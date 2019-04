Nå satser Mercedes på diesel-hybrider

Plug-in hybrider har vært en salgssuksess i Norge de siste årene. Men mange har nok erfart at elmotor i kombinasjon med til dels store bensinmotorer har gitt relativt høyt forbruk på langturer.

I nye Mercedes-Benz E-klasse stasjonsvogn er bensin over og ut, inn er kommet en to liters dieselmotor med 194 hk av det superrene slaget. I kombinasjon med en elmotor på 122 hk gir det en totaleffekt på 306 hk og et heftig dreiemoment på 700 Nm.

Mjaaland, Tor

Kombinasjonen diesel og strøm gir ikke bare hyggelig forbruk, det betyr også lavere CO2-utslipp enn fra bensinhybriden. Oppgitt forbruk er på 0,16 liter på mila, men det er selvsagt ikke realistisk dersom du ikke utelukkende kjører småturer og lader for livet. Et gjennomsnittlig forbruk på mellom 0,3 og 0,4 liter er nok mer realistisk, og fortsatt er bilen snill med det ytre miljøet. Og ifølge Mercedes vil forbruket ligge lavere også når den hovedsakelig går på fossil motor på grunn av regenereringen.

Mjaaland, Tor

Spreking

Den nye ladbare heter Mercedes E 300 DE, og om den ikke akkurat går i 300 km/t, så er det også blitt en spreking av en bil som passerer 100 km/t etter 5,9 sekunder. Bilen er også overraskende spenstig når bare elmotoren er på jobb.

Og her er det bakhjulsdrift som gjelder i en bil med mye batterivekt over bakhjulene. På vår prøvetur lå den som klistret til veien, men hvordan den er på islagt vei til Brokke eller Hovden, har vi ikke prøvd. Med alt som finnes av stabiliseringsstøtte vil vi tro at det fungerer greit om du ikke er for tung på høyrefoten.

Litt mer info av det hyggelige slaget: Takket være norsk avgiftssystem får du servert en sværing av en Mercedes med heftige motorer til en startpris på litt over 600.000 kroner. De fleste vil nok ende på kjøpspris rundt 700.000 kroner når ønsket utstyr er på plass, men du får utvilsomt mye Mercedes og storbil for pengene.

Mjaaland, Tor

Langturbilen

En annen hyggelig melding til norske bilkjøpere, som jo er rene tilhengerfanatikere, er at bilen trekker henger på opp til 2100 kilo. Det burde holde bra.

Etter noen mil i bilen er vi ikke i tvil om at dette må være den ideelle langturbilen. Selv om du på slike turer neppe stanser for hver femte mil og lader batteriene. Men nye E-klasse plug-in er så stillegående og veksler så sømløst mellom elektrisk kjøring og dieseldrift, at du lurer på om den går på eldrift hele dagen. Kjørecomputeren gir imidlertid melding om hvor mye av fremdriften som skjer på strøm og når dieselmotoren kobles inn.

Stasjonsvognen i E-klassen er en storbil på nesten fem meters lengde. Men det gir massevis av plass til passasjerene, og faktisk også bra med bagasjeplass selv om batteriene stjeler litt av plassen der. Midtveis i bagasjerommet er det en «trapp» opp på ca. 10 cm som betyr at du ikke får flatt bagasjerom men fortsatt stort volum på godt over 600 liter.

Mjaaland, Tor

Utstyr

Premiumbilene har ikke alltid hatt så stor pakke av standardutstyr med på kjøpet. Men her er det automatgir, ledlys, ryggekamera og navigasjon i innstegsmodellen. Testbilen hadde de nye widescreen-skjermene på 12,8 tommer som gir glimrende oversikt og kontroll med det aller meste. Også Mercedes, som BMW, har beholdt hjulet på midtkonsollen, noe som betyr mindre fokus på skjerm og mer fokus på veien. Interiøret ellers er i sedvanlig Mercedes-stil. Det sier det meste.

Mjaaland, Tor

Sedanutgaven av plug-in får du enten med bensin- eller dieselmotor, stasjonsvogna kun med diesel kombinert med elmotor. Uten å ha prøvd bensinversjonen, løfter vi tommelen i været for dieselutgaven. Med realistisk elektrisk rekkevidde på rundt fire mil, betyr det miljøvennlig og rimelig kjøring i det daglige. Og slett ikke sjokk for lommeboka på langturer. Skulle gjerne testet denne på hjemmebane, nemlig tyske motorveier. Skal være like sprek fra 100 til 200 km/t som den er fra 0 til 100!

Nye E-klasse 300de er utvilsomt et løft for ladbare hybrider. Men også en hyllest av moderne dieselmotorer.

Mjaaland, Tor

Fakta

Bil: Mercedes-Benz E-klasse 300de AMG stasjonsvogn Pris: Fra kr 618.900,- Pris prøvd bil: ca. 750.000,- Motor: R4 dieselmotor 1950 ccm Effekt: 194 hk Dreiemoment: 400 Nm Elmotor: 122 hk Effekt totalt: 306 hk Moment totalt: 700 Nm 0–100 km/t: 5,9 sek Toppfart: 250 km/t Toppfart elektrisk: Over 130 km/t Forbruk: 0,16 l/mil (NEDC) Utslipp CO2: 44 gram/km Rekkevidde strøm: Opp til 51 km Lengde/bredde/høyde: 4933/1852/1475 mm Bagasjevolum: 640 liter

Kjøreegenskaper

Med totaleffekt på over 300 hk går det kjapt unna når du har behov for det. Mercedes behersker bakhjulsdrift, slik at du kjører en bil som trives på veien. Ikke minst motorveier.

Design

Velprøvd og kjent Mercedes-design. Vi synes faktisk bilen er vel så stilig innvendig som utenpå.

Økonomi

Her er det mye å glede seg over. Takket være hybridløsningen får du mye Mercedes for pengene. Og denne går billig, både på korte og lengre turer.

Pluss

En fantastisk langturbil med overskudd av krefter og mye plass. Mercedes-følelse tvers gjennom.

Miunus

Noen vil nok mislike at bagasjerommet ikke er flatt på grunn av batteripakka. Men fortsatt er det mye plass der. Skulle gjerne hatt denne med xDrive – firehjulstrekk.