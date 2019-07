Mens de venter på plug-in og elbiler, som Skoda snart kommer sterkt på banen med, vil kanskje noen si at Skoda har truffet tonen i skalaen med nye Scala. Det tsjekkiske VW-eide bilmerket lanserer nemlig en romslig og svært velutstyrt mellomklassebil. Den hører hjemme i det mange kaller for Golf-klassen og burde dermed være en skikkelig utfordrer til fetteren eller tremenningen VW Golf. Men der er bestselgeren for tiden utstyrt med kontakt, både som plug-in og ikke minst som en av Norges aller mest solgte elbiler.

Scala har ikke stikkontakt, men leveres med tre forskjellige og drivstoffgjerrige bensinmotorer. Vi kjørte den største, 150-hesteren, som utvilsomt passer som hånd i hanske til denne bilen. Et forbruk på litt i overkant av halvliteren er sterkt, og Scala med denne motoren er absolutt en kvikkas.

Tor Mjaaland

Vinner

Og for å holde oss til Golf-sammenlikningen; Scala vinner på plass til passasjerer og ikke minst bagasje og er mer velutstyrt som den velkjente tyskeren. Vi har stor sans for biler der det er pøst på med sikkerhetstutstyr som standard. En liten, men viktig detalj er at blindsonevarsleren strekker seg over hele 70 meter, det dobbelte av det vi er vant til. Er fartsforskjellen stor mellom egen bil og bilen som kommer bakfra, betyr dette ekstra sikkerhet.

Tor Mjaaland

Og for å holde oss til sikkerheten gleder vi oss over hele ni kollisjonsputer i bilen. Sidekollisjonsputer i baksetet har vel ikke vært vanlig i denne klassen? Bilen har sikkerhetssystemer som vi kjenner igjen fra større og dyrere biler: Lane assist, som griper inn på styringen dersom du er uoppmerksom og kommer utenfor kjørefeltet, er standard. Adaptiv cruisekontroll med såkalt front assist og fotgjengergjenkjenning får du også med på kjøpet. Bilen er utstyrt med den nye nødknappen som gjør at det øyeblikkelig meldes videre om noe går galt.

Tor Mjaaland

Familiebil

Og her er det full ledlys-pakke med led hovedlys, led kjørelys, led tåkelys og dynamiske led baklys. En solid pakke, altså, som også er med på å øke tryggheten på veien.

Scala er førstemann ut fra Skoda bygges på VW-gruppens nye plattform for småbiler. Men Scala måler hele 4,36 meter fra støtfanger til støtfanger og har en akselavstand på 2,65 meter. Med bagasjerom på 467 liter slår den de aller fleste i kompaktklassen. For tobarnsfamilien burde faktisk nye Scala holde som familiens bil nummer en.

Tor Mjaaland

150-hesteren

Med en startpris på 284.550, får de utvilsomt mye bil for pengene. Men kanskje ikke så mye rå kraft, da er bilen utstyrt med en enliters TSI bensinmotor på 95 hk. Alternativene er en tøffere enliter på 115 hk eller halvannen literen på 150 hk, som vi altså kjørte. Da er prisen steget til i overkant av 330.00. Vi vil tro at akkurat det er en fornuftig investering og gir for eksempel mulighet til å trekke en rimelig stor campingvogn. slik en Scala-kjører vi møtte hadde gjort uten problemer.

Som vanlig har Skoda fornuftige løsninger som paraply i dørlommen og isskrape ved tanklokket. Bilen vi kjørte hadde fått en dose ekstrautstyr, som elektrisk bakluke, varme i rattet (trengte ikke det), parkeringsassistent, trailer-assist, et gedigent panorame glasstak, navigasjon og ryggekamera. Skodas styrke er at det du eventuelt vil ha med ut over et rikholdig standardutstyr, ikke koster skjorta. Oppvarmet ratt, setevarme bak og litt til koster for eksempel 3500 kroner ekstra.

Tor Mjaaland

Morsom

Så var det kjøreturen, da. Scala med 150 hester er nesten morsom å sitte bak rattet på. Rundt åtte sekunder fra stillestående til 100 km/t er bra, styringen er uhyre presis, støynivået behagelig og du sitter godt. I alle fall i førersetet der vi befant oss. Og med Skoda Connect er du online under hele kjøreturen, kan laste ned apper som gir tilgang til å låse og låse opp bilen via mobiltelefonen pluss mye annet digitalt som tar for mye plass å dvele ved her.

Tor Mjaaland

Ja, alt burde ligge til rette for en sikkelig kompakt-sukses for Scala, som overtar for Rapid. Hadde det ikke vært for de forbaska elbilene, kunne Scala-selgeren kanskje tenkt og sagt...

Fakta

Bil: Skoda Scala 1,5 TSI Pris: Fra 330.550 (2019-modell). Pris prøvd bil: Ca 377.500,- Motor: 1,5 TSI med 7-trinns DSG Effekt: 150 hk Dreiemoment: 250 Nm (1500–3500) Toppfart: 219 km/t 0–100 km/t: 8,2 sek. Forbruk: 0,55 liter/mil Utslipp CO2: 113 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4360/1790/1470 mm Vekt: 1265 kg Bagasjevolum: 467 l

Kjøreegenskaper

Scala er lettkjørt, presis og kjapp i 150-hester utgaven. Men den skiller seg ikke ut som voldsomt spennende.

Design

Her synes vi Skoda har lykkes bra selv om bilen kanskje er mer praktisk enn spenstig. Ment tydelige og klare linjer, og et design som gjør at Scala burde bli sett av flere enn Skoda-selgerne.

Økonomi

Tradisjonen tro skuffer ikke Skoda når det gjelder økonomi. Innkjøpspris i det fornuftige området og lavt forbruk.

Pluss

Masse standardutstyr, fornuftig pris, bra med plass og mye sikkerhet i Scala-pakken trekker opp.

Minus

Skulle gjerne sett Scala i plug-in utgave. Tror også den hadde kledd en moderne dieselmotor. Utsende kanskje kunne kanskje vært litt mer spenstig.