrekk. En ni trinns automatkasse overfører kraften til for- og bakaksel der fordelingen er 100 prosent variabel etter behov.

Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Med fare for å bli beskyldt for dieselmani, slår vi igjen fast at den moderne Euro-6-motoren med et forbruk på 0,64 liter målt etter ny og strengere WLTP-norm, holder i massevis for oss. Fra null til 100 km/t på 7,2 sekunder er mer enn kjapt nok for den litt over to tonn tunge bilen.

Hestevrinsk

At den kan trekke tilhenger på opp til 3,5 tonn, gjør at du må regne med å høre noen hestevrinsk fra trallene bak bilen. Også til transport av rimelig store båter, som eiere av disse bilene sikkert har, er nye GLE en bil som burde være aktuell.

Tor Mjaaland

Mercedes gjør som sine premiekonkurrenter BMW og Audi, forandrer med stil og forsiktighet når nye modeller lanseres. Ingen grunn til å kaste vrak på design som har vært godt likt fra før.

Men nye GLE er altså blitt betraktelig større, mer enn 10 cm lengre enn forgjengeren. Designet skal ha skarpere linjer, mener de som har god greie på slikt, og grillen deles nå i to vannrette linjer. Bilen virker faktisk ikke så voldsom stor, selv om den nærmer seg fem meter i lengde og har plass til folk og bagasje som få andre har. Over 800 liter bagasjevolum i femsetersutgaven, holder så det suser.

Tor Mjaaland

«Hey Marcedes»

På veien er GLE behagelig stillegående der du i liten grad merker humper og ujevnheter. Den nesten 1,80 meter høye bilen er stabil, krenger nesten ikke og gir en kjøreopplevelse som står i stil med prislappen.

Når det gjelder teknologi, så har bilen det meste som du også finner i S-klasse. Talestyrte kommandoer i kjente «Hey Mercedes»-utgave gjør at du kan be om mer varme eller kulde, eller andre ting du måtte ønske deg.

Tor Mjaaland

Bilen har også en helt ny ”Interiør-assistent”. Denne skal reagere på håndbevegelser fra føreren eller passasjeren, og arbeider med samme nøyaktighet som den trykkfølsomme skjermen og vet om det er fører eller passasjer som ønsker å justere temperaturinnstilling eller aktivere en massasjefunksjon i sitt sete. Et kamera plassert på det innvendige speilet avslører hvem som gir kommandoer.

Tor Mjaaland

Milliondrømmen

GLE selv ønsker sikkert å bli betegnet som en premium terrengbil. Med beskyttelsesplater både foran og bak og høy bakkeklaring, burde en tur i terrenget la seg gjennomføre. Men så lekker som denne bilen er, både inn- og utvendig, vil vi tro at GLE-eiere flest vil holde seg unna leire og gjørme.

At du må ut med rundt én million kroner for å sikre deg nye GLE, er også en del av historien. Derfor blir det nok med GLE-drømmen for de fleste. Salgssjefen forteller imidlertid at de allerede har fått mange bestillinger på bilen, et signal om at det er både midler og kjøpelyst hos sørlandske bilkunder.

Fakta

Bil: Mercedes-Benz GLE 300d 4Matic Pris: Fra 931.000,-, prøvd bil ca. 1,2 mill. kroner. Motor: 2,0 l diesel Effekt: 245 hk Dreiemoment: 500 Nm Toppfart: 225 km/t 0–100 km/t: 7,2 sek Forbruk blandet: 0,64 l/mil (WLTP) Egenvekt m/fører: 2165 kg Maks tilhengervekt: 3500 kg Lengde/bredde/høyde: 4920 x1950 x 1770 mm Bagasjerom: 825 l

Kjøreegenskaper

Du kjører silkemykt på gode og dårlige veier i Mercedes GLE. Styringen er presis, bremsene virker kraftige og presise, sikkert viktig om du har tre tonn på hengeren bak deg.

Økonomi

En bil som koster rundt eller over én million kroner i innkjøp krever selvsagt en solid økonomi. Eller høy prioritering på bil. Driftsmessig går den på mellom 0,6 og 0,7 liter på mila. Det lar seg høre.

Design

Som nevnt, vi ser godt likheten med forrige modell, men synes nye GLE er blitt tøffere og tydeligere gjennom de skarpere linjene. Innvendig er det rett og slett lekkert.

Pluss

Kjøreegenskaper på høyt nivå, supert med plass og krefter både til kjappe fartsøkninger og runge lass bak bilen.

Minus

Det eneste vi umiddelbart kommer på er innkjøpsprisen. Og at den gjerne kunne vært ladbar. Men bare vent, snart kommer den med stikkontakt og lang rekkevidde.