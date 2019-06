Denne knappen kan redde liv

Vi sitter i en ny Toyota RAV4 i Sørlandsparken. I taket på bilen, like over frontruten, sitter det en liten nødropknapp. Vi trykker på den, og få sekunder seinere har vi kontakt med operatør Glenn Arne Githmark på 110-sentralen i Agder.

Nå visste Githmark at det var en prøve denne gang da salgssjefen hos Toyota Sør, Halvor Aamot skulle teste det nye paneuropeiske e-callsystemet som er på plass i de to nyeste utgavene av Toyota RAV4 og Corolla.

– Sett fra 110-sentralen er dette et stort skritt framover. Med dette systemet går det raskt å få vite hva som har skjedd, hvor det har skjedd og få viktige data om bilen som er involvert i ulykken, sier Githmark som kjapt slår fast at vi befinner oss i en bil med bensinmotor og elmotor, med andre ord en bil med et forholdsvis stort batteri.

Privat

Utløses automatisk

– For dem som skal rykke ut til ulykkesstedet, er det viktig å vite om det kan være en elbil involvert i ulykken. Da må redning og eventuell slokking av brann skje etter helt bestemte rutiner, sier Githmark.

Denne gang utløste vi alarmsystemet ved å trykke på nødknappen. Skjer det en ulykke vil systemet utløses automatisk og ringe direkte opp til 110 sentralen. Oppnås det ikke kontakt, har vi mulighet til å ringe tilbake til bilen. Deretter ringes eier av bilen opp, og så blir det sendt ut nødmannskaper til bilens posisjon.

– Med GPS-posisjonering i bilene, kan 110-sentralen se nøyaktig hvor den befinner seg. Systemet er koblet opp til bilens telefon- og høyttalersystem, og operatørene på sentralen vil også se om alarmen er utløst manuelt eller automatisk. Det siste ved at noe uventet har skjedd, sier Halvor Aamot som også minner bilister som kommer til et ulykkessted å benytte alarmknappen dersom de har en bil med et slikt system.

Privat

Alle nye biler

Han forteller at nye bilmodeller som skal typegodkjennes må ha ecall-systemet for å bli godkjent. Det vil derfor ta litt tid før et slikt system er å finne i de fleste bilene.

– Men jo flere som har det, jo større er sjansen for å få hurtig og riktig hjelp, legger Aamot til.

– Dere sitter i en bil med adresse Stemmane 2 i Sørlandsparken, bryter 110-operatøren inn og legger til at han også får opp bilens serienummer slik at han kan fastslå både eier og hva slags modell bilen er.

– Vi opplever ofte at vi får meldinger fra ulykkessteder der de som ringer ikke vet hvor de befinner seg. De forteller kanskje at de er et sted for eksempel mellom Nodeland og Finsland, men vet ikke nøyaktig hvor det er. Vi får opp koordinatene og kan posisjonere ulykkesstedet helt presist, sier Glenn Arne Githmark som ser fram til at flest mulig biler får installert ecall-systemet.

Han forteller at de også får fakta om antall personer i forsetet, alvorlighetsgraden av ulykken, hvor bilen er skadet, antall utløste kollisjonsputer og om setebelte har vært benyttet,

– Jo raskere nødmannskapene kan komme til ulykkesstedet og jo mer informasjon de har når de ankommer, jo større er sjansen for gi best mulig assistanse, sier operatøren på 110-sentralen for Agder som geografisk plassert befinner seg på den flotte brannstasjonen på Stoa i Arendal.

Volvo og BMW med egne systemer

Flere bilmerker har sitt eget assistansesystem. Men disse går ikke direkte til 110-sentralen slik det nye ecall-systemet gjør. Et eksempel på det er Volvo som gjennom sitt On Call-system automatisk sender et varsel til Volvo On Call nødsentral når en kollisjon skjer. Assistanse sendes dit hvor bilen befinner seg. Du kan også selv trykke på nødknappen og komme i kontakt med folk på Volvos nødsentral.

Også BMW har sitt nødsystem, BMW Assist Advanced eCall, som er et automatisk nødanropsystem som ved en kræsj vurderer personskadene i bilen. Hvis kræsjsensorene registrerer at bilen har vært involvert i en ulykke, vil Advanced eCall automatisk kontakte BMWs eget senter og gi detaljert informasjon om ulykken: Lokalisering av bilen, antall personer i forsetet, alvorlighetsgraden av kræsjet og hvor bilen har blitt skadet, antall utløste kollisjonsputer, og bruk av setebelte i bilen.