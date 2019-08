Til Russland for å kjempe om VM-gull

Det er verdensmesterskapet i yrkesfag det dreier seg om. Mesterskapet arrangeres langt inne i Russland, i millionbyen Kazan, halvannen times flytur fra Moskva. I rundt 50 forskjellige fag skal det konkurreres, og bilmekanikeren fra Høvåg vet at han skal konkurrere med nærmere 40 deltakere fra en rekke land i faget lette kjøretøy.

– Kineserne blir nok de tøffeste. De tas tidlig ut blant mange tusen kandidater og får trene og konkurrere på statslønn i flere år før konkurransen, sier 22-åringen som også har gjort rask karriere yrkesmessig. Hos Volvo-forhandler Frydenbø Bilsenter i Sørlandsparken jobber han nå som «skruende coach», som han selv kaller det, hvilket betyr at han er sentral i den daglige ledelsen av verkstedarbeidet.

Elsker å skru

– Jeg elsker å skru og mekke, både i jobb og på fritida, sier Jon Sindre som har en klar fordel i forhold til konkurrentene. I mai ble han nemlig invitert til det russiske mesterskapet i yrkesfag som en forsmak på verdensmesterskapet. også det foregikk i Kazan, så han er blitt kjent med forholdene.

– Imponerende stort, alt er bygget nytt og vi konkurrerer i gigantiske haller i en veldig flott by.

Om vinnersjansene i mesterskapet, sier han:

– Jeg har selvsagt ambisjoner om en høyest mulig plassering. Men det viktigste for meg er at jeg får gjort mitt beste. Så får resultat og plassering komme som en bonus.

En som har stor tro på Høvåg-gutten er daglig leder av Bilbransjens Opplæringskontor Sør, Per Ole Sæverud. Han har fulgt ham i flere år og er med på turen til mesterskapet.

Seriøs

– Jon Sindre er svært seriøs og har forberedt seg veldig godt. Han har vist ved flere anledninger at han takler presset og kan jobbe godt når tid er knapphet, som det er i VM. Han er utvilsomt en som inspirerer andre unge i bilmekanikerfaget, sier Sæverud som reiser sammen med en delegasjon fra Vest-Agder fylkeskommune til Russland.

– Bakgrunnen for det er at nye Agder Fylkeskommune er tildelt norgesmesterskapet i yrkesfag 2020. Det blir et stort arrangement i Sørlandshallen med 6–700 deltakere i oktober neste år. Under mesterskapet i Kazan kan vi alle høste verdifull erfaring for å kunne lage et godt NM i 2020, sier Sæverud som synes det er svært positivt at hele bilbransjen går sammen om å dyrke fram talentene i bilfagene.

Lokal støtte

I reisefølget til Kazan er både rektor ved Kvadraturen Videregående, Jon Sindres tidligere lærer og leder for bilfaget ved skolen.

– Veldig gøy at jeg får så mye lokal støtte med meg til Russland, sier den unge bilmekanikeren som deltar i sitt siste mesterskap. Neste år er han for gammel til disse konkurransene.

Han skal gjennom i alt åtte forskjellige temaer som spenner fra motor og mekanikk, via elektronikk feilsøking og bremser til en egen liten modul på det siste nye i faget, nemlig hybridsystemer.

– Veldig gøy å konkurrere, men i forkant blir det nok en del nerver. Etterpå forhåpentlig mest gøy, sier Jon Sindre Lund Gabrielsen som skryter av en samlet bilbransje som har støttet skikkelig godt opp om forberedelsene til VM.

«En fantastisk flott gutt!»

– Jon Sindre er en fantastisk flott gutt, kjempedyktig på jobb, lærevillig og en positiv og en viktig medarbeider hos oss, sier Sondre Hansen, daglig leder ved Frydenbø Bilsenter som slår fast at Høvåg-gutten er en ressurs for verksteddriften der han er sentral i den daglige styringen av arbeidet.

– Hvorfor reiser du med til mesterskapet, Hansen?

– Foran norgesmesterskapet sa jeg litt for spøk at dersom du vinner, må jeg jo følge deg til VM. Han vant, og fredag drar jeg for å følge de tre siste dagene av konkurransene.

Hansen har stor tro på Jon Sindre:

– Han er så flink at han kan gå helt til topps. Men konkurransen er beinhard, det har vi fått klar beskjed om, sier Frydenbø-sjefen som skryter av Bilbransjens Opplæringskontor Sør for arbeidet som gjøres med unge lærlinger i bilfaget. Og roser også en samlet bilbransje som støtter opp om talentene.