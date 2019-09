Gigant-suv fra Mercedes fornyes

Den nye luksus-suven kommer til Norge rundt årsskiftet, lover Mercedes i en pressemelding. Med luftfjæring og 100 prosent variabelt firehjulstrekk.

– Med nye GLS er alt er gjennomtenkt og gjennomført. Fra det avanserte e-active body controll til en egen luftfjæringsmodus for vaskehaller. Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene, sier Kjetil Myhre, direktør i Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen.

Daimler AG

Mastodonten

Nye GLS er den største og mest luksuriøse suv-en fra Mercedes-Benz. Mastodonten er 5,2 meter lang, har økt med 77 mm, nesten 2 meter bred, opp 22 mm og har en akselavstand på over 3,1 meter.

Alle seter er elektrisk justerbare som standard. Det samme gjelder easy-entry-funksjonen, som gjør det enkelt å komme inn og ut av de to individuelle setene i den tredje raden. Mercedes hevder at tredje seterad passer for personer opp til 1,94 meters høyde. Ikke mange som slår den!

Mye last

Lastevolumet bak andre seterad har økt til 890 liter, opp hele 210 liter. Skulle dette bli for snaut kan de to bakerste radene foldes ned med et tastetrykk. Resultatet er et enormt bagasjerom på 2400 liter.

Multibeam ledlys med totalt 112 dioder per lykt er standard i Norge. Ved hastigheter over 40 km/t på rette strekninger uten andre biler på veien gir disse også den maksimale lysintensitet som er tillatt i Norge med en avstand på mer enn 650 meter.

Toppmodellen GLS 580 4MATIC markerer verdenspremieren for en ny elektrifisert V8-bensinmotor med 48-voltssystem med motor på fire liter som yter 489 hk. Forbruket ligger rundt en liter på mila, og CO2-utslippet på godt over 200 gram/km. 0–100 km/t på rundt fem sekunder er lynraskt fort en bil av slike dimensjoner. Alternativt kan man velge dieselmotorer på 286 eller 330 hk.