Denne kan fort bli en norsk bestselger

Uten tvil er det starten på en elektrisk storsatsing fra Volkswagen-konsernet. En lang rekke elektriske biler i ID-serien er annonsert underveis de nærmeste par årene.

Når det gjelder førstemann ut, ID.3, så har vi fått smakebiter av bilen gjennom flere måneder. Sist da den lettere forkledd besøkte Oslo for et par uker siden. Ut fra den norske forhåndsinteressen der 20.000 nordmenn skal ha meldt seg som aktuelle kjøpere, er det grunn til å tro at ID.3 blir en norsk bestselger. Slik elektriske e-Golf, som nå er på vei ut, har vært de siste årene.

Karbonnøytral

ID.3 er ifølge Volkswagen den første elbilen med et karbonnøytralt fotavtrykk. - Dermed setter den standarder for innovativ teknologi, for friheten individuell mobilitet bringer, og for klimabeskyttelse, sa Ralf Brandstätter, fra Volkswagen Personbiler da bilen ble avduket på IAA-messen i Frankfurt tirsdag.

Den nye elbilen er på størrelse med Golf utvendig, men skal gi en helt annen romfølelse. Men den er 8 cm høyere, og avstanden mellom akslingene er økt med 13 cm fra Golf-formatet. De som har fått oppleve bilen innvendig mener at den setter en ny standard for romfølelse i denne bilklassen.

Mens e-Golf har vært basert på en tradisjonell og kjent bestselgermodell, er ID.3 bygget som elbil helt fra grunnen av. Den bygges på den nye MEB-plattformen som de fleste av Volkswagen-konsernets elbiler nå skal bygges på.

Lavt tyngdepunkt

ID.3 kommer med styringselektronikk og girkasse integrert i bakakselen, med klimakompressor og styringsmekanikk foran. Mellom ligger et høyvoltsbatteri montert under gulvet i kupéen. Det tunge batteriet sørger for lavt tyngdepunkt, som i følge VW gir oppsiktsvekkende kjørefølelse.

Statiske lyskastere er byttet ut med LED-Matric-lykter med dynamisk fjernlyskontroll. Et kamera i frontruten analyserer motgående trafikk og sikrer at fjernlysene automatisk slås på i hastigheter over 60 km/t – uten å blende annen trafikk.

Ikke tilhengerfeste

Det har vært sagt at bilen innvendig er på Passat-nivå når det gjelder plass. Det gjelder ikke bagasjeplassen der volumet er på 375 liter som riktignok er 44 liter mer enn i e-Golf. For nordmenn er det nok en liten skuffelse at den ikke leveres med tilhengerfeste, men et feste for sykler er mulig.

Førsteutgaven, ID.3 1ST, kommer med 420 km rekkevidde, 204 hk/150 kW og en prislapp i Norge under 330.000 kroner. Alle de 30.000 bilene som lages av denne typen er for lengst bortbestilt. Senere kommer en innstegsmodell med 45 kWh batterikapasitet og 330 kilometer rekkevidde (WLTP). Også en utgave med 77 kWh batterier og en rekkevidde på hele 550 km skal være underveis.

– ID.3 er en allrounder som er egnet for daglig bruk. Den er kompakt, med manøvrerbarheten til en liten bil, samtidig som den har innvendig plass som en bil i mellomklassen. Den kombinerer spennende design med innovativ teknologi og betydelig rekkevidde, sa Silke Bagschik, leder av salg og markedsføring for ID.-familien i VW-konsernet, kvelden før avdukingen.