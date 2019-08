Tesla skiller seg negativt ut og er klart i tet når det gjelder antall skader. Mens resten av elbil-gjengen ligger mellom 10 og 13 prosent skader i forhold til antall registrerte biler, hadde 20,4 prosent av Tesla-bilene vært involvert i en skadesituasjon i 2018.

Tallene er hentet fra DBS-registeret hos Bilskadekontoret/Finans Norge og er bearbeidet av nettstedet bilbransje24.no og gjengitt hos broom.no.

Skade på hver femte Tesla

De dramatiske Tesla-tallene viser at hver femte Tesla i gjennomsnitt hadde en skade i 2018. For fossile biler er tallet 9,4 prosent, noe som betyr at litt færre enn hver tiende fossilbil hadde en skade det året.

Blant de andre elbilene er det BMW som har færrest skader med 10,3 prosent skader blant de cirka 20.000 registrerte bilene som i 2018 befant seg på norske veier.

Tidligere i sommer varslet forsikringsselskap at de setter opp premiene kraftig for elbiler. Selskapet Protector ønsket da å doble forsikringsprisene på elbiler, ifølge motor.no.

Kostbare reparasjoner

– Prisene har vært altfor lave, sa Lars Ola Rambøl, direktør for bedriftsmarkedet i Protector til nettstedet. Han viste blant annet til at det ofte er kostbare reparasjoner både på elbiler og moderne premiumbiler, blant annet på grunn av mye avansert teknologi.

Også tall fra forsikringsselskapet Gjensidige som har gjennomført en analyse der el- og hybridbiler sammenlignes med dieselbiler, viser klare tendenser. El- og hybridbiler er involvert i 20 prosent flere ulykker med personskader, og de materielle skadene er hele 50 prosent høyere med slike biler.